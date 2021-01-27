Жаркая зима Илкая. Как немецкий турок стал примой АПЛ

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27 января 2021, 16:54

«Соккер.ру» о лидере «Манчестер Сити».

В АПЛ всё идёт к тому, что судьба чемпионского титула решится в споре двух «Манчестеров». При всём уважении к «Ливерпулю». «Сити» и «Юнайтед» выглядят в этом сезоне свежо и задорно. После не самого успешного старта команды из Манчестера пришли в чувства и выправили ситуацию. Зимой они выглядят просто потрясающе. Что «Сити», что «Юнайтед».

Но этот рассказ не о споре соседей. Он посвящён футболисту, который тянет на себе одного из лидеров. Успешная игра «горожан» во многом парадокс. Не лучшим образом выглядит Рахим Стерлинг, часто травмируется Серхио Агуэро. Сейчас Кевин Де Брюйне получил мышечную травму и выпал из обоймы. Не забудьте, что Давид Сильва уже играет за «Реал Сосьедад». Но даже в таком состоянии «голубая луна» сейчас светит особенно ярко. Особенно зимой. Сейчас «Сити» выдал серию из семи побед и вряд ли захочет тормозить. Тем более что следующий соперник — «Шеффилд Юнайтед». И кадровые проблемы «горожанам» нипочём, ведь роль лидера на себя взял Илкай Гюндоган.

Полузащитник сборной Германии проводит потрясающий сезон. Особенно зимнюю часть. Он выполняет колоссальный объём работы в центре поля. В декабрьских и январских матчах Илкай забил семь мячей. За четыре с половиной года в Манчестере — 29. И дело не только в возросшей результативности немецкого турка. Гюндоган на данный момент ключевой игрок в команде Хосепа Гвардиолы. Своего рода подобие шахматного ферзя.

Он быстр, техничен и чрезвычайно аккуратен в работе с мячом. Хорош в отборе, не чурается черновой работы, но в первую очередь Илкай не разрушитель, а созидатель. Кстати, это ему приходилось доказывать и в «Бохуме», и в «Нюрнберге», и в «Боруссии». Гюндоган умеет задать темп и направление атаки, отдать точный и своевременный пас, исправить ошибки партнёров в атаке. Он совершает очень много подборов и перехватов на подступах к штрафной и очень полезен при розыгрыше угловых. Нередко восьмой номер «Манчестер Сити» оживляет и доводит до конца уже выдохшиеся и потерявшие темп и остроту атаки. Удар? С ударом у Гюндогана давно были проблемы. Силы не хватало. Но уже в Англии он заметно прибавил в этом компоненте. Уже никто не упрекнёт немецкого футболиста, что он не бьёт, а «тряпками бросается».

Нельзя сказать, что Илкай до этого играл неважно. Вовсе нет. Однако он находился в некоторой тени своих товарищей. Работал добротно, квалифицированно, но в «Боруссии» Юргена Клоппа играл немножко иной Гюндоган. Особенно в чемпионском сезоне 2011/12 и лигочемпионской кампании 2012/13. С уходом Клоппа в «Ливерпуль» игра Илкая несколько поблекла. В «Манчестер Сити» он до недавних пор был одним из. Даже не всегда выходил с первых минут. Сложно было отделаться от ощущения, что Илкай уехал не в тот английский клуб или не к тому тренеру. Клоппу бы его. Но в текущем первенстве Гвардиола понял, как использовать 30-летнего полузащитника с наибольшей выгодой для команды. Теперь «голубая часть» Манчестера с восхищением смотрит за игрой «восьмёрки». И держит за него кулачки. Илкай, к сожалению, умеет получать травмы в самый неподходящий момент.

Из своих неполных тридцати лет Илкай Гюндоган посвятил футболу двадцать. Трёхлетним несмышлёнышем он пришёл со своим папой – турецким гастарбайтером Эрфаном в школу «Хёсслер» (в Гельзенкирхене). Там мальчик занимался пять лет, пока его не пригласили в «Шальке». Пригласили, но так и не распробовали – сочли бесперспективным. Отец забрал Илкая снова в «Хёсслер», затем возил его в соседний городок Бауэр. Большие успехи пришли не сразу. В скромный «Бохум» его взяли со скрипом. Делали из него то опорника, то левого бровочника, но затем поняли, что Илкай – игрок от штрафной до штрафной. За «Бохум» молодой футболист успел сыграть две встречи и забить один мяч. Последовало приглашение от «Нюрнберга», который шёл на повышение в первую Бундеслигу.

Во втором по титулам баварском клубе Гюндогану снова пришлось доказывать, что он игрок созидательный. Тренер Дитер Хекинг нашёл для молодого игрока место в середине поля, Илкай стал одним из самых заметных игроков «Нюрнберга». Но перед приглашением из Дортмунда 20-летний футболист не устоял. Всё же «Боруссия» и «Нюрнберг» — клубы с разными амбициями. Был интерес и со стороны других клубов («Байера», «Вольфсбурга», «Гамбурга», «Манчестер Юнайтед» и «Челси»). Но предложение дортмундцев было самым конкретным, да и с Клоппом давно хотелось поработать. В Гельзенкирхене кусали локти. Сначала проворонили Озила, потом Гюндогана.

Летом 2011 года чемпионы Германии продали в «Реал» Нури Шахина, им понадобился игрок в середину поля. Клопп остановил свой выбор на Гюндогане. Дебютный сезон в Дортмунде получился не слишком впечатляющим, особенно его первая половина. Илкай не всегда попадал в ритм игры «чёрно-золотых». Однако во втором круге он прижился, стал чемпионом и обладателем Кубка Германии и попал в заявку на Евро-2012. Во время турнира получил повреждение и на поле не выходил.

В «Боруссии» Илкай выдвинулся в лидеры, несмотря на наличие в центре поля сильных футболистов. Возвращение Нури Шахина, не нашедшего себя ни в «Реале», ни в «Ливерпуле», как ни странно, не помешало, а помогло Гюндогану. Причём два одноплановых игрока успешно ладили на поле, дополняя друг друга.

Сколько играю, столько слышу, как меня сравнивают, то с Месутом, то с Нури. Видимо, я обречён на подобное сравнение. Конечно, это большая честь для меня, но не хочу быть ни вторым Озилом, ни вторым Шахином. Я хочу быть самим собой, простите за банальность.

И действительно, при всей схожести игры трёх футболистов, они сильно отличаются. Илкай более оборонительный полузащитник (нежели Месут), но при этом более выдвинутый вперёд, чем Нури. И более универсальный.

Разумеется, что трёх игроков роднит и происхождение. Все трое – турки, все родились в Германии. Когда стал вопрос, за какую из сборных играть, Шахин выбрал историческую родину и выступает за многострадальную в последнее время сборную Турции. Озил же предпочёл быть «немцем».

Самое сложное решение в моей жизни. Я – турок, люблю турецкую культуру, турецкую музыку. Турецким чемпионатом интересовался больше, нежели Бундеслигой. Но в Турции долгое время не знали о моём существовании, а в Германии я поиграл за разные юношеские сборные. Я обещал Лёву, что отзовусь на его приглашение. Поэтому и вынужден был отказать Гусу Хиддинку, когда тот звал меня в сборную Турции. Надеюсь, я никого не обидел своим решением.

Однако в сборной Германии Илкай Гюндоган так и не стал ключевым игроком. Лишним не был, но чем-то особенным не запомнился. Но сейчас Йоахим Лёв очень внимательно следит за новостями из Манчестера. Ведь если после нескольких не самых ярких сезонов за клуб полузащитник так засверкал, то что ему мешает сделать то же самое и в сборной? Ничего. Только травмы.