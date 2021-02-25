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«Штутгарт» — «Шальке»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 19:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Бундеслиги «Штутгарт» — «Шальке», который состоится 27 февраля 2021 года.

«Штутгарт»

В чемпионате Германии «Штутгарт» одержал семь побед и восемь раз сыграл вничью. Такие результаты принесли «швабам» 29 очков и текущее десятое место в турнирной таблице. В прошлом туре Бундеслиги команда отметилась гостевой победой над «Кельном» (1:0).

В десяти поединках на своем поле «Штутгарт» одержал только одну победу – шесть ничьих и три поражения. В четырех из пяти прошлых домашних матчах хозяева не проигрывали.

«Шальке»

«Шальке» на данный момент безнадежно замыкает турнирной таблицу Бундеслиги. «Кобальтовые» смогли занести себе в актив только одну победу и шесть ничьих, при 15-ти поражениях в лиге.

Гости этой встречи располагают худшей атакой Бундеслиги (15 голов) и самой плохой обороной (56 пропущенных мячей). 20 февраля «Шальке» без шансов уступил на своем поле «Боруссии» Дортмунд (0:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Штутгарт» — 1.510
  • Ничья – 4.730
  • Победит «Шальке» — 6.600

Статистика

  • В трех из пяти прошлых встречах команд на поле «Штутгарта» забивалось минимум три гола
  • «Шальке» не побеждал в пяти последних гостевых поединках во всех турнирах
  • «Штутгарт» выиграл только один из пяти предыдущих поединках на своем поле

Прогноз

Разместить ставку на ТБ(2,5) букмекерская контора Pinnacle предлагает с котировкой 1.606. «Шальке» стабильно пропускает по несколько голов в чемпионате, что поспособствует выигрышу этого исхода.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 19:28
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Штутгарт»
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