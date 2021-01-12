Гендиректор «Тамбова»: «Мы погасили определённую часть долгов»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о ситуации с долгами в клубе.

Сейчас все денежные ресурсы, которые есть у клуба, клуб находит сам. Путем трансферов и так далее.

28 января против меня было возбуждено уголовное дело за невыплату зарплат. Законодательство есть законодательство. Как ни крути, любые средства мы должны направлять на погашение долгов. Иначе — реальный срок.

Мы погасили определённую часть долгов. Но невозможно точно сказать какую. Мы гибко подходим к этому вопросу. У кого заканчиваются контракты или арендные соглашения, получают свою положенную часть. Кто-то говорит, что ему срочно надо платить ипотеку, и мы находим средства именно в этом размере.

Средств, чтобы полностью погасить зарплаты у нас нет. Но мы стараемся всех услышать и сами себе помочь.