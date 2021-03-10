Вилков: «Не я же себя назначаю на матчи „Зенита“»

Арбитр РПЛ Михаил Вилков отреагировал на то, что некоторые болельщики называют его «зенитовским судьёй».

Спокойно к этому отношусь. Просто стараюсь не обращать на это внимание. Вот и всё. Если всем объяснять, что ты не индюк, то устанешь это делать. Я часто работаю на матчах «Зенита»? Ну, не я же себя назначал на эти матчи. Условно, у меня за карьеру 170-180 игр и 36 матчей с участием «Зенита» — это не такая большая цифра.