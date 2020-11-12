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Чили – Перу: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 11:47

14 ноября состоится матч отборочного цикла к ЧМ-2022 в Южной Америке. Сыграют команды Чили и Перу. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

Чили

Сборная Чили обосновалась на седьмой строчке в турнирной таблице квалификации к ЧМ-2022 в южноамериканской зоне. Команда начала турнир с гостевого поражения от Уругвая (1:2), после чего, сыграла дома вничью с Колумбией (2:2).

Дабы не отстать от первой пятерки, чилийцам нужно брать максимум очков в предстоящем матче. К вышесказанному добавим, что в трех прошлых матчах команды прошла ставка на ТБ(2,5). Сыграть этот исход в БК Pinancle можно с коэффициентом 2.080.

Перу

Команда Перу показала аналогичные результаты на старте отбора, набрав один зачетный пункт. Перуанцы стартовали в квалификации с ничейного матча в гостях у Парагвая (2:2), а затем крупно уступили дома Бразилии (2:4).

Отметим, что Перу не побеждал в пяти последних поединках – 3 поражения и 2 ничьи. Два предыдущих поединка команды завершались на вышеупомянутый ТБ(2,5).

Котировки БК Pinnacle

  • Победа Чили – 1.917
  • Ничья – 3.560
  • Победа Перу – 4.300

Статистика

  • Перу выиграл два последних матча у Чили с одинаковым счетом 3:0.
  • В шести последних очных встречах команд сыграла ставка на ТБ(2,5).
  • Сборная Чили не побеждала в четырех прошлых домашних матчах – 2 ничьи и 2 поражения.
  • У Перу три поражения в пяти предыдущих выездных встречах.

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал больше 2,5 голов за 2.080. Чили и Перу нужно реабилитироваться за стартовые неудачи, чтобы не усугублять турнирное положение.

Необходимость брать три очка обяжет команды играть в открытый и атакующий футбол. К тому же, очные встречи оппонентов регулярно заканчиваются результативно.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 12:25
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является сборная Чили
shlomo
shlomo
сегодня в 12:10
Ну Чилийцы проиграть не должны...
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