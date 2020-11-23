Отвергнутые Англией: от Мораты до Тадича

Чемпионат Англии очень требователен и специфичен для игры нападающих. Не всем звездам удается там заиграть. «Соккер.ру» — о некоторых форвардах, которые не смогли проявить себя в АПЛ.
Совсем недавно мы рассуждали о том, почему у Кристиана Эриксена не заладилось в «Интере» поле перехода из «Тоттенхэма». Одной из наиболее популярных версий является тактическая несовместимость датского хавбека с итальянским футболом. Примеры того, как Серия А отторгает футболистов, известны. По общему мнению, футбол в Италии слишком «повернут» на тактике, что не всем подходит. Но гораздо больше стереотипов об английском футболе и совместимости с ним.
Каждый знает, что английский футбол очень требователен к физической готовности (хотя тот же Эриксен, блестяще игравший долго в «Тоттенхэме», не отличается особым атлетизмом). В Англии всегда плотная борьба, высокая скорость, единоборства жесткие, а судьи позволяют многое. Можно список специфических особенностей продолжать. В связи с этим любопытно взглянуть на тех игроков атаки, которые переезжали в Англию как очень перспективные и многообещающие, но ничего не добились, а после отъезда снова заблистали.
Таких, оказывается, немало. А натолкнула на это рассуждение игра Альваро Мораты, который клубы часто вроде меняет, но крутится вокруг одних и тех же мест, являясь одним из самых неоднозначных нападающих современности. В том числе из-за визита в Англию. С него и начнем.
Альваро Мората
Испанские нападающие и рекордные трансферные суммы почему-то не работают именно в «Челси». «Синие» потратили 50 миллионов фунтов стерлингов на Фернандо Торреса, что было признано провалом, а через шесть лет заплатили 60 миллионов фунтов за Морату. Конечно, 16 его голов в 46 матчах – это далеко не худший след, оставленный в Премьер-Лиге, но не за такие деньги и не с такой подачей. Фанаты «Челси» ждали большего. В итоге его отправили в аренду в «Атлетико», который согласился купить экс-игрока «Реала» за 58 миллионов фунтов в 2019 году. История Мораты развивается циклично, поэтому в Мадриде он снова стал себя проявлять, забил 16 мячей в сезоне-2019/20, пусть и не слишком ярко блистал. И вот вернулся в «Ювентус», опять совершив поворот назад. Мората уже забил шесть мячей в восьми матчах за «Ювентус» в нынешнем сезоне.
Диего Форлан
А это пример уже признанной состоявшейся звезды, суперфорварда, у которого ничего не вышло в Англии. Уругваец прождал 23 матча до своего первого гола за «Манчестер Юнайтед». Забил потом еще девять мячей, прежде чем ушел в «Вильярреал» несолоно хлебавши. А в Испании форвард забил 25 мячей в первом же сезоне, разделив европейскую «Золотую бутсу» с Тьерри Анри. Но и это был еще не пик в его карьере. Он перешел в «Атлетико», где в 198 матчах забил 96 мячей. Затем у него была игра за «Интер», приз лучшему футболисту чемпионата мира 2010 года. Даже не верится, что у Форлана все так не заладилось в Англии.
Андрей Крамарич
В 2015 году «Лестер» бился с «Челси» за подписание этого хорватского форварда и победил, купив его за 9 миллионов фунтов, что стало тогдашним рекордом для «лис». И в первом же сезоне Крамарича в Англии «Лестер» выиграл чемпионат. Вот только хорват сыграл в двух матчах и даже не получил медали. В 2016 году он перебрался в «Хоффенхайм». И для Германии нападающий стал настоящим открытием, забив 78 мячей в 154 матчах. В этом сезоне он забил девять в шести матчах. Он также помог прервать беспроигрышную поступь «Баварии» в сентябре своим дублем. Остается гадать, что же помешало ему раскрыться и вообще закрепиться в «Лестере».
Бошко Балабан
Кстати, о хорватах. На Балабана возлагали огромные надежды, когда в 2001 году «Астон Вилла» заплатила за него 5,8 миллиона фунтов. Он переезжал в Англию уже с репутацией качественного бомбардира. Но не для «Астон Виллы». В своем первом сезоне за нее он сыграл лишь девять матчей и был быстро отдан в аренду загребскому «Динамо», где Балабан заново раскрыл свою форму и забил 15 мячей. В декабре 2003 года «Астон Вилла» его отпустила в «Брюгге», где он получил прозвище «Супер Бошко» за свою результативность. Балабан везде совершал бомбардирские подвиги. А в Англии не забил ни разу.
Йон Даль Томассон
Томассона скорее можно рассматривать как атакующего полузащитника. Он был подписан в «Ньюкасл» в 1997 году как дополнение для Алана Ширера. Но планы быстро порушились, когда Ширер получил травму. А уход Леса Фердинанда означал, что датчанина переведут на позицию центрального нападающего. И это явно было место не для него. В 1998 году Томассон забил всего четыре мяча в 35 матчах и отправился в «Фейеноорд». И вот там заиграл. За четыре сезона он забил 69 мячей и помог голландской команде выиграть Кубок УЕФА в 2002 году, затем перешел в «Милан», с которым выиграл Лигу чемпионов.
Джози Алтидор
Есть и такие, кто предпринимал несколько попыток закрепиться в Англии. Перспективный бомбардир Алтидор сначала поиграл за «Халл Сити», где в сезоне-2010/11 забил всего один мяч. Ушел бесславно в АЗ, а там за три сезона наколотил 51 мяч. В Англии задумались. И «Сандерленд» решил, что пора Джози возвращать, его купили за 6 миллионов фунтов, но в 70 матчах за «черных котов» он забил два мяча. В конечном счете Алтидор вернулся в США, где в MLS за пять сезонов забил 60 мячей.
Мемфис Депай
Луи ван Гал убедил боссов «Манчестер Юнайтед» заплатить 25 миллионов фунтов за многообещающего форварда ПСВ Депая, за которым следили многие топ-клубы. Но в МЮ Депай забил лишь семь мячей и сделал шесть голевых передач в 53 матчах за «Юнайтед». Возрождать карьеру выбитый из колеи и раскритикованный Депай уехал в «Лион» в 2017 году. За французский клуб он уже забил 54 мяча, в том числе пять в нынешнем сезоне. И теперь им интересуется «Барселона».
Яго Аспас
Люди не сразу вспомнят даже, что Аспас пробовал свои силы в Англии, в «Ливерпуле». Но «красные» заплатили за него 9 миллионов фунтов в 2013 году. В дебютном сезоне за «Ливерпуль» Аспас ничего забить так и не сумел, его отдали в аренду «Севилье», а потом он закрепился в «Сельте». В Ла Лиге Аспас сделал себе имя, забив 93 мяча за шесть сезонов. Наверное, такого нападающего и хотели видеть в «Ливерпуле», но Англия – не для него.
Душан Тадич
Когда смотришь на техничную, быструю и умную игру Тадича за «Аякс», даже не верится, что в Англии он потерпел большую неудачу. В своем лучшем сезоне в АПЛ в 2015 и 2016 годах Тадич забил семь голов и сделал 12 голевых передач, позволив «Саутгемптону» стать шестым. Но его карьера на «Сент-Мэри» закончилась, когда «святые» едва спаслись от вылета. В «Аякс» Тадич ушел бесславно в 2018 году. И там засверкал, забив с тех пор 62 мяча во всех турнирах. А кто забудет его гол и две голевые в матче Лиги чемпионов с «Реалом»? У Тадича много таких фантастических игр. Но все они случились не в Англии.
То что его не купил Ливерпуль, это не означает что его карьера не задалась в Англии. Может оно и к лучшему, уйдя в Аякс он нашел свою команду, и это лучше чем он перешел бы да бы куда, и не заиграл бы там. Для Святых он отыграл на высоком уровне, как Мане и Вандейк а сидеть на скамейки может не входил в его планы, а единственный шанс играть в основе был Аякс, ведь даже сейчас его не зовут в ТОПы, не только АПЛ но и др чемпы.....
Мне кажется тут мог бы оказаться: Андрей Шевченко (Челси). Фернандо Морьентес (Ливерпуль), Лукас Подольски (Арсенал), Робиньо (Ман Сити)...... игроки от силы отыграли год два и ушли не заиграв, а Тадич был полезен в клубе. мимо......
А остальные в списке это не звезды а Бревна средней велечины...исключение Форлан и может быть Даль Томасон, которых можно считать футболистами с большой величны.
То что его не купил Ливерпуль, это не означает что его карьера не задалась в Англии. Может оно и к лучшему, уйдя в Аякс он нашел свою команду, и это лучше чем он перешел бы да бы куда, и не заиграл бы там. Для Святых он отыграл на высоком уровне, как Мане и Вандейк а сидеть на скамейки может не входил в его планы, а единственный шанс играть в основе был Аякс, ведь даже сейчас его не зовут в ТОПы, не только АПЛ но и др чемпы.....
Мне кажется тут мог бы оказаться: Андрей Шевченко (Челси). Фернандо Морьентес (Ливерпуль), Лукас Подольски (Арсенал), Робиньо (Ман Сити)...... игроки от силы отыграли год два и ушли не заиграв, а Тадич был полезен в клубе. мимо......
А остальные в списке это не звезды а Бревна средней велечины...исключение Форлан и может быть Даль Томасон, которых можно считать футболистами с большой величны.
Челси никогда в такие игры не играет и честно платит стоимость игрока. Даже за Баркли нормально заплатили, хотя у него оставалось полгода контракта и он восстанавливался от травмы. Но ради хороших отношений с Эвертоном и имиджа - приходится платить. Челси переплачивает иногда, когда мог надавить и сэкономить, но для Абрама репутация дороже
Челси никогда в такие игры не играет и честно платит стоимость игрока. Даже за Баркли нормально заплатили, хотя у него оставалось полгода контракта и он восстанавливался от травмы. Но ради хороших отношений с Эвертоном и имиджа - приходится платить. Челси переплачивает иногда, когда мог надавить и сэкономить, но для Абрама репутация дороже
Ну и прокачка Луиса)))это дно всегда было дном.Куртуа еще в Ателтико был топ кипером,вроде даже в финале ЛЧ играл.Канте в Лестере уже состоялся и был лучшим на своей позиции....Матич никогда топом не был,Виллиан тоже самое.Азар возможно,но и он за 35 млн переходил.Вот кого прокачали это Барцальи за 300 тыс евро,Погба за 0,Видаля за 12)) я таких прокачек у Челси не вижу
Ну и прокачка Луиса)))это дно всегда было дном.Куртуа еще в Ателтико был топ кипером,вроде даже в финале ЛЧ играл.Канте в Лестере уже состоялся и был лучшим на своей позиции....Матич никогда топом не был,Виллиан тоже самое.Азар возможно,но и он за 35 млн переходил.Вот кого прокачали это Барцальи за 300 тыс евро,Погба за 0,Видаля за 12)) я таких прокачек у Челси не вижу
Бернардески, де Лигт, Демирал ... перспективные же ребята... были. Жаль еще Кьезу, мне он нравился.
Это я еще делаю скидку и не включаю тех, кто скорей всего сам свою карьеру завалил без участия Юве, из своего идиотизма, типа Рабьо, или просто своего низкого уровня, вроде Квадрата.
Челси кстати прокачал довольно много игроков: Азар, Куртуа, Канте, Матич, Давид Луис, да даже Виллиан фиг бы капитанил в Бразилии, если бы не Челси. Играл бы за Локомотив сейчас. Или Ковачича спасли с лавки Реала.
Плюс за последний год до уровня сборной довели своих воспитанников - Джеймса, Маунта, Абрахама... А где воспитанники Ювентуса за последние лет десять? Разве что смогли подшакалить чуть и увести у Челси Илинга-младшего. Все на что способен Юве
Бернардески, де Лигт, Демирал ... перспективные же ребята... были. Жаль еще Кьезу, мне он нравился.
Это я еще делаю скидку и не включаю тех, кто скорей всего сам свою карьеру завалил без участия Юве, из своего идиотизма, типа Рабьо, или просто своего низкого уровня, вроде Квадрата.
Челси кстати прокачал довольно много игроков: Азар, Куртуа, Канте, Матич, Давид Луис, да даже Виллиан фиг бы капитанил в Бразилии, если бы не Челси. Играл бы за Локомотив сейчас. Или Ковачича спасли с лавки Реала.
Плюс за последний год до уровня сборной довели своих воспитанников - Джеймса, Маунта, Абрахама... А где воспитанники Ювентуса за последние лет десять? Разве что смогли подшакалить чуть и увести у Челси Илинга-младшего. Все на что способен Юве
У Моратки тоже +- такая же стата как у Креспо но это не отменяет того факта что он гипер-провал.Верон же имел проблемы с адаптацией и дисциплиной.
У Моратки тоже +- такая же стата как у Креспо но это не отменяет того факта что он гипер-провал.Верон же имел проблемы с адаптацией и дисциплиной.
до этого в интере 18 (7)
так что не вижу никакой разницы
Верон в АПЛ 51 (7)
до этого в Лацио 53 (11)
не вижу большой разницы
до этого в интере 18 (7)
так что не вижу никакой разницы
Верон в АПЛ 51 (7)
до этого в Лацио 53 (11)
не вижу большой разницы