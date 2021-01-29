Фабрики подкидышей. «Реал» раздал в аренды футболистов общей стоимостью почти 200 млн евро

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29 января 2021, 19:10

Изучаем скрытые активы клубов.

Топ-10 клубов по общей стоимости футболистов, находящихся в арендах

10 место. «Рома» (Италия) — 82.6 млн евро (19 игроков, средний возраст — 22.3)

Можно собрать солидную по именам команду из «волчат», которые разбежались по чужим норам: Джастин Клюйверт в «РБ Лейпциг», Ченгиз Ундер в «Лестере», Алессандро Флоренци в ПСЖ , Стивен Н`Зонзи в «Ренне», Робин Ульсен в «Эвертоне», Мерт Четин в «Вероне». Впрочем, не сказать, чтобы кто-то из них жег напалмом и требовал подготовить для себя место в стартовом составе «Ромы» к возвращению. Точно большего ждут от Ундера и Клюйверта.

9 место. «Бенфика» (Португалия) — 84.1 млн евро (13 игроков, средний возраст — 22.8)

Похожая проблема и у «Бенфики»: Жедсон Фернандеш и Карлос Винисиус почти не играют в «Тоттенхэме», хотя у бразильского форварда может стать больше практики после травмы Харри Кейна. Правый защитник Тавареш, которым в прошлом году интересовался «Спартак», не заиграл в «Леганесе» и отправился за игровой практикой в «Фаренсе». У «Бенфики» есть свой парень даже в «Баварии», но 20-летний Тиагу Данташ пока играет только за резерв мюнхенского гранда в третьей немецкой лиге.

8 место. «Арсенал» (Англия) — 87.7 млн евро (6 игроков, средний возраст — 23.2)

Маттео Гендузи в «Герте» и Лукас Торрейра в «Атлетико» — два самых дорогостоящих скрытых актива «канониров», а ведь есть еще Салиба, Колашинац и Мавропанос. Гендузи неплох в Бундеслиге, Торрейра — игрок ротации у Симеоне, а уехавший в январе в «Ниццу» Салиба с ходу стал основным во французском клубе. Защитнику 19 лет, он еще может триумфально вернуться на «Эмирейтс».

7 место. «Атлетико» (Испания) — 91.1 млн евро (13 игроков, средний возраст — 23.8)

Среди гонцов «Атлетико» выделяется Альваро Мората, результативно выступающий за «Ювентус», где он играет в атаке вместе с Криштиану Роналду. В Мадриде празднуют голы Луиса Суареса, приближающие «матрасников» к чемпионству, и рады успехам Мораты в Турине, ведь это повод растрясти «Старую Синьору» на солидную компенсацию.

6 место. «Манчестер Сити» (Англия) — 92.05 млн евро (17 игроков, средний возраст — 21.5)

У «горожан» в командировках удивительный интернационал: представители Колумбии, Бразилии, Аргентины, Сербии, Хорватии и Испании, а еще косовар, два японца и австралиец иранского происхождения. №1 в этом списке — конечно же, левый защитник Анхелиньо, раскрывшийся в «РБ Лейпциг». Хосеп Гвардиола должен дать шанс испанцу в следующем сезоне, особенно с учетом неустроенности левого фланга обороны.

Любопытный факт: У 16 клубов в арендах выступают футболисты общей стоимостью 50+ миллионов евро. Не вошли в топ-10: «Аталанта» (82.53 млн евро), «Лион» (82.25), «Монако» (66.35), «Барселона» (59.5), «Порту» (55.7), «Наполи» (54.1).

5 место. «Ювентус» (Италия) — 95.5 млн евро (11 игроков, средний возраст — 24.2)

Дуглас Коста отправлен в знакомую «Баварию», а Кристиан Ромеро выступает за другой клуб из плей-офф Лиги чемпионов — «Аталанту», а на днях аргентинский защитник отдал голевую передачу на Алексея Миранчука в кубковом матче. Ромеро может усилить «Старую Синьору» в будущем, но в основном в списке арендованных у «Юве» «отработанный материал». Впрочем, выделим 19-летнего полузащитника из «Дженоа» Николо Ровеллу, контракт с которым «Юве» подписал на днях и оставил в родном клубе.

4 место. «Интер» (Италия) — 114.68 млн евро (31 игрок, средний возраст — 21.6)

Три десятка футболистов почти на 115 миллионов евро. Такой состав мог бы претендовать на победу в РПЛ , если не принимать во внимание необходимость придерживаться лимита. Лидеры здесь — это Валентино Лазаро, Жоау Мариу, уже отметившийся в чемпионате России, Эдди Сальседо, Себастьян Эспозито, Дальберт, Раджа Наингголан и Антонио Кандрева.

3 место. «Фиорентина» (Италия) — 117.03 млн евро (31 игрок, средний возраст — 22.3)

«Фиорентину» так высоко в рейтинге поднимает Федерико Кьеза, который перешел в «Ювентус» на правах аренды до 30 июня 2022 года. Понятно, что это замаскированный трансфер, и Федерико не вернется во Флоренцию конкурировать с Кокориным, но формально Кьеза в аренде, как и еще 30 его коллег.

2 место. «Челси» (Англия) — 168.03 млн евро (19 игроков, средний возраст — 25.1)

Бакайоко, Лофтус-Чик, Баркли, Томори, Батшуайи, Маланга Сарр, Ампаду, Кенеди, Дзаппакоста, Дринкуотер и Виктор Мозес, присоединившийся осенью к «Спартаку» — вот такая банда до недавнего времени обеспечивала «синим» лидерство в этом рейтинге. А потом вмешались «Арсенал», «Реал» и Эдегор.

1 место. «Реал» (Испания) — 183.5 млн евро (9 игроков, средний возраст — 22.9)

«Реал» снова лидирует по общей стоимости футболистов, выступающих на правах аренды за другие команды, на днях «сливочные» опередили «Челси» после того как отослали 40-миллионного Мартина Эдегора в «Арсенал» до конца сезона.

Любопытный факт: «Аталанта» является лидером по количеству футболистов, разосланных по командировкам: 50 одноклубников Алексея Миранчука выступают за другие команды на правах аренды.