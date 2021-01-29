«Айнтрахт» — «Герта»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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29 января 2021, 12:25

Прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 19-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» — «Герта» представлены в нашем анонсе.

«Айнтрахт»

Клуб из Франкфурта находится в великолепной форме. В семи прошлых турах Бундеслиги «Айнтрахт» одержал пять побед и дважды сыграл вничью. Быстро начала забивать Лука Йович, вернувшийся из безуспешной аренды в «Реале».

Последней жертвой «орлов» стала «Арминия», которая была разгромлена на своем поле в прошлом туре со счетом 5:1. В турнирной таблице подопечные Адольфа Хюттера поднялись на шестое место в рейтинге.

«Герта»

Из-за отсутствия положительных результатов берлинский клуб уволил Бруно Лаббадию. 25 января «Герту» возглавил Паль Дардаи, который ранее уже работал с командой.

В прошлом туре Бундеслиги «Герта» крупно уступила на своем поле «Вердеру» (1:4), а перед этим команда не взяла очки в домашнем противостоянии с «Хоффенхаймом» (0:3). В турнирной таблице «старая дама» опустилась на 14-е место.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» — 1.826

Ничья – 3.810

Победит «Герта» — 4.670

Статистика

«Айнтрахт» выиграл два последних матча на своем поле

«Герта» не побеждала в пяти прошлых выездных поединках Бундеслиги

В матче первого круга Бундеслиги «Айнтрахт» победил «Герту» в гостях (3:1)

Прогноз

Оптимальный вариант для ставки на этот матч – победа «Айнтрахта» с коэффициентом 1.826 в букмекерской конторе Pinnacle. Клуб из Франкфурта стабильно сейчас забивает, а у «Герты» есть серьезные проблемы с защитой.