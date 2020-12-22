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Два футболиста «Зальцбурга» попались на допинге

сегодня, 17:36

Полузащитник «Ред Булл Зальцбурга» Мохаммед Камара и нападающий Секу Койта сдали положительные результаты допинг-тестов. Об этом сообщает официальный сайт австрийского клуба.

В допинг-тестах футболистов были обнаружены следы вещества, которое является ключевым ингредиентом препарата от высотной болезни. Игроки заявили, что получили данное лекарство от медицинского штаба сборной Мали перед матчем отборочного турнира Кубка африканский наций со сборной Намибии. Встреча проходила в городе Виндхук на высоте 1700 метров над уровнем моря.

Футболисты будут тренироваться с командой весной и получат полную поддержку от «Зальцбурга» в разрешении данного дела.

Напомним, что самым тестируемым на допинг клубом РПЛ является «Зенит».

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 20:08, ред.
Ну что, по классике , запретить клубу РБ Зальцбург, выступать со своим гербом на международных соревнованиях, именовать команда из Зальцбурга под нейтральным гербом УЕФА, так же запретить выступать под своими цветами, выходить в серой в форме! В противном случае исключить из весенней стадии ЛЕ, и вернуть туда Локомотив, по спортивному принципу. Или опять двойные стандарты, «Все спортсмены равны, но некоторые более равны, чем другие».
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:07
Неужели уступят место Локо в ЛЕ
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:28
наряд-допуск задним числом выпишут,отмажут негров
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 19:06
Так потому и ходят, что не на колёсиках. Норвежцы по лыжам тоже быстрее всех, так они все астматики, им можно употре6лять...
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 19:04
Понял)))
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответ Killofwrath (раскрыть)
сегодня в 18:40
Не, спасибо , мы лучше как нибудь в другой раз
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:39
Теперь ясно откуда такие хорошие результаты.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:37
Их место теперь отдадут Локомотиву в Лиге Европы?
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:12
Потому что нашим "мельдоний" запретили!
Cat01
Cat01
сегодня в 18:04
Им все можно..... А если у нас!
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:59, ред.
А почему же наши так медленно ходят...?
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 17:47
Отстранить Зальцбург от еврокубков и вернуть Локомотив в Лигу Европы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:37
Так вот почему они так бегают...
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