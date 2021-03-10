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Вилков: «Не я же себя назначаю на матчи „Зенита“»

вчера, 10:45

Арбитр РПЛ Михаил Вилков отреагировал на то, что некоторые болельщики называют его «зенитовским судьёй».

Спокойно к этому отношусь. Просто стараюсь не обращать на это внимание. Вот и всё. Если всем объяснять, что ты не индюк, то устанешь это делать. Я часто работаю на матчах «Зенита»? Ну, не я же себя назначал на эти матчи. Условно, у меня за карьеру 170-180 игр и 36 матчей с участием «Зенита» — это не такая большая цифра.

Ранее Вилков рассказал историю о том, как поклонники «Спартака» хотели выкинуть его из самолёта.

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kts99
kts99
вчера в 18:59
Самый великий Еськов. С матча открытия Газпром арены. Торжество предвзятости
311
311
вчера в 18:28
Вилкова надо отстранить от Рпл навсегда, как и Лампочкина. Эти уже давно не стесняются тащить свои клубы!)
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
вчера в 18:17
Молодец Михаил! Один из самых справедливых судей . Всегда честно судил матчи великого Зенита. Вот тут все подсчитывают : якобы при Вилкове Зенит часто побеждает. А причем тут Вилков? А может Зенит часто побеждает, просто потому что Зенит одна из сильнейших команд лиги? И поэтому часто побеждает Да взять любого судью ,я думаю что у всех статистика с Зенитом похожая, у сех Зенит побеждает чаще чем проигрывает.
С таким успехом можно обвинять и Реал и МанСити и ПСЖ и другие топы, что им якобы помогают судьи.
youtomee
youtomee
вчера в 17:17
и на том спасибо...
санек002
санек002 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:50
ДА УЖ!ЭТО ТОЧНО!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:07
    Андрей Казак
    Андрей Казак
    вчера в 14:59
      makkie
      makkie
      вчера в 14:57
        oFANATo
        oFANATo ответ Димон Булыкин (раскрыть)
        вчера в 14:49
        Ну сделал ошибку в том матче что с того?

        За последние 2 сезона Вилков судил Зенит в 7 матчах: 4 победы Зенита, 2 ничьи и 1 поражение. Казалось бы, не так уж плохо для Зенита, но вспоминаем контекст этих результатов и получаем судью, который в последние 2 сезона очевидно влияет на результаты Зенита, в лучшую сторону.

        Для полноты картины запредельный процент побед Зенита при Вилкове.

        Матчи с участием Зенита обслуживал 35 раз (24 победы, 9 ничьих, 2 поражения).

        Жёлтые (красные) карточки):

        Игрокам Зенита – 75 (4)

        Соперникам Зенита – 96 (8)

        Пенальти (реализованные):

        В пользу Зенита – 6 (5)
        Димон Булыкин
        Димон Булыкин ответ oFANATo (раскрыть)
        вчера в 14:05
        Ну сделал ошибку в том матче, что дальше?)

        Давай, я вспомню Петая в 2006-м, который не удалил Лава, дал левый пенальти в ворота Зенита и не засчитал 2 чистых гола Аршавина. В итоге лишил Зенит медалей, а ЦСКА вроде тогда Спартак ровно на 3 очка опередил ...

        И я пишу названия всех команд с большой буквы. И ЦСКА, и Спартак. Надо проявлять уважение к соперникам)
        galem72
        galem72
        вчера в 13:51
        Таким макаром можно любого взяточника отмазать: мне просто запихали в карман деньги и всё. ))
        морозз
        морозз
        вчера в 13:50
          VAN ARM
          VAN ARM
          вчера в 13:27
          это даже не смешно)))
          DEIVID_888
          DEIVID_888
          вчера в 13:11
          Все мы знаем твоего хозяина, который и назначает на матчи.
          viv
          viv ответ Dgoni67 (раскрыть)
          вчера в 13:09
            viv
            viv ответ Dgoni67 (раскрыть)
            вчера в 13:05
              Dgoni67
              Dgoni67
              вчера в 12:50
              Идет давление на судью со стороны московских команд, чтобы он боялся вынести решение в пользу Зенита, даже если оно будет правильным
              blitz
              blitz ответ LOpp (раскрыть)
              вчера в 12:38
                чемпионство с душком
                чемпионство с душком
                вчера в 12:37
                ну прям сама невинность
                ошалевший
                ошалевший ответ Димон Булыкин (раскрыть)
                вчера в 12:33
                  oFANATo
                  oFANATo ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
                  вчера в 12:17
                    oFANATo
                    oFANATo
                    вчера в 12:12, ред.
                      Бакланский рубеж
                      Бакланский рубеж
                      вчера в 12:02
                      Миша - легенда!
                      Василий Корнечук
                      Василий Корнечук
                      вчера в 11:58
                      Да, это судьба. Слепой жребий.
                      LOpp
                      LOpp
                      вчера в 11:58
                      самое интересное, что Вилков не помнит точно сколько матчей отсудил, зато точно помнит, сколько отсудил матчей с Зенитом.
                      видимо у Вилкова 36 акций газпрома или 36 машин..
                      oFANATo
                      oFANATo ответ Димон Булыкин (раскрыть)
                      вчера в 11:57, ред.
                      Самый громкий скандал разгорелся после матча зенита с ЦСКА. Вилкову ставят в вину два момента. Первый касается Азмуна, которого не удалили за фолы сначала на Облякове…
                      У Ивана и вовсе осталась на ноге рваная рана.
                      … Затем Азмун сфолил уже на Магнуссоне.
                      А потом Вилков вообще за несколько минут показал Бийолу две жёлтые карточки оставив тем самым ЦСКА в меньшинстве, хотя по всем правилам должен был быть удален Азмун ранее. Причем счёт на тот момент был 1:0 в пользу ЦСКА, Вилков своими неправомерными действиями помог зениту уйти от поражения.
                      Третий момент — фол того же Азмуна на Магнуссоне. Опять опасная игра, которая тянет на красную. Тут уже, видимо, подсказали Вилкову, что стоит дать хотя бы желтую. Удалять-то на этом стадионе же нельзя! А то так и работы можно лишиться. Он и лишился бы, если бы ни правильные решения.
                      А когда в студии матча судья Игорь Федотов обратил на это внимание Федотова моментально отстранили от эфира.
                      LOpp
                      LOpp
                      вчера в 11:56
                      у меня за карьеру 170-180 игр и 36 матчей с участием «Зенита» — это не такая большая цифра.


                      каждый 5 матч обслуживает с участием Зенита.
                      Совпадение?
                      Сергеевич вернулся1
                      Сергеевич вернулся1
                      вчера в 11:45
                      Ещё немного и булки станут шире плеч. Тяжёлое наследие фурсенского режима).
                      viv
                      viv
                      вчера в 11:41
                      Димон Булыкин
                      Димон Булыкин
                      вчера в 11:40, ред.
                      В прошлом году Вилков поставил левейший пенальти на 90й минуте в ворота Зенита в игре с Тамбовом при счёт 0:1. Тамбов благодаря этому сравнял счёт. В случае ничьи должна была появиться интрига в чемпионате. Но Зенит дожал в компенсированное время.

                      Но ведь это никто не заметил) все говорят то, что хотят говорить, а не как есть на самом деле)
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