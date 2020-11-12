Чили – Перу: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:47

14 ноября состоится матч отборочного цикла к ЧМ -2022 в Южной Америке. Сыграют команды Чили и Перу. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

Чили

Сборная Чили обосновалась на седьмой строчке в турнирной таблице квалификации к ЧМ -2022 в южноамериканской зоне. Команда начала турнир с гостевого поражения от Уругвая (1:2), после чего, сыграла дома вничью с Колумбией (2:2).

Дабы не отстать от первой пятерки, чилийцам нужно брать максимум очков в предстоящем матче. К вышесказанному добавим, что в трех прошлых матчах команды прошла ставка на ТБ (2,5). Сыграть этот исход в БК Pinancle можно с коэффициентом 2.080.

Перу

Команда Перу показала аналогичные результаты на старте отбора, набрав один зачетный пункт. Перуанцы стартовали в квалификации с ничейного матча в гостях у Парагвая (2:2), а затем крупно уступили дома Бразилии (2:4).

Отметим, что Перу не побеждал в пяти последних поединках – 3 поражения и 2 ничьи. Два предыдущих поединка команды завершались на вышеупомянутый ТБ (2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победа Чили – 1.917

Ничья – 3.560

Победа Перу – 4.300

Статистика

Перу выиграл два последних матча у Чили с одинаковым счетом 3:0.

В шести последних очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5).

(2,5). Сборная Чили не побеждала в четырех прошлых домашних матчах – 2 ничьи и 2 поражения.

У Перу три поражения в пяти предыдущих выездных встречах.

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал больше 2,5 голов за 2.080. Чили и Перу нужно реабилитироваться за стартовые неудачи, чтобы не усугублять турнирное положение.

Необходимость брать три очка обяжет команды играть в открытый и атакующий футбол. К тому же, очные встречи оппонентов регулярно заканчиваются результативно.