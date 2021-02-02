Зимний трансферный дедлайн: защитники для Клоппа, замена Промесу и новая «Старушка» Хедиры

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сегодня, 13:30

Каким получился последний день зимних трансферов в Европе?

Каким получился последний день зимних трансферов в Европе?

В ночь с 1-го на 2-е февраля в ведущих европейских чемпионатах закрылось зимнее трансферное окно. Дедлайн — это день, когда все причастные к трансферам люди забывает о сне и еде, суперсделку может сорвать заглючивший факс, а трансферные онлайны не дают заскучать любителям футбола. В этом году в силу известных причин все было тише и скромнее, в последний день зимних трансферов никто не швырялся деньгами, а примечательные переходы можно пересчитать по пальцам. По сравнению с горячими дедлайнами последнего десятилетия нынешний получился унылым, однако даже он сумел немного развеять скуку.

1137 трансферов зарегистрировано в последний день зимнего трансферного окна в Европе, из них 713 являются полноценными трансферами (62.7%) и 424 (37.3%) — арендами.

49.9 миллионов евро в общей сложности потрачено на трансферы в дедлайн. Это «слезы», даже если сравнивать с прошлым годом, когда в зимний дедлайн было потрачено 383 миллиона евро.

Только лишь 29 трансферов из 1137 (жалкие 2.6%) предполагали денежную компенсацию (переход за деньги или оплачиваемая аренда), все остальные 1108 трансферов (97.4%) — это переходы свободных агентов или бесплатные аренды.

Топ-7 событий трансферного дедлайна

Деле Алли остался в «Тоттенхэме», а Кристиан Эриксен — в «Интере»

Казалось бы, неизбежные трансферы не состоялись. Алли и Эриксен недовольны своим текущим положением, к обоим был интерес со стороны ПСЖ и их бывшего тренера Маурисио Почеттинно, но Деле и Кристиан продолжат служить Моуриньо и Конте, которые их не слишком ценят. У датчанина хотя бы наметилась белая полоса: на прошлой неделе он забил победный гол в ворота «Милана» в кубковом матче, после чего сыграл 90 минут против «Беневенто», а вот Алли совсем позабыт-позаброшен.

Шкодран Мустафи покинул «Арсенал» и присоединился к «Шальке»

Этой зимой «Арсенал» простился с двумя чемпионами мира. Две недели назад Мустафи попрощался с Месутом Озилом, назвав соотечественника «Королем ассистов», а в дедлайн сам ушел из «Арсенала». Действовавший до конца сезона контракт с английским клубом был расторгнут по обоюдному согласию, после чего Шкодран присоединился к «Шальке», где должен заменить ушедшего в «Ливерпуль» Озана Кабака. За спиной у Мустафи 151 матч, 9 голов и 2 Кубка Англии в составе «Арсенала».

Сами Хедира сменил «Старую Синьору» на «Старую Даму»

Перемены в судьбе еще одного чемпиона мира 2014 года. Хедира не был заявлен «Ювентусом» на нынешний сезон, поэтому покинул туринский клуб через черный ход, однако болельщики «бьянконери» должны поблагодарить Сами за вклад в пять Скудетто, три Кубка Италии и Суперкубок. Хедиру теперь можно официально считать специалистом по «старушкам», ведь хавбек сменил «Старую Синьору» на «Старую Даму» из Берлина: вернувшись в Бундеслигу спустя 10 лет, Сами будет выступать за «Герту».

Самый дорогой трансфер — в Португалии

Удивительное рядом! Самый дорогой трансфер дедлайна состоялся в Португалии, причем это внутренняя сделка между двумя клубами из этой страны: лиссабонский «Спортинг» заплатил 16 миллионов евро за 28-летнего нападающего «Браги» Паулиньо. Три с половиной года 63 забитых мяча назад «Брага» подписала никому не нужного форварда свободным агентом, а теперь неплохо заработала на его продаже.

Виктор Коваленко перешел в «Аталанту»

«Аталанта» продолжает собирать таланты из Восточной Европы. Благодаря Руслану Малиновскому и Алексею Миранчуку за бергамасками внимательно следили в России и Украине, а теперь взгляды станут еще пристальнее, ведь в «Аталанту» перешел хавбек донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко. Итальянцы отделались всего лишь 700 тысячами евро компенсации за все еще талантливого, но уже достаточно опытного футболиста, сыгравшего полсотни матчей в турнирах УЕФА — Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Аякс» подписал замену Квинси Промесу

Промес уже одной ногой в «Спартаке», а еще одним подтверждением столь желанного возвращения стал переход в «Аякс» на правах аренды вингера «Севильи» Уссамы Идрисси. В октябре андалузцы купили марокканского голландца у АЗ за 12 млн евро, но пока не нашли ему достойного применения, поэтому пока решили вернуть в знакомую среду.

«Ливерпуль» укрепил оборону футболистами из «Шальке» и «Престона»

Мерсисайдцы долго терпели и сомневались в необходимости зимних трансферов, несмотря на травмы Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, но в дедлайн разродились сразу двумя новичками. Вероятно, спусковой крючок трансферной двустволки задело очередной травмой защитника — Жоэль Матип выбыл до конца сезона.

Теперь точно увидим новые сочетания в центре обороны «красных», ведь в обойме Клоппа появились Озан Кабак (арендован у «Шальке» с опцией выкупа за 30 млн евро) и Бен Дэвис (куплен у «Престона»). Чисто для протокола: один защитник приходит в «Ливерпуль» из аутсайдера Бундеслиги с самой дырявой обороной в своем чемпионате, а другой прежде выступал за середняка Чемпионшипа. «Красные» разглядели блеск бриллиантов в мутной воде или заарканили Дэвиса с Кабаком в приступе паники?

И по мелочи