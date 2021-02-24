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«Город знает: он в надёжных руках». «Динамо» ответило на видео «Спартака»

24 февраля 2021, 21:44

Пресс-служба московского «Динамо» ответила на сегодняшнее видео «Спартака», посвященное возвращению в клуб форварда «Аякса» Квинси Промеса.

«Антоха, мы тебя ждали! И даже „взломали“ Москву перед твоим возвращением», — говорилось в подписи к видео, на котором голландца показывают на медиаэкране стадиона «Динамо».

В видео пресс-службы «бело-голубых» же на фасаде домашнего стадиона «Спартака» демонстрируется сейв вратаря «Динамо» Антона Шунина после удара со штрафного в исполнении Промеса.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 февраля в 09:27
На данный момент Динамо гораздо интереснее спартака, что и было продемонстрировано в последней очной кубковой встрече.
112910415
112910415
25 февраля в 06:39
жизнь покажет !
mortid
mortid
25 февраля в 02:49
    ABir
    ABir
    25 февраля в 00:10
    Осмелели после левого пенальти
    vm777
    vm777 ответ Futurista (раскрыть)
    24 февраля в 23:27
    Завоевывали свой первый трофей с 1995...
    vm777
    vm777
    24 февраля в 23:24
      ошалевший
      ошалевший
      24 февраля в 23:19
      посмотрим посмотрим,перестало ли динамо быть лифтом время покажет
      makkie
      makkie
      24 февраля в 23:03
      Отбил удар Промеса из ...дцати - достижение )))
      Скоро очная встреча с Динамо в РПЛ, вот и проверим реакцию Шунина.
      Блоссия
      Блоссия
      24 февраля в 22:31
        drug01
        drug01
        24 февраля в 22:21
        Зачем эти приколы
        Futurista
        Futurista
        24 февраля в 22:17
        Где было Динамо в чемпионском сезоне Спартака 2016/17?) ...кто-нибудь помнит?)..юмористы...
        Ironigor
        Ironigor
        24 февраля в 22:07
        Игра в песочнице за лучшую пирамидку !!! Детсад / 22 .
        STVA 1
        STVA 1
        24 февраля в 21:51
        Как дети малые
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