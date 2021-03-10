«Спартак» обратился в КДК РФС по поводу жёлтой карточки Жиго

Глава КДК РФС Артёр Григорьянц сообщил, что «Спартак» намерен обжаловать жёлтую карточку защитника , которую он получил в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (6:1).

Мы получили письмо от «Спартака» ещё вчера. В соответствии с регламентом мы его направили в ЭСК для дачи заключения по данному вопросу. Завтра пройдёт заседание, ждём заключения ЭСК и, если мы его получим, примем решение.