Массовая драка в Италии, симуляция года и игровая комната Погба. Лучшее из Сети

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Личная жизнь

Защитник «Крыльев Советов» посетил концерт легендарной группы «Сплин».

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Полузащитник «Реала» Каземиро отпраздновал свой 29-й день Рождения.

Форвард ПСЖ Неймар показал свой домашний баскетбольный зал.

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Девушки дня:

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Голы из чемпионатов, которые вы никогда не будете смотреть

Вот такую ошибку допустил вратарь в матче Кубка Аргентины «Колон» — «Сан-Лоренцо».

Голкипер Брис Самба изящно тянул время в недавнем матче Чемпионшипа «Ноттингем Форест» — «Блэкберн».

А в одном из матчей чемпионата Гватемалы футболист притворился, что в него попали каким-то предметом с трибун. Оскара!

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Гол Натана Фергюсона в матче английской Лиги Два «Форест Грин Роверс» — «Саутенд Юнайтед».

Гол недели в женской лиге Австралии.

В игре молодежного чемпионата Италии между «Торино» и «Фиорентины» случилась массовая драка.

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А в чемпионате Хорватии футболист на коленях пытался отправить мяч в сетку!

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