Он больше подошел бы МЮ или «Ливерпулю». Как в «Челси» неправильно используют Вернера

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21 января 2021, 00:10

Форма Тимо Вернера в последнее время подвергается жесткой критике. «Соккер.ру» — о том, почему немецкий форвард пока не может раскрыться у Фрэнка Лэмпарда.

После поражения «Челси» от «Лестера» в последнем матче чемпионата Англии тучи сгустились над головой Лэмпарда, а критические стрелы стали летать с устрашающей частотой. Метят во всё и всех. В том числе и в Тимо Вернера, который к этому моменту в прошлом сезоне в «Лейпциге» забил 20 голов в Бундеслиге. Этим он и соблазнил «Челси». Спустя год ему удалось забить всего четыре мяча в Английской Премьер-Лиге. Смягчающие обстоятельства напрашиваются, они очевидны: это первый сезон 24-летнего нападающего в новой стране, в более жесткой и плотной лиге. Но можно уверенно предполагать, что Лэмпард ожидал большего от игрока за 57,6 миллиона фунтов стерлингов. Вероятно, многие считали, что приобретался автомат для забивания голов. Но реальность, как всегда, оказалась чуточку сложнее.

Фанатам «синих» не стоит забывать и о проявлениях высочайшего качества Вернера в форме их любимцев. Это дубль и голевая передача Вернера в матче с «Саутгемптоном» в 5-м туре. Кто-то увидел в той игре поворотный момент. После этого было еще два гола в следующих трёх матчах. Но рассвет оказался ложным. Вернер больше не забивал после победы над «Шеффилд Юнайтед» 11 матчей назад. И тут стоит задуматься.

В чём же дело? В конце концов это игрок, который забил 95 мячей в 159 матчах за «Лейпциг». А его всплеск результативности в Англии, пусть и короткий, показал, что он может быть эффективным. Закрадывается мысль, что тренерский штаб просто не знает, как у него тогда получилось сделать Вернера эффективным. Это было случайное попадание. И вряд ли дело в плохой форме, потому что некоторые физические показатели и здравый смысл (нельзя так много находиться на спаде, когда у тебя его никогда не было) не говорят об этом. Адаптация к жизни в Англии? Ну, неужели она так отличается от немецкой жизни? Или это непонимание со стороны «Челси», как использовать игрока? Вот тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль, который работал с Вернером два сезона будучи тренером «Лейпцига», склоняется именно к последнему варианту.

«Я хорошо знаю Тимо, — говорит Хазенхюттль. – Я видел его в ситуациях, когда он не был хорош. Чаще всего это бывало потому, что сама система игры ему не подходит. Команда играла не так, чтобы он мог проявить себя на поле. Это тот игрок, под которого нужно адаптировать футбол команды. Если вы это сделаете, он даст вам всё, что должен нападающий».

В «Лейпциге» не было сомнений в том, кто является главной угрожающей силой команды. Использовались разные схемы. В некоторых Вернер оказывался слева в атаке, порой находился немного глубже, иногда оказывался в паре с другим нападающим, обычно рядом с трудолюбивым Юссефом Поульсеном. Однако все эти схемы были настроены так, чтобы дать Вернеру наилучшие шансы нанести ущерб сопернику.

Взять, к примеру, противостояние «Тоттенхэма» и «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. В первой игре немцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Вернера с пенальти. После этого матча Юлиан Нагельсманн сместил Тимо на левый фланг, создав давление на соответствующую зону в обороне «шпор» — там Моуриньо не мог всецело доверять ни Орье, ни Танганге. Эта постоянная угроза провала на фланге из-за контратак Вернера сильно нервировала лондонцев, которым, вместе с тем, нужно было атаковать и забивать самим. В результате они задачу провалили, проиграв со счетом 0:3. Вернер не забил, но сыграл ключевую роль в итоговом успехе команды. Нагельсманн прекрасно понимал, как использовать свою главную фигуру, выстроив парадоксальным образом систему в ответном матче так, что эта главная фигура и без голов такой осталась.

В «Челси» сейчас такой ясности мысли нет. Лэмпард, похоже, не очень понимает, какое сочетание состава у него оптимальное. Он продолжает гадать с этими сочетаниями. Вернера перемещали из центра на левый фланг, даже на правый, но не с каким-то умыслом и четким планом, как Нагельсманн или Хазенхюттль, а просто так, в порядке перетасовки. Можно отметить, что и Жиру с Абрахамом в таком же порядке фигурируют в роли центрфорвардов. Француз на этом месте сыграл в пяти матчах в Премьер-Лиги, Тэмми – в восьми. Без четкого понимания, чего он хочет, Лэмпарду трудно будет добиться максимальной эффективности от игроков атаки. Особенно если мы говорим о новичке, которому очень важно ощущать свою фундаментальную роль в схеме впереди. При этом у «Челси» нет других очевидных кандидатур на эту роль. Но Лэмпард упорно не желает взять и построить структуру атаки на Вернере.

«Синие» занимают четвертое место в АПЛ по среднему проценту владения мячом. Такое же место было у «Лейпцига» при Вернере. Тут всё сходится. Но команда Лэмпарда лишь 14-я в лиге по владению мячом на последней трети поля и седьмая по прессингу на чужой половине. Когда дело доходит до быстрых розыгрышей в атаке и обратного отбора – «Челси» отступает. А Вернер к этому привык. Судя по статистике АПЛ , ему бы больше в этом плане подошли МЮ , «Ливерпуль» или «Саутгемптон», которые по этим стилистическим приёмам больше похожи на «Лейпциг».