Два футболиста «Зальцбурга» попались на допинге

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сегодня, 17:36

Полузащитник «Ред Булл Зальцбурга» и нападающий сдали положительные результаты допинг-тестов. Об этом сообщает официальный сайт австрийского клуба.

В допинг-тестах футболистов были обнаружены следы вещества, которое является ключевым ингредиентом препарата от высотной болезни. Игроки заявили, что получили данное лекарство от медицинского штаба сборной Мали перед матчем отборочного турнира Кубка африканский наций со сборной Намибии. Встреча проходила в городе Виндхук на высоте 1700 метров над уровнем моря.

Футболисты будут тренироваться с командой весной и получат полную поддержку от «Зальцбурга» в разрешении данного дела.