В Лиге Наций 2020/21 будет новый победитель. Италия забыла о поражениях, а Гиггз и Армения проявили себя

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сегодня, 13:41

Итоги быстрого и сложного группового раунда – на «Соккер.ру».

У трофея будет новый обладатель

- сборная Португалии, обыграв Хорватию, уступила первенство в группе и не сможет защитить титул. Значит, с 6 по 10 октября 2021 года увидим финал четырех с участием Франции, Италии, Испании и Бельгии;

- Манчини подменили инопланетяне. Как иначе объяснить, что у Италии серия из 22 матчей без поражений? Играют так, как удобно – рационально, но не сдаются. В итоге близки к повторению серии времен Липпи, тогда не уступали в 25 матчах подряд;

- в 2019-м кубок делили португальцы, голландцы, англичане и швейцарцы. Значит, увидели полную смену претендентов. По части интриги к Лиге Наций точно нет вопросов – турнир сложный для любого из фаворитов, причем абсолютно во всех дивизионах;

- неудачниками можно назвать Англию – повторили показатели Дании в группе, и Германию, ведь у испанцев была смена тренера, основой уступали резерву Украины, но завершилось все для Луиса Энрике исторической победой 6:0 над командой Лёва. Также Нидерланды были в шаге от нового финала четырех, но уступили Италии на один пункт.

- Босния и Герцеговина, Швеция, Исландия и еще одна сборная из дуэта команд Украины и Швейцарии отправятся в дивизион «В». Швейцарские врачи не позволили команде Шевченко выйти на поле, теперь в УЕФА решат, что делать;

- по данному матчу два варианта. Или техническое поражение Украине, хотя готовы были сыграть и собрали 13 игроков, или жребий. Возможно, будут тянуть шарики с листочками внутри и надписями «победа Украины», «ничья» и «победа Швейцарии». Спортивный принцип нарушен, но в 2021-м году нет окон для матча.

Россия не вошла в элиту турнира

- развязку в Стамбуле и Белграде видели, потеряли место во второй корзине при жеребьевке к ЧМ -2022. Венгрия выиграла группу, сербы ярко спаслись от вылета в последнем туре. У России оказалась самая равная группа в дивизионе В, но от этого не легче:

- кроме Венгрии, путевки в элиту заслужили Австрия (опередили Норвегию и Румынию), Чехия – похмельные шотландцы умудрились уступить Израилю и Уэльсу. Поскольку в Лиге Наций никто не собрал шесть побед, то Гиггз в числе главных триумфаторов – 5 успехов и 1 ничья. Только у чемпиона мира Дешама аналогичный результат;

- счастливчиками в 4-м дивизионе стали команды Фарерских островов и Гибралтара, которые выиграли свои группы. А вот сборные Казахстана, Молдавии, Эстонии и Кипра определят в будущем две команды, которые присоединятся к слабейшим в дивизионе D. Тут две сборные, которых Россия обыгрывала в отборе к Евро-2020 – тогда повезло с соперниками;

- в третьем дивизионе победы одержали Албания, Словения и Черногория – приличные сборные, которые и должны играть уровнем выше. Отмечаем также прогресс Люксембурга, ведь были в шаге от успеха, даже обыграли черногорцев на выезде, но уступали Кипру и сыграли вничью с Азербайджаном;

- сюрпризом в третьей лиге стала команда Армении. В одной группе с Северной Македонией, которая отобралась на Евро-2020, они сумели в последнем туре обойти фаворита, а до этого набирали очки с Грузией и Эстонией. В непростом матче одолели прямого конкурента и теперь могут стать соперником сборной России;



- дивизион В Лиги Наций покидают Болгария, Турция, Словакия и Северная Ирландия. Крепкие команды, но в каждом случае встречали более готовых соперников. Но словакам и туркам должно быть обидно. При ином раскладе в последнем туре могли выкрутиться, а команде Гюнеша победа даже открывала путь к первому месту;

- обидно за Холанда. С одной стороны, стал лучшим снайпером группового этапа – 20-летний норвежец забил 6 мячей, у Захави из Израиля и Лукаку из Бельгии по 5, но при этом из-за решения чиновников не сыграл еще один матч с Румынией, его молодая команда осталась во втором дивизионе турнира.

В УЕФА рискнули здоровьем игроков

- у сборной Украины положительные тесты на коронавирус у Малиновского, Кривцова и Мораеса, хотя двое последних переболели. Получается, хитрые швейцарцы фактически благодаря запрету сорвали матч. До этого Шевченко потерял Соболя, Макаренко, Ризныка, Ярмоленко, Цыганкова, Сидорчука и Коваленко. Следовательно, потери несут их клубы;

- многие игроки сборной Сербии заразились вирусом – Милинкович-Савич, Николич и Лазович, а до этого еще и Миливоевич. Плюс у Коларова, что получил травму, тоже положительный тест. Поскольку есть инкубационный период, теперь все участники матча Росси и Сербии рискуют развести очаги заражения по домам. Могут заразить близких и сорвать матчи клубов в ЛЧ и ЛЕ ;

- по еврокубкам вопросов нет – УЕФА не выживает без трансляций. Но разве без Лиги Наций нельзя? Вопрос гложет, а к заражениям надо добавить травмы. Не только у Рамоса и Бускетса повреждения, игроки загнанные, а вдобавок получили нетипичные нагрузки – без летних сборов играли в ЛЧ каждую неделю, а Лига Наций зашла в гости трижды за три месяца;

- к футбольной составляющей вопросов нет – матчи сложные, увлекательные, класс команд если не равный, то позволяющий создать серию сенсаций. Вопрос лишь в логичности проведения турнира для сборных именно в 2020-м году. Но в УЕФА приняли решение, местные федерации, что не желают терять доходы, его поддержали. Клубы будут недовольны – точно услышим Клоппа и Гвардиолу;

- если говорим о сборной России, то потерь было много, но не из-за вспышки коронавируса. Но ни один врач не рекомендует пациенту играть против Сербии. Есть ведь пример миллиардера Илона Маска, у которого два теста отрицательные, два – положительные. Если среди сербов были зараженные без симптомов – последствия догонят позже;

- Украина может вылететь в дивизион В по жребию, ведь швейцарские врачи запретили матч на основании положительных тестов у людей, что переболели. Норвегия получила техническое поражение от Румынии, чиновники не выпустили сборную из страны на основании одного положительного теста. Футбола в Лиге Наций стало меньше, нагрузок и вспышек заражения – больше.

Сама идея играть официальный турнир вместо скучных спаррингов логичная. Но еще посмотрим, какой будет ситуация с заражениями в клубах через 10-14 дней. В отелях и при перелетах сложнее соблюдать все правила, чем на базе клуба. Так что лейтмотив понятен. Как понятно, что футбол тоже победил – к Франции, Италии, Испании и Бельгии нет вопросов. Выиграли группы в элитном дивизионе и поделят трофей через год. И фаворита назвать непросто.