Эксперт ЭСК Левников объяснил решение по жёлтым карточкам Жиго и Фомина

Бывший арбитр, а ныне член экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников объяснил решение ЭСК по поводу жёлтой карточки защитнику «Спартака» .

Рассматривая отмену четвёртой желтой карточки, комиссия следует предложению клубов, которое принял исполком РФС , перед стартом сезона. Судейский комитет УЕФА и ФИФА не поддерживают практику отмены желтых карточек. Но мы не обсуждаем решения клубов и исполкома РФС , поэтому такие эпизоды мы рассматриваем.

Момент с Жиго не вызвал ни у кого вопросов. Для всех было очевидно, что это жёлтая карточка. Жиго выполнял подкат сзади, причём в безрассудной манере. Он на большой скорости вступил в единоборство. Даже если он сыграл в мяч, но потом сбил соперника – это жёлтая карточка, причём во всех случаях. Подкат Жиго выполнен в безрассудной манере для соперника. Кстати, на чемпионате мира в 1998 году за такие подкаты, выполненные сзади, было требование к судьям показывать красные карточки. Впоследствии это решение отменили, но во всех регламентирующих документах и инструкциях судейских комитетов ФИФА и УЕФА такие нарушения наказываются желтой карточкой.

Фомин, вступая в единоборство, сравнялся с соперником и, выставив ногу перед ним, сделал подножку. Это нарушение не является безрассудным и опасным для здоровья соперника. У членов комиссии была дискуссия по этому моменту. Некоторые из них говорили, что это нарушение можно квалифицировать, как срыв перспективной атаки, но главный арбитр матча в протоколе записал, что желтая карточка показана за грубую игру со стороны Фомина. Комиссия принимала решение на основании этой записи. Повторюсь, Фомин нарушил правила по неосторожности, безрассудности и грубой игры в его действиях не было.