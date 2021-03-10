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«Спартак» обратился в КДК РФС по поводу жёлтой карточки Жиго

вчера, 17:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Глава КДК РФС Артёр Григорьянц сообщил, что «Спартак» намерен обжаловать жёлтую карточку защитника Самуэля Жиго, которую он получил в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (6:1).

Мы получили письмо от «Спартака» ещё вчера. В соответствии с регламентом мы его направили в ЭСК для дачи заключения по данному вопросу. Завтра пройдёт заседание, ждём заключения ЭСК и, если мы его получим, примем решение.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:36
Так же отменить все овсайды команды в матче....и гол Газинского...
Неплохо ЭСК обнулить все карточки команды в сезоне...и штрафануть судей неразумных...заставляющих писать письма в КДК...
Жиго же в качестве компенсации разрешить 3 раза сыграть рукой в штрафной или сделать 2-е подножки...в последующих матчах...
Не мешало бы конечно провести экстренное собрание всего судейского корпуса...и закрыть тему по вопросу "Судейство команд в предюбилейный период играющих дома",чтоб исключить подобные форс-мажоры...
В конце концов всегда есть возможность после нарушения Жиго правил... быстренько их изменить...в перерыве...или сразу после матча...
Будем надеяться всех так называемых арбитров показавших Самуэлю жёлтую карточку будут направлять на переэкзаменовку...ибо уже сам факт желтой карточки у Жиго ставит под сомнение квалификацию судьи....
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:33
Вера Надежда Кляуза !!!
Denfard
Denfard
вчера в 18:53
Тренера Брянского Динамо нужно сейчас уже гнать так как он не справился со своими тренерскими делами. А пригласить Московского тренера. Тогда можно на что то надеется .а сейчас дела в команде очень плохи. Так как пора собирать чемоданы во второй дивизион .
Kolymchanin
Kolymchanin
вчера в 18:49
Спартак начал подготовку к матчу с Динамо!?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:36
Ну это чисто поговорить.
Capral
Capral
вчера в 18:34
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:12
    Скоро на Красную Площадь выйдут с транспорантами.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 18:02
    Если оставят то будет верное решение.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 17:52
    "...Завтра пройдёт заседание, ждём заключения ЭСК и, если мы его получим, примем решение."
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    Что значит: "ЕСЛИ ПОЛУЧИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕ"?! Разве ЭСК может проигнорировать запрос?
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 17:49
    Нужно играть, а не жалобы писать.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 17:47
    В надежде глядишь и прокатит
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:39
    Держит в тонусе судейский корпус...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 17:37
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