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«А у него неплохая техника. Для Серии B». Первое знакомство итальянцев с Кокориным

сегодня, 18:26
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Дебютом мечты это не назовешь.

В пятницу Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину», куда «Спартак» умудрился отправить на выгодных для себя условиях уже немолодого форварда с большим количеством травм и тюрьмой за плечами. В Италии тоже не все понимают, с чем связана такая вера «фиалок» в россиянина.

Мы рассказывали о смешанной реакции болельщиков «Фиорентины» на трансфер Кокорина, а теперь изучим мнения после дебюта Александра в матче против «Интера». Конечно, по нескольким минутам в таком матче судить футболиста не стоит, но попробуйте запретить это эмоциональным итальянцам.

- В пятничном матче против «Интера» Кокорин получил около 20 минут игрового времени: вышел на поле на 74-й минуте при счете 0:2.

- За отведенные ему минуты Кокорин не нанес ни одного удара, ни включил дриблинг и не совершал других статистически важных действий. Бросаются в глаза 9 передач при точности в 100%, однако здесь есть подвох: все пасы россиянина, кроме одного, были отданы назад, ни одного на обострение.

- Не стоит забывать, что в соперниках у «Фиорентины» был «Интер». Команда Конте, согласно голосованию тренеров Серии A, является главным претендентом на Скудетто в нынешнем сезоне, в то время как «фиалки» Кокорина — середняки без особых амбиций.

- «Фиорентина» проиграла этот матч до выхода Кокорина, причем вместе с Александром на поле вышел еще один зимний новичок Кевин Малькуи и чилийский хавбек Эрик Пульгар, а чуть позже на поле появился игрок глубокого запаса Антонио Барекка. Четыре перестановки за короткий промежуток времени негативно сказались на структуре игры «фиалок», в такой обстановке крайне проблематично себя проявить, особенно если ты новичок.

Мнения экспертов

Фабио Капелло, бывший главный тренер сборной России и один из промоутеров Кокорина в Италии:

Саша поиграл всего 15-20 минут, пока рано делать какие-то выводы. Ему нужно восстановить свою физическую форму, а болельщикам — подождать. Невозможно судить о качестве выступления футболиста, пока он не в своей форме. Как только Кокорин к ней вернется, будет показывать свою игру, тогда и поговорим.

Даниэле Праде, спортивный директор «Фиорентины»:

Кокорин может принести пользу команде. Он отличается от других наших форвардов, поскольку может играть между линиями и обороняться. Но ему нужно дать время.

Микаэль Брага, итальянский журналист, специализирующийся на российском футболе в Италии:

Первый матч для Кокорина получился нормальным. Он вышел на замену при счете 0:2 и сыграл около 15 минут. Перевернуть ход игры с «Интером» было очень трудно. У «Фиорентины» были какие-то отсутствия — из-за красной карточки и так далее. Понятно, что Кокорин только набирает форму, последний матч до этого он сыграл несколько месяцев назад. Видимо, в «Фиорентине» действительно надеются на Кокорина. А если бы не верили, то не купили бы и не подписали контракт на целых три с половиной года. Кокорин еще не старый, но ему почти 30 лет, и он раньше никогда не играл в клубе из-за границы. Поэтому в какой-то мере странно, что «Фиорентина» верит в Кокорина так сильно.

Сандро Беннуччи, главный редактор издания Firenze Post:

Новички «Фиорентины» далеки от того, чтобы оказать команде реальную помощь, особенно это касается русского. Кокорин впервые сыграл за «Фиорентину» против «Интера», но по первым касаниям мяча он выглядел бревном с гипсовыми ногами. Совершенно не готов к игре в Серии A.

Как встретили Кокорина болельщики «Фиорентины»?

MARIONE: Ничего не имею против Кокорина, но о чем думали Праде и Пранделли? Сам игрок говорит, что ему нужен еще месяц, чтобы набрать форму. То есть в лучшем случае Кокорин будет в удовлетворительных кондициях к началу марта, в то время как нам нужно усиление прямо сейчас. Если даже синьор Праде так уверен в способностях Кокорина, почему он приехал во Флоренцию в конце января, а не в начале?!

Purpleisthecolor: Ммм, а у этого парня неплохая техника. Для Серии B. Такое будущее приготовили для нас Праде и Рокко?

SoloLaViola: Слушайте, чего вы хотите от футболиста, который всего неделю тренируется с командой?

cuore viola: Я не злюсь, я уже видел много странных игроков в «Фиорентине», но у меня есть опасение, что Кокорин с нами надолго, ведь если он будет уходить из клуба такими же шажками, как перемещался по полю, это затянется не на один год.

Pio Canti Senefreghetti: Вы видели, как Лукаку тяжело задышал, когда вышел Кокорин? Это тебе не с Роналду конкурировать за статус форварда №1 в Серии A! Ахахахахаха!

Ottobre viola: Ничего хорошего от Кокорина не жду. Это даже не футболист между скамейкой и полем, а между скамейкой и трибуной, где сидят травмированные.

Deno: Думаю, чемпионат закончится раньше, чем адаптация Кокорина.

Gafax: Все здесь, за исключением Праде и Пранделли, понимают, что это бессмысленная покупка в данный момент. Но говорить об этом бесполезно.

NERO: Не вижу смысла критиковать Кокорина. Критикуйте Праде и Пранделли — главных «героев» бессмысленного январского трансферного окна.

Ricky: Меня не интересует ни происхождение, ни политика его государства, ни его криминальное прошлое. Будь ты хоть Фредди Крюгером или Норманом Бейтсом, только забивай голы и приноси победы моей любимой команде.

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Все комментарии
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:27
....:)))...про Сашу я когда ни будь напишу, думаю, что еще возможность представится... а про Кокорина уже все сказано...Италия, это даже не Москве тусоваться....уровень немного другой...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 21:22
".....я просто не понимаю, как можно оценить игрока за 21 минуту". Саша Головин не играл 4 месяца, была очень тяжелая травма, почти кресты и первые матчи играл тоже примерно по 20 минут. Но сразу с первой игры показывал свой уровень . И забивал. Потому что Саша пахал. А этот хмырь улетел на Мальдивы, попивал там пивко с Мамаем, а теперь он не в форме. Просто Головин футбол любит , а бывший уголовник больше бабло любит. А футбол .... Не будет с него толку никакого в Италии. Помяни мои слова. Не тот это человек. Лодырь. Кто то когда то внушил ему, что он талантлив. Я тебе скажу по секрету, что все дети от природы талантливы, но не все понимает, что главный талант - это труд. А то, что он игрок для серии В - это очевидно.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:46
Техника Кокорина на уровне Серии В? Так, ведь, и РПЛ того же уровня. Фиалкам надо было видеть это.
nactux
nactux
сегодня в 20:03
Что вы хотели?
Кокошка еще от моральной травмы не отошел (вспомните откуда он к фиалкам перешел)...
Вышел на несколько мин в первой игре за новый клуб...
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Dmitriy Semenov (раскрыть)
сегодня в 20:01
Уж Аршавин не к месту здесь.У него с техникой проблем не было.Уж не надр
nactux
nactux ответ Dmitriy Semenov (раскрыть)
сегодня в 20:01
Керж -лучший нап России!!!
Погребняк -лучший нап уефа 2008!!!
khingan
khingan
сегодня в 19:23
Не в Серию А , а в Сирию
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
сегодня в 19:09
Пытаюсь вспомнить российских нападающих для которых слово техникак хотя бы знакомо, что то никто на ум не приходит.. Полузащитники были, а вот напы.. Шава разве что..
Игроки сборной
2002 - 2006 керж, сыч, бесчастных - нет
2006-2008 +павлюк, погреб, адамов, саенко -нет
2010 + прудников, бухаров, баженов
2012 +как раз таки Кокорин
2014 Кануников ? О_о
2016 -18 Дзюба и Смолов
2020 + Соболев, комличенко, заболотный

Тут не то что техников не пахнет, тут запах как в столярке..
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 19:06
Кто-то всерьез надеялся, что неготовый Кокорин выйдет на 20 минут с Интером и перевернет ход игры? В составе Фиорентины, структура которой далека от того, чтобы называться выстроенной.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:52, ред.
Не будем загадывать о том, как сложится футбольная карьера А.Кокорина в "Фиорентине" и серии А вцелом, но удивляет оптимизм, вера руководства "фиалок" в его успех в новой команде, когда они оформляли трансфер, когда он прибыл в распоряжения "фиалок"!!! Тем более, это вызывает недоумение, что приглашали игрока, который был в "Спартаке" без игровой практики, и постоянно травмирован, со слов Кокорина...
112910415
112910415
сегодня в 18:51
ну, вот и познакомились
shlomo
shlomo
сегодня в 18:42, ред.
Спасибо за статью....я просто не понимаю, как можно оценить игрока за 21 минуту, который трусцой бегал, отдавал (пусть и точные) пасы поперек и назад ....какая на фиг техника....хотя как написано в заголовке, то для Серии В может быть (не смотрю ее)....то что в статье опубликованы положительные отзывы, то тогда было бы уместно и отрицательные оценки "талантливого" футболиста напечатать.... наберет ли форму????....а какую форму (той формы его лучших игр уже точно не будет)....физическую, так и так как лось...техника и видение поля....тоже фифти-фифти.....а то что Саша не борец, так это он и в нашем чемпе показывал (идет игра, значит идет, а если не идет, то ..... с ней)....посмотрим, когда выйдет в основе и отыграет хотя бы целый матч, тогда и порассуждаем...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 18:30
техника поражения цели стулом сверху
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