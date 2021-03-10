Вилков: «Не я же себя назначаю на матчи „Зенита“»

Арбитр РПЛ Михаил Вилков отреагировал на то, что некоторые болельщики называют его «зенитовским судьёй».
Спокойно к этому отношусь. Просто стараюсь не обращать на это внимание. Вот и всё. Если всем объяснять, что ты не индюк, то устанешь это делать. Я часто работаю на матчах «Зенита»? Ну, не я же себя назначал на эти матчи. Условно, у меня за карьеру 170-180 игр и 36 матчей с участием «Зенита» — это не такая большая цифра.
Ранее Вилков рассказал историю о том, как поклонники «Спартака» хотели выкинуть его из самолёта.
С таким успехом можно обвинять и Реал и МанСити и ПСЖ и другие топы, что им якобы помогают судьи.
С таким успехом можно обвинять и Реал и МанСити и ПСЖ и другие топы, что им якобы помогают судьи.
Если бы данный "арбитр" обслуживал абсолютно все матчи Спартака при Федуне...то сейчас бы Спартак был 18-ти кратным победителем ЛЧ....
Если бы данный "арбитр" обслуживал абсолютно все матчи Спартака при Федуне...то сейчас бы Спартак был 18-ти кратным победителем ЛЧ....
Досадно, только, за наш футбол!
Досадно, только, за наш футбол!
И статистика это прекрасно подтверждает.
И статистика это прекрасно подтверждает.
За последние 2 сезона Вилков судил Зенит в 7 матчах: 4 победы Зенита, 2 ничьи и 1 поражение. Казалось бы, не так уж плохо для Зенита, но вспоминаем контекст этих результатов и получаем судью, который в последние 2 сезона очевидно влияет на результаты Зенита, в лучшую сторону.
Для полноты картины запредельный процент побед Зенита при Вилкове.
Матчи с участием Зенита обслуживал 35 раз (24 победы, 9 ничьих, 2 поражения).
Жёлтые (красные) карточки):
Игрокам Зенита – 75 (4)
Соперникам Зенита – 96 (8)
Пенальти (реализованные):
В пользу Зенита – 6 (5)
За последние 2 сезона Вилков судил Зенит в 7 матчах: 4 победы Зенита, 2 ничьи и 1 поражение. Казалось бы, не так уж плохо для Зенита, но вспоминаем контекст этих результатов и получаем судью, который в последние 2 сезона очевидно влияет на результаты Зенита, в лучшую сторону.
Для полноты картины запредельный процент побед Зенита при Вилкове.
Матчи с участием Зенита обслуживал 35 раз (24 победы, 9 ничьих, 2 поражения).
Жёлтые (красные) карточки):
Игрокам Зенита – 75 (4)
Соперникам Зенита – 96 (8)
Пенальти (реализованные):
В пользу Зенита – 6 (5)
Давай, я вспомню Петая в 2006-м, который не удалил Лава, дал левый пенальти в ворота Зенита и не засчитал 2 чистых гола Аршавина. В итоге лишил Зенит медалей, а ЦСКА вроде тогда Спартак ровно на 3 очка опередил ...
И я пишу названия всех команд с большой буквы. И ЦСКА, и Спартак. Надо проявлять уважение к соперникам)
Давай, я вспомню Петая в 2006-м, который не удалил Лава, дал левый пенальти в ворота Зенита и не засчитал 2 чистых гола Аршавина. В итоге лишил Зенит медалей, а ЦСКА вроде тогда Спартак ровно на 3 очка опередил ...
И я пишу названия всех команд с большой буквы. И ЦСКА, и Спартак. Надо проявлять уважение к соперникам)
видимо у Вилкова 36 акций газпрома или 36 машин..
видимо у Вилкова 36 акций газпрома или 36 машин..
У Ивана и вовсе осталась на ноге рваная рана.
… Затем Азмун сфолил уже на Магнуссоне.
А потом Вилков вообще за несколько минут показал Бийолу две жёлтые карточки оставив тем самым ЦСКА в меньшинстве, хотя по всем правилам должен был быть удален Азмун ранее. Причем счёт на тот момент был 1:0 в пользу ЦСКА, Вилков своими неправомерными действиями помог зениту уйти от поражения.
Третий момент — фол того же Азмуна на Магнуссоне. Опять опасная игра, которая тянет на красную. Тут уже, видимо, подсказали Вилкову, что стоит дать хотя бы желтую. Удалять-то на этом стадионе же нельзя! А то так и работы можно лишиться. Он и лишился бы, если бы ни правильные решения.
А когда в студии матча судья Игорь Федотов обратил на это внимание Федотова моментально отстранили от эфира.
У Ивана и вовсе осталась на ноге рваная рана.
… Затем Азмун сфолил уже на Магнуссоне.
А потом Вилков вообще за несколько минут показал Бийолу две жёлтые карточки оставив тем самым ЦСКА в меньшинстве, хотя по всем правилам должен был быть удален Азмун ранее. Причем счёт на тот момент был 1:0 в пользу ЦСКА, Вилков своими неправомерными действиями помог зениту уйти от поражения.
Третий момент — фол того же Азмуна на Магнуссоне. Опять опасная игра, которая тянет на красную. Тут уже, видимо, подсказали Вилкову, что стоит дать хотя бы желтую. Удалять-то на этом стадионе же нельзя! А то так и работы можно лишиться. Он и лишился бы, если бы ни правильные решения.
А когда в студии матча судья Игорь Федотов обратил на это внимание Федотова моментально отстранили от эфира.
каждый 5 матч обслуживает с участием Зенита.
Совпадение?
каждый 5 матч обслуживает с участием Зенита.
Совпадение?
Но ведь это никто не заметил) все говорят то, что хотят говорить, а не как есть на самом деле)
Но ведь это никто не заметил) все говорят то, что хотят говорить, а не как есть на самом деле)