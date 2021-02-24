«Город знает: он в надёжных руках». «Динамо» ответило на видео «Спартака»

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24 февраля 2021, 21:44

Пресс-служба московского «Динамо» ответила на сегодняшнее видео «Спартака», посвященное возвращению в клуб форварда «Аякса» .

«Антоха, мы тебя ждали! И даже „взломали“ Москву перед твоим возвращением», — говорилось в подписи к видео, на котором голландца показывают на медиаэкране стадиона «Динамо».

В видео пресс-службы «бело-голубых» же на фасаде домашнего стадиона «Спартака» демонстрируется сейв вратаря «Динамо» после удара со штрафного в исполнении Промеса.