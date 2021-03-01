Эвра в костюме Бэтмена, футбол в космосе и падение Оуэна. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Личная жизнь
Форвард «Зенита» Артём Дзюба примерил на себя образ главного героя из сериала «Мандалорец».
Нападающий «Реала» Родриго продолжает доказывать, что он самый стильный в Мадриде.
Вот так тренируется хавбек «Барселоны» Френки де Йонг.
Жене Лионеля Месси исполнилось 33 года.
Экс-игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн упал с велосипеда.
Защитник «Тоттенхэма» Регилон тренирует дриблинг на своей девушке.
Легенда «Милана» Кларенс Зеедорф продолжает дружить с Хабибом Нурмагомедовым.
Милота дня:
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо с сыном.
Девушка дня:
Жена защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса.
Бывший игрок МЮ Патрис Эвра продолжает отжигать.
Голы из чемпионатов, которые вы никогда не будете смотреть
Вот такой накал страстей бывает в чемпионате Саудовской Аравии!
Как вам атмосфера на матче чемпионата Северной Македонии?
Во второй корейской лиге тоже умеют играть в футбол!
А вот такой гол был забит в финале Кубка Катара.
А как вам вот такая красота от игрока «Ноттс Каунти»?
Видели видео?
Тройное попадание!
Хотели бы здесь сыграть?
Самый эпичный выход на поле за всю историю футбола.
Опыт не проешь!
В футбол играют даже в космосе!
Смогли бы такое повторить игроки РПЛ?
На этом всё! Если берёте на себя ответственность, то будьте готовы и отвечать за свои поступки!
Берегите своих близких!