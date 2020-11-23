Отвергнутые Англией: от Мораты до Тадича

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23 ноября 2020, 16:30

Чемпионат Англии очень требователен и специфичен для игры нападающих. Не всем звездам удается там заиграть. «Соккер.ру» — о некоторых форвардах, которые не смогли проявить себя в АПЛ .

Совсем недавно мы рассуждали о том, почему у Кристиана Эриксена не заладилось в «Интере» поле перехода из «Тоттенхэма». Одной из наиболее популярных версий является тактическая несовместимость датского хавбека с итальянским футболом. Примеры того, как Серия А отторгает футболистов, известны. По общему мнению, футбол в Италии слишком «повернут» на тактике, что не всем подходит. Но гораздо больше стереотипов об английском футболе и совместимости с ним.

Каждый знает, что английский футбол очень требователен к физической готовности (хотя тот же Эриксен, блестяще игравший долго в «Тоттенхэме», не отличается особым атлетизмом). В Англии всегда плотная борьба, высокая скорость, единоборства жесткие, а судьи позволяют многое. Можно список специфических особенностей продолжать. В связи с этим любопытно взглянуть на тех игроков атаки, которые переезжали в Англию как очень перспективные и многообещающие, но ничего не добились, а после отъезда снова заблистали.

Таких, оказывается, немало. А натолкнула на это рассуждение игра Альваро Мораты, который клубы часто вроде меняет, но крутится вокруг одних и тех же мест, являясь одним из самых неоднозначных нападающих современности. В том числе из-за визита в Англию. С него и начнем.

Альваро Мората

Испанские нападающие и рекордные трансферные суммы почему-то не работают именно в «Челси». «Синие» потратили 50 миллионов фунтов стерлингов на Фернандо Торреса, что было признано провалом, а через шесть лет заплатили 60 миллионов фунтов за Морату. Конечно, 16 его голов в 46 матчах – это далеко не худший след, оставленный в Премьер-Лиге, но не за такие деньги и не с такой подачей. Фанаты «Челси» ждали большего. В итоге его отправили в аренду в «Атлетико», который согласился купить экс-игрока «Реала» за 58 миллионов фунтов в 2019 году. История Мораты развивается циклично, поэтому в Мадриде он снова стал себя проявлять, забил 16 мячей в сезоне-2019/20, пусть и не слишком ярко блистал. И вот вернулся в «Ювентус», опять совершив поворот назад. Мората уже забил шесть мячей в восьми матчах за «Ювентус» в нынешнем сезоне.

Диего Форлан

А это пример уже признанной состоявшейся звезды, суперфорварда, у которого ничего не вышло в Англии. Уругваец прождал 23 матча до своего первого гола за «Манчестер Юнайтед». Забил потом еще девять мячей, прежде чем ушел в «Вильярреал» несолоно хлебавши. А в Испании форвард забил 25 мячей в первом же сезоне, разделив европейскую «Золотую бутсу» с Тьерри Анри. Но и это был еще не пик в его карьере. Он перешел в «Атлетико», где в 198 матчах забил 96 мячей. Затем у него была игра за «Интер», приз лучшему футболисту чемпионата мира 2010 года. Даже не верится, что у Форлана все так не заладилось в Англии.

Андрей Крамарич

В 2015 году «Лестер» бился с «Челси» за подписание этого хорватского форварда и победил, купив его за 9 миллионов фунтов, что стало тогдашним рекордом для «лис». И в первом же сезоне Крамарича в Англии «Лестер» выиграл чемпионат. Вот только хорват сыграл в двух матчах и даже не получил медали. В 2016 году он перебрался в «Хоффенхайм». И для Германии нападающий стал настоящим открытием, забив 78 мячей в 154 матчах. В этом сезоне он забил девять в шести матчах. Он также помог прервать беспроигрышную поступь «Баварии» в сентябре своим дублем. Остается гадать, что же помешало ему раскрыться и вообще закрепиться в «Лестере».

Бошко Балабан

Кстати, о хорватах. На Балабана возлагали огромные надежды, когда в 2001 году «Астон Вилла» заплатила за него 5,8 миллиона фунтов. Он переезжал в Англию уже с репутацией качественного бомбардира. Но не для «Астон Виллы». В своем первом сезоне за нее он сыграл лишь девять матчей и был быстро отдан в аренду загребскому «Динамо», где Балабан заново раскрыл свою форму и забил 15 мячей. В декабре 2003 года «Астон Вилла» его отпустила в «Брюгге», где он получил прозвище «Супер Бошко» за свою результативность. Балабан везде совершал бомбардирские подвиги. А в Англии не забил ни разу.

Йон Даль Томассон

Томассона скорее можно рассматривать как атакующего полузащитника. Он был подписан в «Ньюкасл» в 1997 году как дополнение для Алана Ширера. Но планы быстро порушились, когда Ширер получил травму. А уход Леса Фердинанда означал, что датчанина переведут на позицию центрального нападающего. И это явно было место не для него. В 1998 году Томассон забил всего четыре мяча в 35 матчах и отправился в «Фейеноорд». И вот там заиграл. За четыре сезона он забил 69 мячей и помог голландской команде выиграть Кубок УЕФА в 2002 году, затем перешел в «Милан», с которым выиграл Лигу чемпионов.

Джози Алтидор

Есть и такие, кто предпринимал несколько попыток закрепиться в Англии. Перспективный бомбардир Алтидор сначала поиграл за «Халл Сити», где в сезоне-2010/11 забил всего один мяч. Ушел бесславно в АЗ , а там за три сезона наколотил 51 мяч. В Англии задумались. И «Сандерленд» решил, что пора Джози возвращать, его купили за 6 миллионов фунтов, но в 70 матчах за «черных котов» он забил два мяча. В конечном счете Алтидор вернулся в США , где в MLS за пять сезонов забил 60 мячей.

Мемфис Депай

Луи ван Гал убедил боссов «Манчестер Юнайтед» заплатить 25 миллионов фунтов за многообещающего форварда ПСВ Депая, за которым следили многие топ-клубы. Но в МЮ Депай забил лишь семь мячей и сделал шесть голевых передач в 53 матчах за «Юнайтед». Возрождать карьеру выбитый из колеи и раскритикованный Депай уехал в «Лион» в 2017 году. За французский клуб он уже забил 54 мяча, в том числе пять в нынешнем сезоне. И теперь им интересуется «Барселона».

Яго Аспас

Люди не сразу вспомнят даже, что Аспас пробовал свои силы в Англии, в «Ливерпуле». Но «красные» заплатили за него 9 миллионов фунтов в 2013 году. В дебютном сезоне за «Ливерпуль» Аспас ничего забить так и не сумел, его отдали в аренду «Севилье», а потом он закрепился в «Сельте». В Ла Лиге Аспас сделал себе имя, забив 93 мяча за шесть сезонов. Наверное, такого нападающего и хотели видеть в «Ливерпуле», но Англия – не для него.

Душан Тадич