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У «Зенита» закончились защитники. Помогаем Семаку выбрать состав на матчи с «Арсеналом» и «Брюгге»

27 ноября 2020, 19:55
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Жирков Юрий
Жирков Юрий
Полузащитник
Кузяев Далер
Кузяев Далер
Полузащитник
Ракицкий Ярослав
Ракицкий Ярослав
Защитник
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Чемпионы России в кадровой западне.

Эта осень не дает Сергею Семаку передышек: неудовлетворительные результаты в Лиге чемпионов, веселый Дзюба, травмы и сомнительные тесты на коронавирус лишают «Зенит» кадрового маневра. Сначала испытанию подверглась атака «сине-бело-голубых»: из-за повреждений Дриусси, Малкома и Азмуна игровое время стал получать Андрей Мостовой, а Александр Ерохин стал одним из лучших бомбардиров команды. Теперь нападающие восстановились, зато оборона вся перебинтована, изолирована или дисквалифицирована. В чем-то эта ситуация уникальна.

В матче против «Арсенала» «Зенит» может остаться без ВСЕХ основных защитников

Пытался вспомнить подобный случай и не смог: четыре из четырех ведущих защитников «Зенита» с большой долей вероятности не сыграют в завтрашней встрече с «Арсеналом».

Ярослав Ракицкий. По украинскому защитнику не может быть сомнений: Ракицкий получил красную карточку в концовке матча с «Ахматом», он пропустит встречу в Туле из-за дисквалификации. Ярослав уже целенаправленно готовится к матчу Лиги чемпионов с «Брюгге», где ему придется играть за себя и «того парня» (или даже «тех парней»).

Вячеслав Караваев. Основной правый защитник «Зенита» получил травму в Грозном, потребовалась вынужденная замена. Если не случится чудесного исцеления, Вячеслав пропустит матчи с «Арсеналом» и «Брюгге». В этом сезоне в запасе «Зенита» нет Игоря Смольникова, да и вообще любого другого правого защитника. Замену Караваеву придется искать среди непрофильных игроков.

Деян Ловрен. Новоиспеченный капитан «Зенита» точно не сыграет с «Брюгге» из-за перебора желтых карточек, но теперь у Деяна нашлась еще одна причина не появляться на поле: сомнительный тест на коронавирус. Видимо, привез заразу из сборной Хорватии, где были заболевшие.

Дуглас Сантос. Бразильский универсал, который может сыграть и слева в обороне, и в центре, и в опорной зоне, был заменен из-за травмы по ходу первого тайма в Риме. Точной информации о состоянии здоровья Дугласа нет, но, судя по характеру повреждения, его лучше поберечь в игре с «Арсеналом» и попытаться поставить на ноги к матчу с «Брюгге».

Какие варианты у «Зенита» в обороне на матч против «Арсенала»?

4-2-3-1 или 4-4-2. Если Семак продолжает играть по схеме с четырьмя защитниками, то нужно искать выбрать дублера для каждого выбывшего из строя основного игрока. В центре обороны могут сыграть Чистяков и Прохин.

Первый без году неделя в команде, второй — молодой парень без практики в РПЛ. Теоретически можно было бы отодвинуть в оборону Барриоса, но травма Вендела и отсутствие Оздоева обескровили центр поля.

Да и Кузяев пригодится в обороне — на правом фланге, где Далер уже играл, в том числе против «Лацио». Слева остается только «вечный двигатель» Юрий Жирков, ведь Даниил Круговой на карантине, он тоже «Зенит» не помощник. Получается такая экспериментальная четверка:

Кузяев, Прохин, Чистяков, Жирков

Допустим, Дуглас Сантос успеет восстановиться и сможет выйти на поле. В таком случае бразилец сыграет в центре обороны с Прохиным, а Чистяков отправится на правый фланг, где действовал в матче с «Ахматом» после травмы Кузяева. Прохин точно должен быть на поле, причем на позиции правого центрального защитника, ведь есть вероятность, что ему играть рядом с Ракицким против «Брюгге», так как Ловрен дисквалифицирован на этот матч, а Чистяков не заявлен на Лигу чемпионов.

Чистяков, Прохин, Дуглас Сантос, Жирков

3-5-2 или 3-4-3. Многие современные тренеры, когда у них в распоряжении нет сыгранной пары защитников, предпочитают использовать триумвират. «Зенит» может прийти к этому варианту, если Дуглас Сантос будет готов сыграть, иначе банально не хватит футболистов. Позиции латералей займут Кузяев (справа) и Жирков (слева), а тройка центральных предстанет в таком виде:

Чистяков, Прохин, Дуглас Сантос

Вероятно, без Оздоева и Вендела получит игровую практику еще один молодой футболист — Леон Мусаев. Чем не напарник для Барриоса в центре поля? Как вы уже догадались, у «Зенита» в Туле намечается весьма нетривиальный состав.

Ориентировочный состав «Зенита» на матч с «Арсеналом»: М. Кержаков — Кузяев, Прохин, Чистяков, Жирков — Барриос, Мусаев — Малком, Дриусси, Ерохин — Дзюба.

Что изменится перед матчем с «Брюгге»?

Во-первых, если не произойдет ничего непредвиденного, то сможет сыграть Ярослав Ракицкий. Один основной центральный защитник лучше, чем ни одного.

Во-вторых, больше шансов, что успеет поправиться Дуглас Сантос.

В-третьих, Семак не сможет рассчитывать на Дмитрия Чистякова, который не заявлен на Лигу чемпионов.

Дальше варианты похожие на разобранные выше:

1. В схеме с четырьмя защитниками центральную пару могут составить Ракицкий и Прохин, либо Ракицкий и Дуглас Сантос, если бразилец восстановится.

2. Конечно, Дуглас Сантос может сыграть и на своей позиции слева, если Семак доверяет юному Прохину.

3. В тройку центральных защитников могут войти все трое: Прохин, Ракицкий, Дуглас Сантос. Сергей Семак признался, что рассматривал схему с тремя центрбеками еще накануне встречи с «Лацио».

4. Если Сантос не сможет играть или будет действовать в центре обороны, то слева при любой схеме сыграет Юрий Жирков.

5. Далер Кузяев безальтернативен справа в отсутствие Караваева и без заявленного на ЛЧ Чистякова.

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Все комментарии
agnich
agnich
28 ноября в 20:14
Семак строит новую, скоростную команду. Невозможно постоянно рассчитывать только на именитых ветеранов. Молодежи надо поверить, что каждый из них - главный в команде, и надо сыграться друг с другом. На этом процессе странно, что Зенит всё ещё в лидерах. Интересно, хватит ли у хозяев клуба терпения на новую команду.
112910415
112910415
28 ноября в 10:42
картина безрадостная
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
28 ноября в 10:03
что такого ростов же играл с сочами молодежкой вот и семак пусть сыгранет
ekliziast
ekliziast
28 ноября в 08:00
Ни стыда ни совести у бомжей, набрали три состава плюс фармы и всё им чего то не хватает. Может быть ума? Разогнать надо этих дармоедов , а руководство посадить лет 10-15, авось поможет.
Dgoni67
Dgoni67 ответ Трезвый повар (раскрыть)
28 ноября в 00:24
А вы про лимит не забыли?
kyxy
kyxy
28 ноября в 00:19
Для Зенита нужно отменить лимит
valt134
valt134
27 ноября в 23:29
    nubom
    nubom
    27 ноября в 22:41
    Допрыгались. Тренерский состав и руководство клуба имело полную возможность за время работы Семака наиграть два равноценных состава. Принцип "дорого стоишь - отрабатывай" привел к уродливому перекосу в игровой практике футболистов. Зенит давно уже похож на потемкинскую деревню, этакую золотую клетку: парадный фасад, и людская с "второсортными" игроками. Обидно, что за требованиями очередных денежных вливаний, упущено время для налаживания грамотной ротации футболистов между двумя составами. Остается теперь только наблюдать, как бывшие запасные Зенита успешно выступают за Сочи, а Богданыч - все ждет "манны небесной"…
    Groove000
    Groove000
    27 ноября в 22:12
    Звучит как "Помогите Даше найти жулика"😂😂😂
    Kosmos58
    Kosmos58
    27 ноября в 21:38
    Бедный Зенит! Но вот как то не жалко ...
    Аксинья
    Аксинья
    27 ноября в 20:31
    Что то много в Зените больных с короной - пора уже как другие клубы сажать на карантин с технарями))
    Аксинья
    Аксинья
    27 ноября в 20:29
    Делать вам что ли нечего помощники - пусть Медведев и Миллер помогают))
    Footbolista
    Footbolista
    27 ноября в 20:17
    shlomo
    shlomo
    27 ноября в 20:14
    Спасибо за статью....ну а Зенит может выдохнуть спокойно, очередной лига чемпионский турнир благополучно провален , причём очень быстро, уже по итогом 4-х туров ( Зеня потерял шансы на топ-2 ).... вот собственно теперь со спокойной душой можно начинать работу по завоеванию очередного трофея в чемпионате страны...болельщики, пресса и руководство не поймут потери очков, хотя по игре команда Семака сейчас далеко не лидер РПЛ....но все-таки тренер Дмитрий Парфенов традиционно слабо играет против Питера...Зенит может сейчас и не идеально играет в чемпионате , но и ничего прям ужасного тоже нет .... в матче с подвальной командой конечное они должны, и наверняка смогут три очка в свою копилку положить ...а вот с Брюгге, это много ???????????????????.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    27 ноября в 20:09, ред.
    Предлагаю Сергею Богдановичу поставить в оборону Мамману, Мевлю и Новосельцева которых руководство Зенита подарили Сочи
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