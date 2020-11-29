«Реал» исчерпал чемпионский лимит поражений. Команда Зидана потеряла ключи от Ла Лиги

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29 ноября 2020, 11:39

«Соккер.ру» рассказывает об удручающем старте сезона для «сливочных».

«Реал» — спринтер, которого заставили бежать марафон

Когда летом «Реал» штамповал победы в чемпионате Испании, выстроил цепочку из 10 кряду успехов и выиграл титул, казалось, что Зидан, наконец-то, нашел формулу стабильности, научился оперировать силой и характером на дистанции. Осенние результаты показывают, что эта оценка была преждевременной, а финишный отрезок Ла Лиги «Реал» прошел, словно это плей-офф.

Сконцентрированная и четко проинструктированная Зиданом команда не раз блестяще разбиралась с соперниками топ-уровня, демонстрируя тактическое и техническое превосходство, подтвержденное чемпионской закалкой. Однако «Реалу» трудно оставаться одинаково сильным на дистанции, поэтому такие поражения, как от «Алавеса», стали постоянными спутниками «сливочных».

У Зидана нет «второго состава», потери лидеров сильно влияют на качество игры

Зинедин в качестве тренера уже дважды выигрывал Ла Лигу. Победа в сезоне 2019/20 — специфическая история, ведь чемпионат прерывался из-за пандемии, а потом был летний спринт, в котором «Реал» преуспел, а вот в кампании 2016/17 все было по графику, «Королевский клуб» пришел к финишу первым, параллельно выиграв Лигу чемпионов. Было ли у Зидана тогда нечто такое, чего нет сейчас? Однозначно.

Огромный вклад в ту победу внесли резервисты, ставшие по-настоящему золотыми. Альваро Мората был дублером Карима Бензема, у испанца 15 голов и 5 ассистов в 26 матчах Ла Лиги 2016/17. Хамес Родригес тоже принес ощутимую пользу: 8 голов и 6 результативных передач в 22 матчах. Пепе к тому моменту уже стал проигрывать конкуренцию Варану, но на него всегда можно было положиться.

Вот такие золотые резервисты ковали победы над «Гранадами» и «Алавесами» после тяжелых баталий в Лиге чемпионов. Кстати, все перечисленные, а также Данило и Коэнтрау покинули «Реал» после того чемпионского сезона, что сказалось на результатах в следующей кампании, которую мадридцы завершили только на третьей строчке, уступив не только «Барселоне», но и «Атлетико». И Зидан после этого покинул свой пост.

Сейчас в обойме «Реала» нет таких надежных и классных парней, поэтому «Алавес» некому поставить на место. Лидеры оставили немало физических и моральных сил в Милане — против «Интера» получился классный матч, но переключиться на команду с 15-го места в таблице Ла Лиги не удалось. Одним не хватает «горящих глаз», а другим — мастерства.

Выбыл из строя Карим Бензема — и в центре нападения играет Мариано Диас, у которого 6 голов в 30 матчах после возвращения из «Лиона». Есть еще не оправдывающий надежд Лука Йович. В центре обороны жди проблем, если Рамос или Варан не готовы играть. На флангах защиты у Карвахаля и Менди тоже нет сильных сменщиков. Суетливый Одриосола пока себя не проявил, к тому же сейчас травмирован, а Марсело катастрофически сдал.

В атаке вечно травмированный Азар, нестабильные юные бразильцы и вечно подающие надежду Иско с Асенсио. Неплохо обстоят дела с полузащитниками, причем у «Реала» получается даже лучше, когда Зидан разбивает заслуженное трио Модрич-Кроос-Каземиро молодыми Эдегором и Вальверде. Без норвежца и уругвайца чувствуется застой крови. У «Мадрида» сейчас не самый шикарный состав среди топ-клубов, а любая ротация резко сокращает возможности команды Зидана. Корень таких типичных поражений, как от «Алавеса», лежит в плоскости формирования команды.

3 поражения — чемпионский максимум за сезон. «Реалу» хватило 10 туров, чтобы выбрать лимит

В последних четырех сезонах Ла Лиги победитель турнира не позволял себе больше трех поражений: началось все с уже упомянутого розыгрыша 2016/17, где пришедший закончивший на первой строчке «Мадрид» проиграл только «Валенсии», «Севилье» и «Барселоне». Дальше было два чемпионских похода каталонцев с одним и тремя поражениями за полный чемпионат.

По ходу прошлой кампании «Реал» проиграл только «Мальорке», «Леванте» и «Бетису». Три поражения за 38 туров. Сейчас в десяти матчах уже есть фиаско от «Кадиса», «Валенсии» и «Алавеса». А всего команда Зинедина Зидана потеряла уже 13 очков из 30 возможных. За весь чемпионат 2019/20 «Реал» потерял 27 очков. Это очень слабый старт по меркам «сливочным», груз неудач, который может помешать защите титула.

«Атлетико» опережает «Реал» уже на 6 очков, потенциально — на 9

Турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет «Атлетико», набравший 23 очка в девяти матчах: команда Диего Симеоне одержала 7 побед и дважды позволила себе сыграть вничью, зато в графе «поражения» красуется нолик. «Матрасники» — единственные, кто не проигрывал со старта Примеры, при этом забили подопечные Эль Чоло больше «Реала» и «Барселоны» (19 голов), а пропустили лишь дважды.

Учитывая уже созданный задел, кризисное состояние «Барселоны» и проблемы «Реала», который, видимо, будет делать ставку на кубковые турниры, «Атлетико» прямо сейчас претендует на статус фаворита Ла Лиги. Что ж, так даже интереснее, тем более здоровая сменяемость власти еще никому не вредила.