«А у него неплохая техника. Для Серии B». Первое знакомство итальянцев с Кокориным

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сегодня, 18:26

Дебютом мечты это не назовешь.

В пятницу Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину», куда «Спартак» умудрился отправить на выгодных для себя условиях уже немолодого форварда с большим количеством травм и тюрьмой за плечами. В Италии тоже не все понимают, с чем связана такая вера «фиалок» в россиянина.

Мы рассказывали о смешанной реакции болельщиков «Фиорентины» на трансфер Кокорина, а теперь изучим мнения после дебюта Александра в матче против «Интера». Конечно, по нескольким минутам в таком матче судить футболиста не стоит, но попробуйте запретить это эмоциональным итальянцам.

- В пятничном матче против «Интера» Кокорин получил около 20 минут игрового времени: вышел на поле на 74-й минуте при счете 0:2.

- За отведенные ему минуты Кокорин не нанес ни одного удара, ни включил дриблинг и не совершал других статистически важных действий. Бросаются в глаза 9 передач при точности в 100%, однако здесь есть подвох: все пасы россиянина, кроме одного, были отданы назад, ни одного на обострение.

- Не стоит забывать, что в соперниках у «Фиорентины» был «Интер». Команда Конте, согласно голосованию тренеров Серии A, является главным претендентом на Скудетто в нынешнем сезоне, в то время как «фиалки» Кокорина — середняки без особых амбиций.

- «Фиорентина» проиграла этот матч до выхода Кокорина, причем вместе с Александром на поле вышел еще один зимний новичок Кевин Малькуи и чилийский хавбек Эрик Пульгар, а чуть позже на поле появился игрок глубокого запаса Антонио Барекка. Четыре перестановки за короткий промежуток времени негативно сказались на структуре игры «фиалок», в такой обстановке крайне проблематично себя проявить, особенно если ты новичок.

Мнения экспертов

Фабио Капелло, бывший главный тренер сборной России и один из промоутеров Кокорина в Италии:

Саша поиграл всего 15-20 минут, пока рано делать какие-то выводы. Ему нужно восстановить свою физическую форму, а болельщикам — подождать. Невозможно судить о качестве выступления футболиста, пока он не в своей форме. Как только Кокорин к ней вернется, будет показывать свою игру, тогда и поговорим.

Даниэле Праде, спортивный директор «Фиорентины»:

Кокорин может принести пользу команде. Он отличается от других наших форвардов, поскольку может играть между линиями и обороняться. Но ему нужно дать время.

Микаэль Брага, итальянский журналист, специализирующийся на российском футболе в Италии:

Первый матч для Кокорина получился нормальным. Он вышел на замену при счете 0:2 и сыграл около 15 минут. Перевернуть ход игры с «Интером» было очень трудно. У «Фиорентины» были какие-то отсутствия — из-за красной карточки и так далее. Понятно, что Кокорин только набирает форму, последний матч до этого он сыграл несколько месяцев назад. Видимо, в «Фиорентине» действительно надеются на Кокорина. А если бы не верили, то не купили бы и не подписали контракт на целых три с половиной года. Кокорин еще не старый, но ему почти 30 лет, и он раньше никогда не играл в клубе из-за границы. Поэтому в какой-то мере странно, что «Фиорентина» верит в Кокорина так сильно.

Сандро Беннуччи, главный редактор издания Firenze Post:

Новички «Фиорентины» далеки от того, чтобы оказать команде реальную помощь, особенно это касается русского. Кокорин впервые сыграл за «Фиорентину» против «Интера», но по первым касаниям мяча он выглядел бревном с гипсовыми ногами. Совершенно не готов к игре в Серии A.

Как встретили Кокорина болельщики «Фиорентины»?

MARIONE: Ничего не имею против Кокорина, но о чем думали Праде и Пранделли? Сам игрок говорит, что ему нужен еще месяц, чтобы набрать форму. То есть в лучшем случае Кокорин будет в удовлетворительных кондициях к началу марта, в то время как нам нужно усиление прямо сейчас. Если даже синьор Праде так уверен в способностях Кокорина, почему он приехал во Флоренцию в конце января, а не в начале?!

Purpleisthecolor: Ммм, а у этого парня неплохая техника. Для Серии B. Такое будущее приготовили для нас Праде и Рокко?

SoloLaViola: Слушайте, чего вы хотите от футболиста, который всего неделю тренируется с командой?

cuore viola: Я не злюсь, я уже видел много странных игроков в «Фиорентине», но у меня есть опасение, что Кокорин с нами надолго, ведь если он будет уходить из клуба такими же шажками, как перемещался по полю, это затянется не на один год.

Pio Canti Senefreghetti: Вы видели, как Лукаку тяжело задышал, когда вышел Кокорин? Это тебе не с Роналду конкурировать за статус форварда №1 в Серии A! Ахахахахаха!

Ottobre viola: Ничего хорошего от Кокорина не жду. Это даже не футболист между скамейкой и полем, а между скамейкой и трибуной, где сидят травмированные.

Deno: Думаю, чемпионат закончится раньше, чем адаптация Кокорина.

Gafax: Все здесь, за исключением Праде и Пранделли, понимают, что это бессмысленная покупка в данный момент. Но говорить об этом бесполезно.

NERO: Не вижу смысла критиковать Кокорина. Критикуйте Праде и Пранделли — главных «героев» бессмысленного январского трансферного окна.

Ricky: Меня не интересует ни происхождение, ни политика его государства, ни его криминальное прошлое. Будь ты хоть Фредди Крюгером или Норманом Бейтсом, только забивай голы и приноси победы моей любимой команде.