Массовая драка в Италии, симуляция года и игровая комната Погба. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Личная жизнь
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров посетил концерт легендарной группы «Сплин».
А Кирилл Комбаров выложил стильное семейное фото. Сложно ходить на концерты, когда у тебя столько детей.
Полузащитник «Реала» Каземиро отпраздновал свой 29-й день Рождения.
Форвард ПСЖ Неймар показал свой домашний баскетбольный зал.
Хавбек МЮ Поль Погба похвастался игровой комнатой в своем роскошном доме.
Арбитр РПЛ Сергей Карасёв, как и ожидалось, выступил на рок-концерте!
Источник видео: https://t.co/iCSCWua4Im pic.twitter.com/rjTnqG1NbG— Сумрачный Кабан (@OB1BTIsPAL2VnZQ) February 24, 2021
Милота дня:
Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората со своими детьми.
Девушки дня:
Подруги игроков ПСЖ Марко Верратти и Юлиана Дракслера.
Голы из чемпионатов, которые вы никогда не будете смотреть
Вот такую ошибку допустил вратарь в матче Кубка Аргентины «Колон» — «Сан-Лоренцо».
Голкипер Брис Самба изящно тянул время в недавнем матче Чемпионшипа «Ноттингем Форест» — «Блэкберн».
А в одном из матчей чемпионата Гватемалы футболист притворился, что в него попали каким-то предметом с трибун. Оскара!
В матче английской Лиги Один «Чарльтон» — «Бертон» Майк Фондуп-Талум забил вот такой гол.
Гол Натана Фергюсона в матче английской Лиги Два «Форест Грин Роверс» — «Саутенд Юнайтед».
Гол недели в женской лиге Австралии.
В игре молодежного чемпионата Италии между «Торино» и «Фиорентины» случилась массовая драка.
Луис Шауб забил эффектный гол в матче чемпионата Швейцарии «Вадуц» — «Люцерн».
А в чемпионате Хорватии футболист на коленях пытался отправить мяч в сетку!
Видели видео
Смогли бы повторить?
Говорите, что девушки плохо играют в футбол?
Пожалуй, что это самый техничный пенальти.
Этот футболист тоже решил удивить вратаря.
Любите эту игру, она может приносить радость даже когда вокруг нет ничего весёлого...
Спасибо автору!
Спасибо автору!