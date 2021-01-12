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Гендиректор «Тамбова»: «Мы погасили определённую часть долгов»

12 января 2021, 12:58

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о ситуации с долгами в клубе.

Сейчас все денежные ресурсы, которые есть у клуба, клуб находит сам. Путем трансферов и так далее.

28 января против меня было возбуждено уголовное дело за невыплату зарплат. Законодательство есть законодательство. Как ни крути, любые средства мы должны направлять на погашение долгов. Иначе — реальный срок.

Мы погасили определённую часть долгов. Но невозможно точно сказать какую. Мы гибко подходим к этому вопросу. У кого заканчиваются контракты или арендные соглашения, получают свою положенную часть. Кто-то говорит, что ему срочно надо платить ипотеку, и мы находим средства именно в этом размере.

Средств, чтобы полностью погасить зарплаты у нас нет. Но мы стараемся всех услышать и сами себе помочь.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
12 января в 13:10
Костюкова с Грицаенко наверное же не бесплатно в "Рубин" отдали. А вообще интересная мысль Генерального директора: "Мы погасили определённую часть долгов. Но невозможно точно сказать какую." Вы там видимо в качестве зиц-председателя Фунта.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 января в 12:59
Давно пора погасить!
drug01
drug01
12 января в 12:59
Это очень хорошо молодцы
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