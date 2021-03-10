«Спартак» обратился в КДК РФС по поводу жёлтой карточки Жиго

Глава КДК РФС Артёр Григорьянц сообщил, что «Спартак» намерен обжаловать жёлтую карточку защитника Самуэля Жиго, которую он получил в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (6:1).
Мы получили письмо от «Спартака» ещё вчера. В соответствии с регламентом мы его направили в ЭСК для дачи заключения по данному вопросу. Завтра пройдёт заседание, ждём заключения ЭСК и, если мы его получим, примем решение.
Неплохо ЭСК обнулить все карточки команды в сезоне...и штрафануть судей неразумных...заставляющих писать письма в КДК...
Жиго же в качестве компенсации разрешить 3 раза сыграть рукой в штрафной или сделать 2-е подножки...в последующих матчах...
Не мешало бы конечно провести экстренное собрание всего судейского корпуса...и закрыть тему по вопросу "Судейство команд в предюбилейный период играющих дома",чтоб исключить подобные форс-мажоры...
В конце концов всегда есть возможность после нарушения Жиго правил... быстренько их изменить...в перерыве...или сразу после матча...
Будем надеяться всех так называемых арбитров показавших Самуэлю жёлтую карточку будут направлять на переэкзаменовку...ибо уже сам факт желтой карточки у Жиго ставит под сомнение квалификацию судьи....
Неплохо ЭСК обнулить все карточки команды в сезоне...и штрафануть судей неразумных...заставляющих писать письма в КДК...
Жиго же в качестве компенсации разрешить 3 раза сыграть рукой в штрафной или сделать 2-е подножки...в последующих матчах...
Не мешало бы конечно провести экстренное собрание всего судейского корпуса...и закрыть тему по вопросу "Судейство команд в предюбилейный период играющих дома",чтоб исключить подобные форс-мажоры...
В конце концов всегда есть возможность после нарушения Жиго правил... быстренько их изменить...в перерыве...или сразу после матча...
Будем надеяться всех так называемых арбитров показавших Самуэлю жёлтую карточку будут направлять на переэкзаменовку...ибо уже сам факт желтой карточки у Жиго ставит под сомнение квалификацию судьи....
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Что значит: "ЕСЛИ ПОЛУЧИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕ"?! Разве ЭСК может проигнорировать запрос?
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Что значит: "ЕСЛИ ПОЛУЧИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕ"?! Разве ЭСК может проигнорировать запрос?