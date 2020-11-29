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«Реал» исчерпал чемпионский лимит поражений. Команда Зидана потеряла ключи от Ла Лиги

29 ноября 2020, 11:39
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«Соккер.ру» рассказывает об удручающем старте сезона для «сливочных».

«Реал» — спринтер, которого заставили бежать марафон

Когда летом «Реал» штамповал победы в чемпионате Испании, выстроил цепочку из 10 кряду успехов и выиграл титул, казалось, что Зидан, наконец-то, нашел формулу стабильности, научился оперировать силой и характером на дистанции. Осенние результаты показывают, что эта оценка была преждевременной, а финишный отрезок Ла Лиги «Реал» прошел, словно это плей-офф.

Сконцентрированная и четко проинструктированная Зиданом команда не раз блестяще разбиралась с соперниками топ-уровня, демонстрируя тактическое и техническое превосходство, подтвержденное чемпионской закалкой. Однако «Реалу» трудно оставаться одинаково сильным на дистанции, поэтому такие поражения, как от «Алавеса», стали постоянными спутниками «сливочных».

У Зидана нет «второго состава», потери лидеров сильно влияют на качество игры

Зинедин в качестве тренера уже дважды выигрывал Ла Лигу. Победа в сезоне 2019/20 — специфическая история, ведь чемпионат прерывался из-за пандемии, а потом был летний спринт, в котором «Реал» преуспел, а вот в кампании 2016/17 все было по графику, «Королевский клуб» пришел к финишу первым, параллельно выиграв Лигу чемпионов. Было ли у Зидана тогда нечто такое, чего нет сейчас? Однозначно.

Огромный вклад в ту победу внесли резервисты, ставшие по-настоящему золотыми. Альваро Мората был дублером Карима Бензема, у испанца 15 голов и 5 ассистов в 26 матчах Ла Лиги 2016/17. Хамес Родригес тоже принес ощутимую пользу: 8 голов и 6 результативных передач в 22 матчах. Пепе к тому моменту уже стал проигрывать конкуренцию Варану, но на него всегда можно было положиться.

Вот такие золотые резервисты ковали победы над «Гранадами» и «Алавесами» после тяжелых баталий в Лиге чемпионов. Кстати, все перечисленные, а также Данило и Коэнтрау покинули «Реал» после того чемпионского сезона, что сказалось на результатах в следующей кампании, которую мадридцы завершили только на третьей строчке, уступив не только «Барселоне», но и «Атлетико». И Зидан после этого покинул свой пост.

Сейчас в обойме «Реала» нет таких надежных и классных парней, поэтому «Алавес» некому поставить на место. Лидеры оставили немало физических и моральных сил в Милане — против «Интера» получился классный матч, но переключиться на команду с 15-го места в таблице Ла Лиги не удалось. Одним не хватает «горящих глаз», а другим — мастерства.

Выбыл из строя Карим Бензема — и в центре нападения играет Мариано Диас, у которого 6 голов в 30 матчах после возвращения из «Лиона». Есть еще не оправдывающий надежд Лука Йович. В центре обороны жди проблем, если Рамос или Варан не готовы играть. На флангах защиты у Карвахаля и Менди тоже нет сильных сменщиков. Суетливый Одриосола пока себя не проявил, к тому же сейчас травмирован, а Марсело катастрофически сдал.

В атаке вечно травмированный Азар, нестабильные юные бразильцы и вечно подающие надежду Иско с Асенсио. Неплохо обстоят дела с полузащитниками, причем у «Реала» получается даже лучше, когда Зидан разбивает заслуженное трио Модрич-Кроос-Каземиро молодыми Эдегором и Вальверде. Без норвежца и уругвайца чувствуется застой крови. У «Мадрида» сейчас не самый шикарный состав среди топ-клубов, а любая ротация резко сокращает возможности команды Зидана. Корень таких типичных поражений, как от «Алавеса», лежит в плоскости формирования команды.

3 поражения — чемпионский максимум за сезон. «Реалу» хватило 10 туров, чтобы выбрать лимит

В последних четырех сезонах Ла Лиги победитель турнира не позволял себе больше трех поражений: началось все с уже упомянутого розыгрыша 2016/17, где пришедший закончивший на первой строчке «Мадрид» проиграл только «Валенсии», «Севилье» и «Барселоне». Дальше было два чемпионских похода каталонцев с одним и тремя поражениями за полный чемпионат.

По ходу прошлой кампании «Реал» проиграл только «Мальорке», «Леванте» и «Бетису». Три поражения за 38 туров. Сейчас в десяти матчах уже есть фиаско от «Кадиса», «Валенсии» и «Алавеса». А всего команда Зинедина Зидана потеряла уже 13 очков из 30 возможных. За весь чемпионат 2019/20 «Реал» потерял 27 очков. Это очень слабый старт по меркам «сливочным», груз неудач, который может помешать защите титула.

«Атлетико» опережает «Реал» уже на 6 очков, потенциально — на 9

Турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет «Атлетико», набравший 23 очка в девяти матчах: команда Диего Симеоне одержала 7 побед и дважды позволила себе сыграть вничью, зато в графе «поражения» красуется нолик. «Матрасники» — единственные, кто не проигрывал со старта Примеры, при этом забили подопечные Эль Чоло больше «Реала» и «Барселоны» (19 голов), а пропустили лишь дважды.

Учитывая уже созданный задел, кризисное состояние «Барселоны» и проблемы «Реала», который, видимо, будет делать ставку на кубковые турниры, «Атлетико» прямо сейчас претендует на статус фаворита Ла Лиги. Что ж, так даже интереснее, тем более здоровая сменяемость власти еще никому не вредила.

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faneng
faneng
29 ноября в 20:03, ред.
Проблема не в Зидане. Проблема в кадровой политике руководства Реала. Летом 2019 г. Реал провел рекордную по вложениям трансферную кампанию, надеясь найти замену Роналду, но лишь выбросил деньги на ветер. Куплено много слабых футболистов + переплата за бесполезного Азара.
Между тем надо было понимать, что состав Реала требует гораздо более глубокого обновления: Кроос, Модрич, Каземиро, Бензема нуждаются в сильным сменщиках. Вместо этого поменяли Наваса на Куртуа. Куртуа в конце концов заиграл в Реале, но лучше бы эти деньги потратили на полевых игроков. И Бейла давно следовало отпустить.
И еще проблема: глупейший календарь УЕФА/ФИФА. Экстренные условия пандемии, Лига чемпионов играется каждую неделю. Зачем в этой ситуации проводить Лигу наций да еще и товарищеские матчи сборных???? Я понимаю, что все в равном положении и этот плотный календарь еще аукнется для всех, но сейчас первее всех страдает Реал как возрастная команда без глубокого запаса.
112910415
112910415
29 ноября в 14:35
как снег на солнце ...
Roger Young
Roger Young
29 ноября в 13:40
Главное, чтобы Атлетико сам не расклеился. Чемпиона характеризует стабильность. У Атлетико ее часто не хватает.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
29 ноября в 12:57
Реал не важен! Но это временно
shlomo
shlomo
29 ноября в 12:08
Спасибо за статью....Реал тяжело раскачивается в этом сезоне и удивляет по большей части пока только лишь в отрицательном ключе...... если разбираться, почему Реал Мадрид плохо играет, что происходит с командой, в чём есть ли хоть какой-то позитив или Зидана безнадежно сливают.....вопросов много а ответов почти нет....оборона Реала стала просто безобразной (ляпы на ровном месте),... почему то пропал знаменитый "Реальский" прессинг....на мой взгляд большая проблема с составом и игроками....ну и очень слабо играют в нападении....а вот что нужно сделать, чтобы вернуть былой Реал нужно разбираться тренерскому штабу, но это нужно делать в кротчайшие сроки....пандемия конечно накладывает свой отпечаток, но она для всех клубов одинакова...
Ruslan3132
Ruslan3132
29 ноября в 12:04
Статья по делу, к сожалению. Ни добавить ни убавить. Лето без трансферов ожидаемо привело к этому. Предполагал, что сезон будет тяжелым. Ну все равно, болеем за Реал и надеемся на лучшее.
beefs
beefs
29 ноября в 11:47
пандемия в нынешнем году вносит очень яркие изменения во все чемпионаты, ожидаем следующий год где все станет на свои места...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 ноября в 11:44
Реал своё ещё возьмет!
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