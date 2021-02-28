Слишком стерильный матч. «Челси» и МЮ очень испугались друг друга

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вчера, 23:09

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись вничью. Дальше угроз дело не пошло. «Соккер.ру» — о матче, который не оправдал ожиданий.

В комментариях к матчу болельщики сошлись во мнении, что все реже хочется смотреть противостояния топовых команд в чемпионате Англии. Они все друг друга боятся, перестраховываются, ждут активности от оппонента, и чаще всего это заканчивается весьма печально – ничьей. При этом тренеры себя вроде как обезопасили в такой истории. Ведь не проиграли сильному сопернику, все нормально, боремся дальше.

Но болельщики от игр с такими вывесками ждут феерии и бескомпромиссной борьбы. А все чаще приходится убеждаться, что иметь дело вынуждены с теми, кто в первую очередь хочет не проиграть противнику с именем, а потом уже и о победе подумать, если оказия подвернется. Получается насыщенный борьбой немного беспорядочный и напряженный, но не самый интересный матч без голов. Здесь не хватает выдумки, риска, азарта и огня.

Суета вокруг руки

Не удивительно поэтому, что самым главным предметом для обсуждения стал инцидент в первом тайме, когда за игру рукой Хадсона-Одои в ворота «Челси» не был назначен пенальти. Причем после использования ВАР.

«Я видел игру рукой, - сказал Люк Шоу. – Не видел, кто конкретно сыграл. И не знаю, почему остановили игру. Если это не пенальти, то незачем было останавливать. Этот ВАР только сбивает с толку».

«Я видел эпизод, но, с моей точки зрения, это игрок МЮ коснулся мяча, — сказал Кристенсен. – Не знаю, зачем остановили игру и решили проверить. Мне казалось, что все очевидно».

«Это был пенальти. Сто процентов, — уверен Сульшер. – Если это естественное положение руки, когда мяч в нее влетает, то я слепой».

«Зачем включался ВАР? Ведь рукой сыграл футболист МЮ , — считает Тухель. – Он играет, а проверяют, пенальти ли в нашу сторону? Зачем это рефери. Я видел повтор на планшете и не понимаю, зачем тут ВАР. Но рад, что нет пенальти. Это все только ухудшило бы».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 18 (6) – 11 (4)

Нельзя сказать, что по ударам команды сильно просели и до ворот не добирались. Обычные довольно показатели для такого плотного соперничества. Но выделяется преимущество «Челси», который гораздо чаще доводил свои атаки до ударов. Это и позволило после игры говорить Томасу Тухелю о том, что его команда была ближе к победе. Но все же перевес не такой критический, чтобы утверждать, что у МЮ на этом фоне не было ни малейшего шанса. Хотя какого-то лидера и предводителя «Юнайтед» не хватало – никто не нанес больше двух ударов по воротам.

Все взоры были обращены на Бруну Фернандеша, но у него всего две попытки. Да и в целом складывается довольно интересная тенденция в игре становящегося ключевой фигурой португальца. В семи матчах с командами из «Большой шестерки» АПЛ Фернандеш забил лишь один мяч («Тоттенхэму») и не сделал ни одной голевой передачи. При этом всего в 26 матчах чемпионата у него 15 голов и 10 голевых передач. Любопытная закономерность. А чаще других в этом матче били Зиеш и Маунт – по три раза.

Владение мячом (точность передач): 57% (89%) — 42% (82%)

Показатели, характеризующие связность игры, также говорят в пользу «Челси», который лучше распоряжался мячом и качественнее разыгрывал его. Вполне неплохие цифры для команды, которая стремится диктовать свои условия. У МЮ хороший показатель точности для команды, которая играет в контратаку. Однако как таковых контратакующих розыгрышей мы не увидели. Это был скорее обмен позиционными подходами, которые ликвидировались успешнее обороной. При этом в обводках «Челси» был успешнее: 16 против 6. Но и это преимущество на счете не отразилось.

Слова

Оба тренера после матча говорили об упущенных возможностях и в целом оценивали результат как приемлемый. Вероятно, и «Челси», и МЮ не рассматривали этот матч как сколь-нибудь значимый в судьбе места в первой четверке АПЛ . За лидерство вряд ли кто-то планирует бороться. А перед остальными конкурентами у «Юнайтед» кое-какой запас есть. «Челси» им похвастаться не может, но он все еще над «Ливерпулем», а выше, на четвертой позиции, разместился «Вест Хэм» — никто не верит, что он тут надолго.

(главный тренер «Челси»):

Это была качественная игра между двумя сильными командами. Нам пришлось нелегко в первом тайме, но в целом игра была равной. Во втором тайме мы были сильнее. Думаю, что мы были близки к победе. Я доволен качеством игры. Мы очень хорошо защищались, и я этому рад. В первом тайме мы не очень хорошо использовали пространство. Непросто было искать решения, временами теряли уверенность из-за простых потерь мяча. Потом попытались победить волнение, перешли на 5-3-2, чтобы лучше возвращать мяч. И ребята все сделали. Мы приблизились к победе. И я счастлив. В такой игре у вас не может быть много моментов. Иногда на таком уровне достаточно и пары моментов.

(главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Мы хотели победить, но в завершении качество передач было недостаточно хорошим. Но мы хорошо прессинговали, боролись. Де Хеа отлично спас, и мы не пропустили. А подводило нас качество владения мячом. Первый тайм был беспорядочным, игра не впечатляла. Но потом мы временами играли неплохо. Создали несколько моментов, но этого не хватило.

Не зря в своем комментарии Тухель говорит о надежности обороны. Кажется, именно с этого он начал в «Челси». В девяти матчах при нем «синие» не проигрывали (6 побед, 3 ничьих), а в пяти последних пропустили всего один мяч. Так что акцент очевиден. И если судить по созданным моментам, намечается неплохой переход в атаку. Правда, Вернеру не хватает агрессии, а Жиру – качества взаимодействия с партнерами. Зиеш и Маунт выглядят немного оторванными от команды. Это все необходимо решить.