Чемпионшип или Шотландия. Куда податься Лэмпарду после «Челси»?

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26 января 2021, 10:53

Рассматриваем варианты для Лэмпса.

Уход Лэмпарда из «Челси» в последнее время казался неизбежным. Откровенно и открыто об этом стали говорить после поражения от «Лестера» (0:2) – в этом матче проявились все недостатки «синих» и безнадежность того, что при Лэмпарде исправить их не получится. Правда, немедленного решения об увольнении не последовало, несмотря на активное обсуждение в прессе и среди экспертов. В отставку Лэмпарда отправили на победной ноте – «Челси» обыграл «Лутон» (3:1) в Кубке Англии. Но победа над скромной командой из Чемпионшипа – это не то, что может спасти положение и репутацию, когда твоя команда должна была бороться за место в первой четверке АПЛ , а занимает девятое место после 19 матчей.

После этого кадрового решения в «Челси» осталось немало вопросов. Один из них касается судьбы Лэмпарда. Были и те, кто остался недоволен отставкой бывшего полузащитника «синих». Такие моменты очень щекотливы, потому что для многих болельщиков Лэмпард – не очередной тренер в череде, а свой человек, его ассоциируют с тем, каким он был игроком и что значил для команды. Поэтому есть и возмущенные.

Но надо признать, что Роман Абрамович обычно с тренерами и более жестко обходился. Результаты команды нельзя назвать удовлетворительными с учетом того, что прошлым летом было потрачено 222 миллиона фунтов стерлингов. Но Лэмпард не будет иметь после «Челси» репутацию бессмысленного и бесполезного растратчика. Ведь был его первый сезон, в котором тренер и команда проявили себя великолепно. «Челси» финишировал в четверке лучших, перестроив состав, переориентировав игру на молодежь, поскольку на клуб был наложен запрет на трансферы. Лэмпард с той ситуацией справился блестяще. И это будет его козырем в переговорах с новыми клубами. Поэтому резюме тренера выглядит необычно. В нем есть и пробелы, и успехи, хотя специалист еще весьма молод.

Все началось в правильном направлении. Летом 2018 года «Дерби Каунти» отлично подходил для бывшей легенды Премьер-Лиги. Это был клуб, в котором молодой специалист мог получить опыт и доказать, что достоин более серьезной работы в будущем. Сторонники приглашения Лэмпарда неоднократно указывали на участие «Дерби» в финале плей-офф Чемпионшипа в 2019 году как на доказательство готовности тренера принять на себя ответственность за «Челси». Но фактически «Дерби» не улучшил своего положения по сравнению с предыдущим сезоном, а на «Уэмбли» он по делу проиграл «Астон Вилле» в ключевом матче.

Можно было ожидать, что Лэмпард еще поварится в соке Чемпионшипа, потому что остались незавершенные дела, а готовность к большему все же оставалась под вопросом. Но его вырвали в «Челси», сразу задав высокую планку для тренера, которому еще требовалось время на обучение. Сейчас кто-то скажет, что это было поспешное повышение. Другие напомнят, как ловко Лэмпард справился с запретом на трансферы и приподнял «Челси».

Возможно, сейчас разумным шагом будет немного отступить. Вернуться в Чемпионшип, продолжить с того места, где он остановился: в той лиге, которой больше соответствует его опыт. У клуба второго дивизиона будут более низкие ожидания, меньше эгоизма в раздевалке от игроков, больше терпения на уровне руководства. Это все, в чем нуждаются часто молодые тренеры, когда обучаются и набираются опыта. Это то, чего не хватило Лэмпарду просто в силу недостаточно проведенного в Чемпионшипе времени.

С другой стороны, нужно понимать самого Лэмпарда. Кто бы отказался в его ситуации от предложения «Челси»? И кто теперь бы на его месте захотел добровольно понижаться в классе? Уходя из клуба-участника Лиги чемпионов, не хочется отступать во второй дивизион. Вероятно, целью Лэмпарда будет остаться в Премьер-Лиге.

Но есть ли клубы из АПЛ , готовые дать шанс Лэмпарду? Конечно, никто из так называемой «большой шестерки» в ближайшее время не предложит ему работу. Не так складывается конъюнктура. Клубы средней руки обычно предпочитают опытных тренеров. Или менеджеров из-за границы, которые обладают определенными перспективами и могут выстрелить. Английские середняки из АПЛ неохотно берут на работу вчерашних игроков.

Таким образом, вариантов в Англии у Лэмпарда практически не будет. Вниз он не пойдет сам, наверху и в середине его не ждут. Вероятно, придется переехать в другое место. Но и тут есть вопросы. Языковой барьер, отсутствие каких-либо достижений на высшем уровне и отсутствие выраженного стиля (который просто не успел выработаться в силу нехватки опыта) исключают переход в крепкий клуб другой сильной европейской лиги. И опять же куда-то совсем уж в низы он за границу сам не поедет – тогда уж проще в Англии со слабыми повозиться. Гэри Невилл вот на собственном примере понял, что слава игрока за границей ничего не значит, когда пытался освоиться в «Валенсии».

И вот тут хорошим вариантом может стать MLS . Североамериканская лига может предоставить хороший доход, хороший опыт и даже престиж – там умеют работать с медиа. К тому же нет языкового барьера. И все чаще MLS становится возможностью для начинающих тренеров заработать репутацию на пути к чему-то значимому в Европе. Тьерри Анри, работающий в «Монреале», или Фил Невилл, назначенный в «Интер Майами», в ближайшие годы намерены «прыгнуть» оттуда в Европу. Лэмпард сам провел в «Нью-Йорк Сити» сезон в качестве игрока и кое-что о лиге знает.

Еще одним заманчивым вариантом может стать Шотландия. Не нужно далеко ездить, никакого барьера. Но там разброс вариантов невелик. Стивен Джеррард заработал себе статус одного из наиболее интересных молодых тренеров, трудясь в «Рейнджерс». Клуб находится на пути к завоеванию долгожданного чемпионства. И если ближайшим летом Джеррарда переманит какая-нибудь английская команда, то Лэмпард мог бы сменить Стивена в Глазго. Прочные связи между фан-базами «Челси» и «Рейнджерс» упростили бы этот переход.

Время, проведенное Лэмпардом в «Челси», поставило его в странное положение. Но варианты для специалиста, который как минимум начальный отрезок работы на «Стэмфорд Бридж» провел обнадеживающе, все-таки есть. Парадоксальным образом ранний прыжок к вершине может дорого обойтись для будущей карьеры тренера. Но иногда нужно немного отступить, чтобы сделать новый рывок вперед.