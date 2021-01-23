Изучили джокеров клубов РПЛ. У «Зенита» есть Ерохин, у «Спартака» — Соболев

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23 января 2021, 16:18

В насыщенном футбольном сезоне резервисты ещё важнее.

Всем весной нужен крепкий резерв. И из-за отвлечения игроков на матчи сборных, и из-за плотности в таблице в еврокубковой зоне. Соберем резервистов, исходя из сыгранного времени, но с учетом травм привычных игроков основы.

Данный разговор актуальный в дни, когда каждый второй бывший футболист из числа экспертов успел заявить, что потеря Кокорина не повлияет на «Спартак». Не повлияет, если Тедеско привезут достойного джокера на замену, что забьет парочку голов весной.

Но джокеры будут важными, как и были осенью. Находим клубы с худшими и лучшими резервистами.

8 место. «Сочи»

Джокеры: Заика, Набиуллин, Новосельцев, Дуганович, Попов.



Сразу понятно, что «Сочи» — наспех собранная команда. Федотов делает, что может, но в группе лидеров именно его команда самая уязвимая, если говорим о потенциальной потере ключевых исполнителей. Николай Заболотный подменит Джанаева, но Нобоа, Мевля или Антон Заболотный – футболисты, которым трудно найти хотя бы частичную замену. Больше 500 минут в 19 турах провели всего 15 игроков. Демонстрировали универсализм – Терехов играл в центре и на фланге, а Заика закрывал оба фланга. Слабенький у «Сочи» резерв. Если потеряют весной парочку игроков основы – скатятся ниже.

7 место. ЦСКА

Джокеры: Гайч, Дзагоев, Щенников, Шкурин, Тикнизян, Карпов, Васин, Ахметов, Фукс, Сигурдссон.

С глубиной состава у Ганчаренко проблемы. Сигурдссон заявил, что не прочь получать больше игровой практики. Бийол и Бистрович уже подались за арендными хлебами. У Фукса травма за травмой. Его держим в уме, но это как Гайч – только в теории является игроком, что изменит ход важного матча. Тем более что Адольфо настроился на аренду. Судя по всему, ЦСКА предпримет попытку усилиться после расставаний, но много денег потратить после летних промахов не дадут. Непростая ситуация, людей в основу хватает, но кем усилить игру в сложный момент? Некем.

6 место. «Ростов»

Джокеры: Мамаев, Тугарев, Поярков, Бабурин, Алесами, Альмквист, Обухов, Гигович.

Карпин потерял Ионова, Чернова, Шомуродова, Чистякова, Зайнутдинова и Попова. Другие клубы с таким дефицитом сыгранности загремели бы во вторую половину таблицы, но не «Ростов». Южане применяют тактику массовых недорогих трансферов, и она снова сработала. У Валерия Георгиевича даже Мамаев не заиграл в твердой основе, но одновременно Павел одним выходом на поле может изменить счет любого непростого матча. Тугарев тоже круто смотрелся в декабре. Молодые шведы очень перспективные. Во многих линиях остались варианты, а если зимой уедет Норманн – подпишут иностранца под основу, например, в центр атаки.

5 место. «Динамо»

Джокеры: Грулев, Каборе, Варела, Слай, Нойштедтер, Тюкавин, Карапузов, Лещук.

Москвичи не очень активно ищут усиление зимой, ведь если присмотреться, то людей для формирования заявки хватает. В идеале хотелось бы найти защитника уровня Шунича, не помешает крутой опорник, чтобы дополнить Моро и Фомина. В центре атаки с одной стороны перебор – осенью на острие видели пять разных игроков, а с другой — Тюкавин слишком юный, Слай не центральный форвард, Н’Жи «девятку» сыграл вынужденно, а к Грулеву и Комличенко один общий вопрос: где их голы? Забили вместе, как один Лесовой, пришедший по ходу чемпионата. Но если оценивать количество вариантов, то «Динамо» не плетется в хвосте списка. У Шварца будет возможность вносить коррективы в состав.

4 место. «Локомотив»

Джокеры: Смолов, Эдер, Живоглядов, Куликов, Магкеев, Рыбчинский, Камано, Лисакович, Жемалетдинов, Коченков.

Стоит объяснять после такого списка, почему «Локомотив» трижды подряд играл в Лиге чемпионов? У московского клуба было много денег – могли позволить продлевать контракты малополезных легионеров, вроде Эдера, у которого ни одного голевого действия в новом чемпионате. Обычно ищут строго иностранцев – взяли защитника Пабло, попрощавшись с Райковичем. Перемен в руководстве хватало, поэтому ждем новичков. Но для начала отмечаем, что Смолов, Эдер, Рыбчинский, Камано и Жемалетдинов должны весной сыграть заметно результативнее. Пока из резервистов в атаке похвалить можно одного Лисаковича. Народу много – результаты в РПЛ так себе.

3 место. «Спартак»

Джокеры: Соболев, Хендрикс, Кутепов, Бакаев, Умяров, Ещенко, Глушенков, Ребров.

В принципе, неплохой список. Два ветерана-чемпиона, которым продлили контракты, поскольку Ещенко и Ребров положительно влияют на коллектив, поддерживают людей, что вытеснили их в запас. Соболев – один из самых талантливых форвардов страны. Но если Понсе и Ларссон будут первым номером, то Александру надо учиться ударно выходить на замену. Впрочем, есть вариант, когда вся тройка будет в основе, просто Джордан сыграет глубже. Ведь Бакаеву, учитывая покупку Хендрикса, без ухода Крала стабильная основа вряд ли светит. А если придет Промес – станет еще интереснее. «Спартаку» не хватает универсального латераля для подстраховки Мозеса и Айртона, но состав перспективный.

2 место. «Зенит»

Джокеры: Ерохин, Жирков, Дриусси, Сутормин, Кузяев, Лунев, Чистяков, Мостовой, Круговой.

У Семака глубина состава на зависть многим. Вендел может заменить Дриусси в основе слева в атаке. Жирков не раз выходил слева. Лунев подменял Кержакова. «Зениту» не хватает разве что запасного форварда на случай, если Дзюба и Азмун вылетают из игры одновременно. Ерохин успешно притворялся форвардом в РПЛ , но этого мало. У Семака достойные кадры, хотя Сергей Богданович и выражал недовольство уровнем мастерства игроков после поражений в ЛЧ . Вот это и их минус – в этом списке никто не претендует на вечную основу в силу разных причин.

1 место. «Краснодар»

Джокеры: Ари, Вандерсон, Сулейманов, Уткин, Смольников, Чернов, Сорокин, Ионов, Камболов.