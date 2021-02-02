Суарес, Руни и Макелеле. Самые удачные сделки, совершенные в дедлайн

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сегодня, 11:19

К трансферам «на флажке» отношение всегда настороженное. Нечасто они оказываются удачными из-за ряда обстоятельств. Но бывают и большие успехи. «Соккер.ру» — о них.

Сделки в январе проворачиваются не от хорошей жизни, особенно в последние часы окна дозаявок. В нормальных условиях клубы планируют все к новому сезону, рассчитывают. Посреди сезона совершать приобретения вынуждают обстоятельства. И нет гарантий, что новичок с ходу вольется в состав. Но бывают и примеры крайне удачных сделок, совершенных в последние часы трансферного окна. Их подборку для Англии сделал авторитетный портал FourFourTwo. Давайте посмотрим на этот топ.

11. Асмир Бегович (из «Портсмута» в «Сток Сити», 2010 год, 3 млн фунтов)

После нескольких игр за «Портсмут» в Премьер-Лиге и ряда аренд в низших дивизионах босниец перебрался в «Сток Сити», где превосходно себя зарекомендовал, став одним из лучших в своем амплуа. За пять с половиной сезонов Бегович провел за «Сток Сити» 173 матча, сохранив ворота «сухими» в 50 из них, прежде чем отправиться в «Челси» летом 2015 года.

10. Лукас Моура (из ПСЖ в «Тоттенхэм», 2018 год, 23 млн фунтов)

25-летний бразилец в самом расцвете сил стал большой трансферной удачей руководства «Тоттенхэма», поэтому «шпоры» не раздумывали, приобретать ли его в середине сезона. Вряд ли они могли представить, как он поможет команде выйти в финал Лиги чемпионов в 2019 году. В течение полутора лет Моура был единственным приобретением «Тоттенхэма», но команда летала, и Лукас приложил к этому руку, взаимодействуя с Кейном и Соном.

9. Джермейн Дефо (из «Вест Хэма» в «Тоттенхэм», 2004 год, 7 млн фунтов и частичный обмен на Бобби Замору)

Дефо довелось дважды оказаться в «Тоттенхэме» с визитом в «Портсмут» между этими отрезками. В ходе первого отрезка Дефо был признан игроком года в клубе за 2004 год, а всего провел 177 матчей, забил 64 мяча. «Тоттенхэм» тогда был середняком, но Дефо помогал ему пробиваться в Европу.

8. Маруан Феллаини (из «Стандарда» в «Эвертон», 2008 год, 15 млн фунтов)

Феллаини сразу произвел в Англии сильное впечатление, как только перебрался в «Эвертон» из Бельгии. Причем не только из-за яркой и необычной прически, но и благодаря игровым характеристикам – он давил и мял всех в средней линии. Феллаини быстро закрепился в «Эвертоне» в роли одного из лидеров и за пять лет провел 177 матчей, забил 33 мяча. Поэтому логично, что Дэвид Мойес, уходя из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», повел за собой и Феллаини, который МЮ уже обошелся в 28 миллионов фунтов. И там он был не так ярок, как в «Эвертоне».

7. Робби Кин (из «Лидса» в «Тоттенхэм», 2002 год, 7 млн фунтов)

Вероятно, «Лидсу» нужно было затребовать за Кина побольше, чем 7 миллионов фунтов. Ирландец перед этим сменил череду клубов, а тут закрепился надолго, став одним из символов «Тоттенхэма» начала века. Кин провел в составе «шпор» девять лет за два отрезка с 2002 по 2011 год, разделенных полугодом в «Ливерпуле», который заплатил «Тоттенхэму» 19 миллионов фунтов. Плюс аренды в «Селтике» и «Вест Хэме». В 303 матчах Кин забил 122 гола. Ирландец трижды становился лучшим игроком года в «Тоттенхэме». Но вот титулов ему не хватило.

6. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано (из «Коринтианса» в «Вест Хэм», 2006 год)

Многих удивила такая удачная сделка, провернутая в последний момент «Вест Хэмом». Он выхватил двух очень перспективных аргентинцев. Маскерано тогда было 22 года, он не смог толком закрепиться в «Вест Хэме», поэтому скоро ушел в «Ливерпуль» за 18,5 миллиона фунтов, где по-настоящему раскрылся. А Тевес почти в одиночку спас «Вест Хэм» от вылета. За десять матчей в конце сезона он забил семь мячей – в семи матчах «молотобойцы» победили, и этот рывок помог им выйти из зоны вылета.

5. Эшли Коул (из «Арсенала» в «Челси», 2006 год, 5 млн фунтов)

Эту сделку можно считать одной из самых удачных для «Челси», которому Коул обошелся всего в 5 миллионов. Эшли стал символом «синих» того времени. За восемь лет в «Челси» Коул собрал массу крупных наград, стал чемпионом, выиграл Лигу чемпионов, четыре Кубка Англии. Всего сыграл 338 матчей, забил семь раз.

4. Уго Льорис (из «Лиона» в «Тоттенхэм», 2012 год, 8 млн фунтов)

Заметьте, как много удачных сделок в последний момент у «Тоттенхэма». Не зря Даниэля Леви считают прожженным дельцом и бескомпромиссным переговорщиком. В тот момент Льорису прочили статус лучшего вратаря в мире, борьбу за это звание с Нойером. Поэтому многих удивил его переход всего за 8 миллионов. В «Тоттенхэме» Льорис обрел себя: стал капитаном команды, капитаном сборной Франции, признанным во всем мире надежным вратарем.

3. Клод Макелеле (из «Реала» в «Челси», 2003 год, 16 млн фунтов)

«Реал» был забит под завязку звездами, но Макелеле играл в нем весомую роль, поэтому даже Зидан тогда возмутился, что Клода согласились отпустить в «Челси». Там Макелеле стал неотъемлемой частью доминирующей в лиге силы под руководством Жозе Моуриньо, провел 217 матчей за «синих». А в своем последнем сезоне в Лондоне Макелеле помог команде под началом Авраама Гранта выйти в первый финал Лиги чемпионов.

2. Луис Суарес (из «Аякса» в «Ливерпуль», 2010, 22,8 млн фунтов)

Когда говорят о самых удачных сделках, совершенных в дедлайн, эта всплывает в памяти одной из первых. Подписание Суареса в принципе стало одной из величайших сделок для «Ливерпуля». Особенно с учетом того, что в то время «красные» совершили много неудачных трансферов. Но Суарес забил 82 мяча за 133 матча в составе команды и заработал статус культового героя. Он был близок к тому, чтобы сделать «Ливерпуль» чемпионом. Но не срослось, и это, пожалуй, единственное, чего не хватило для легендарности. А сам он был лучшим, что отражалось во множестве индивидуальных наград.

1. Уэйн Руни (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», 2004 год, 20 млн фунтов)