Проблемный Азар, стареющий Месси и чемпионы мира. Самые подешевевшие футболисты планеты за 2020 год

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11 января 2021, 20:05

Звезды, которые заметно упали в цене.

10 футболистов в мире с максимальной абсолютной потерей стоимости за 2020 год

1. Эден Азар («Реал»; Бельгия; 30 лет) = -70 млн евро

2-3. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина; 33 года) = -60 млн евро

2-3. Антуан Гризманн («Барселона»; Франция; 29 лет) = -60 млн евро

4. Кристиан Эриксен («Интер»; Дания; 30 лет) = -55 млн евро

5. Деле Алли («Тоттенхэм»; Англия; 24 года) = -52 млн евро

6. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»; Англия; 26 лет) = -50 млн евро

7. Кепа Аррисабалага («Челси»; Испания; 26 лет) = -45 млн евро

8. Н`Голо Канте («Челси»; Франция; 29 лет) = -40 млн евро

9-12. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»; Франция; 27 лет) = -35 млн евро

9-12. Александр Ляказетт («Арсенал»; Франция; 29 лет) = -35 млн евро

9-12. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»; Испания; 30 лет) = -35 млн евро

9-12. Джон Стоунз («Манчестер Сити»; Англия; 26 лет) = -35 млн евро

- Не будем забывать, что в 2020 году в работу футбольного рынка вмешалась пандемия коронавируса. Из-за пауз в турнирах и сопутствующего экономического ущерба обрушились цены на футболистов, в нижней точке суммарное снижение стоимости всех футболистов составило 9.22 миллиарда евро, рынок упал на внушительные 27%. Особенно этот процесс отразился на возрастных футболистах, которых стали оценивать на 30-40% дешевле, чем прежде. Во всем остальном игроки были в одинаковых условиях, поэтому на собственные ценники, которые являются отражением их текущего уровня, влияли своими успехами/неудачами на футбольных полях.

- Логично и справедливо, что возглавляет рейтинг футболист, пребывание на вершине которого нельзя назвать слишком почетным, последние полтора года Азар последовательно разочаровывает. После перехода в мадридский «Реал» за сумму, превышающую 100 миллионов евро, Эден сыграл 30 матчей и забил 3 мяча. Бельгиец сначала не мог унять свой аппетит, после чего на него набросились травмы. Пугающая деградация некогда звездного игрока, чья оценочная стоимость упала со 120 миллионов евро до 50 млн. Азару будет непросто вернуться на топ-уровень.

- По 60 миллионов евро потеряли два футболиста «Барселоны» — Лионель Месси и Антуан Гризманн. Напомню, система «Трансфермаркта» не учитывает оставшееся до истечения контракта время, на что можно было бы списать скидку, жертвой которой пал Лео. В случае с обладателем шести «Золотых мячей» все банально: аргентинцу уже 33 года, снижение стоимости — естественный процесс. Что же касается Антуана Гризманна, то он во многом повторяет судьбу Эдена Азара: после перехода из «Атлетико» в «Барселону» француз чувствует себя не в своей тарелке.

- В топ-10 попали сразу два вратаря сборной Испании, выступающие в АПЛ : Давид Де Хеа и Кепа Аррисабалага. Голкипер «Манчестер Юнайтед» достиг 30-летнего рубежа и стал реже спасать «красных дьяволов», а его соотечественник стал худшим вратарем Английской Премьер-Лиги по проценту отраженных ударов и уже потерял место в основе «Челси». Кепа подешевел в четыре раза — с 60 миллионов евро до 15 миллионов.

- Среди наиболее подешевевших футболистов 2020 года сразу три чемпиона мира — Антуан Гризманн, Поль Погба и Н`Голо Канте, а также еще один француз, которого не было в заявке «трехцветных» на ЧМ -2018 — Александр Ляказетт.



10 футболистов в мире по максимальной относительной потере стоимости за 2020 год

Рассматриваем только футболистов, чья трансферная стоимость по состоянию на 1 января 2020 года равнялась или превышала 20 миллионов евро.

1. Месут Озил («Арсенал»; Германия; 32 года) = -77.3%(с 22 млн евро до 6)

2-4. Кепа Аррисабалага («Челси»; Испания; 26 лет) = -75%(с 60 млн евро до 15)

2-4. Самуэль Умтити («Барселона»; Франция; 27 лет) = -75% (с 40 млн евро до 10)

2-4. Франсис Коклен («Вильярреал»; Франция; 29 лет) = -75% (с 24 млн евро до 6)

5-6. Серхио Бускетс («Барселона»; Испания; 32 года) = -71.4%(с 35 млн евро до 10)

5-6. Дани Парехо («Вильярреал»; Испания; 31 год) = -71.4% (с 35 млн евро до 10)

7-8. Раджа Наингголан («Интер»; Бельгия; 32 года) = -70% (с 20 млн евро до 6)

7-8. Дэнни Роуз («Тоттенхэм»; Англия; 30 лет) = -70% (с 20 млн евро до 6)

9-10. Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»; Англия; 28 лет) = -68.8% (с 32 млн евро до 10)

9-10. Гонсало Игуаин («Интер Майами»; Аргентина; 33 года) = -68.8% (с 32 млн евро до 10)

- Месут Озил, который не играет в футбол, но по-прежнему получает царскую зарплату по контракту с «Арсеналом», оценивается всего лишь в 6 миллионов евро. Вероятно, в ближайшее время чемпион мира 2014 года сменит обстановку и вновь будет играть в футбол.

- Если не ограничивать себя условием относительно стоимости 1 января 2020 года, то сильнее всех подешевели за прошедший год Хавьер Пасторе и Диего Годин, лишившиеся 83.3% стоимости: аргентинец и уругваец рухнули с 15 миллионов евро до 2.5 млн.

- Напрашивается напоминание о том, что Кепа Аррисабалага — самый дорогой вратарь в истории футбола. Летом 2018-го «Челси» выложил баскскому «Атлетику» 80 миллионов евро за таланта в перчатках. Крайне неудачное вложение, Кепа еще долго будет мелькать в разнообразных топах и символических сборных провальных трансферов.