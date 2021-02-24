«Город знает: он в надёжных руках». «Динамо» ответило на видео «Спартака»

Пресс-служба московского «Динамо» ответила на сегодняшнее видео «Спартака», посвященное возвращению в клуб форварда «Аякса» Квинси Промеса.
«Антоха, мы тебя ждали! И даже „взломали“ Москву перед твоим возвращением», — говорилось в подписи к видео, на котором голландца показывают на медиаэкране стадиона «Динамо».
В видео пресс-службы «бело-голубых» же на фасаде домашнего стадиона «Спартака» демонстрируется сейв вратаря «Динамо» Антона Шунина после удара со штрафного в исполнении Промеса.
😌 Город знает — он в надёжных руках#ДинамоМосква pic.twitter.com/bqoOyXSPbN— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 24, 2021
Умеют наши клубы выставить себя не в лучшем свете в инфополе.
Умеют наши клубы выставить себя не в лучшем свете в инфополе.
Скоро очная встреча с Динамо в РПЛ, вот и проверим реакцию Шунина.
Скоро очная встреча с Динамо в РПЛ, вот и проверим реакцию Шунина.