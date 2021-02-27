Влашич пробил пенальти в честь сестры и отдалил ЦСКА от мечты о титуле. «Локо» выиграл у «армейцев» третье дерби подряд

1614453199

сегодня, 22:13

Два крутых удара — и дело в шляпе.

Ключевые события

1. В ЦСКА вспышка коронавируса: еще до игры из неофициальных источников стало известно о положительных тестах Игоря Акинфеева, Владислава Торопа и Игоря Дивеева, также в заявке на игру с «Локомотивом» не оказалось Ивана Облякова и Эмиля Бохинена. Причина все та же. Официальной информации по состоянию здоровья футболистов ЦСКА не дает. С таким размахом заражения в команде не исключено, что на поле в дерби тоже появились пока что скрытые носители COVID-19. Что говорит об этом медицинский регламент РПЛ ?

2. Быстрый гол Виталия Лисаковича на 6-й минуте задал ход всему матчу. Белорусский форвард перед неотразимым ударом с видимой легкостью убрал со своего пути Виктора Васина, заменившего в стартовом составе Игоря Дивеева.

3. Второй гол «Локомотива» — украшение футбольного вечера. Гжегож Крыховяк идеально поймал мяч на подъем левой ноги и пробил так, что даже Нойер с Облаком вдвоем не спасли бы ЦСКА , не говоря о «русском Давиде Де Хеа». Илья Помазун провел досаднейший с вратарской точки зрения матч: пропустил 2 мяча после 2 ударов в створ, не имея других возможностей блеснуть мастерством.

4. В дебюте второго тайма ЦСКА создал качественное давление на ворота Гильерме и был близок к тому, чтобы забить и вернуться в игру, но свой главный шанс «армейцы» получили чуть позже: VAR предложил арбитру в поле Кукуяну оценить уже заигранный момент в штрафной площади «Локомотива», в котором Дмитрий Рыбчинский якобы сыграл рукой. Символично, что на VAR работал Кирилл Левников, поставивший похожий пенальти в ворота «Спартака» в кубковом матче с «Динамо».

Между прочим, экспертно-судейская комиссия единогласно поддержала Левникова в том решении, несмотря на современную трактовку руки по уровню подмышки («правило короткого рукава») и вопросы по правомерности вмешательства VAR . В эпизоде с Рыбчинским вопросов еще больше: во-первых, точка попадания мяча снова похожа на плечо, во-вторых, расстояние, которое преодолел игровой снаряд, было минимальным.

Пусть арбитры и их боссы объяснят логику этих решений. И заодно разницу между эпизодами с Мозесом и Рыбчинским, ведь Виктор получил желтую карточку, а Дмитрий — нет. Это существенно. В любом случае на результате матча решение Левникова-Кукуяна не сказалось, ведь Никола Влашич с «точки» отправил мяч выше перекладины — видимо, в честь своей сестры Бланки, чемпионки мира по прыжкам в высоту, которая поддерживала брата Николу с трибун « РЖД -Арены».

5. Еще одним важным событием стало возвращение на поле после долгого отсутствия Дмитрия Баринова. В августовском матче со «Спартаком» полузащитник «железнодорожников» порвал крестообразные связки и потратил полгода на восстановление. Фанаты «Локомотива» встретили Баринова овацией и громогласным скандированием его фамилии.

Таблица: «Локомотив» стал шестым, ЦСКА упустил шанс приблизиться к «Зениту»

Всю зиму и особенно после трансферов Бохинена и Рондона казалось, что если кто и сумеет сдвинуть «Зенит» с первого места, то только ЦСКА . После осечки действующих чемпионов в матче с «Ростовом» у «армейцев» появился шанс приблизиться к первому месту на расстояние вытянутой руки. Но вместо сокращения отставания до 2 очков ЦСКА отдалился от «Зенита» на 5 баллов, кроме того, «Сочи» теперь дышит в спину, а «Спартак» и вовсе может оказаться выше в таблице в случае завтрашней победы над «Рубином».

Впрочем, на перспективы «армейцев» влияет не только и столько результат конкретного матча с «Локомотивом», как тревожная эпидемиологическая обстановка в команде: 5 человек уже на карантине, и неизвестно, чьи еще тесты в ближайшее время окажутся положительными. А вот «железнодорожники» после победы над ЦСКА включились в борьбу за зону еврокубков. Если команда а поставит на поток такую взрослую и прагматичную игру, то движение вверх по турнирной таблице продолжится.

Только факты

1. Марко Николич одержал третью победу подряд над ЦСКА и Виктором Ганчаренко, причем если в двух предыдущих случаях «Локомотив» выигрывал в один мяч (2:1 и 1:0), то теперь победил более уверенно — 2:0.

2. «Локомотив» забил 2 мяча после 2 ударов в створ — стопроцентная реализация. ЦСКА так и не научился решать свои моменты: 6 ударов в створ и 0 голов. Общий счет ударов — 5:19 в пользу ЦСКА . А теперь смотрите на счет.

3. Это может послужить ярким подтверждением слов Виктора Ганчаренко о том, что ЦСКА сыграл хорошо и в обороне, и в атаке. «Армейцы» позволили «Локомотиву» создать у своих ворот моментов на 0.24 xG, при этом сами имели 2.18 xG. Вроде бы должен быть счет 2:0 в другую сторону, но футболисты ЦСКА растранжирили свои моменты, а «Локомотив» забил два мяча после ударов общей «стоимостью» 0.11 xG.

Из первых уст

Марко Николич, главный тренер «Локомотива»:

Поздравляю команду с победой. Просто молодцы! Продолжили хорошую работу со сборов в первом матче с «Тамбовом» и сейчас. Мы не можем показывать всё, что наработали на сборах, но уже видно, что команда стала агрессивнее. Тем не менее нам ещё многое предстоит сделать. Очень важно было добыть сегодня победу. Первый тайм провели очень хорошо, во втором чуть-чуть устали. С нами не было восьми игроков, каждый из которых может считаться игроком основы, но я доволен. Надо идти дальше. К сожалению, следующая игра только через девять дней – это для нас большой перерыв. Отдельно хочу похвалить атмосферу на стадионе, совсем по-другому ощущается, когда болельщики гонят команду вперёд. ЦСКА не слаб, это очень хорошая команда.

, главный тренер ЦСКА :