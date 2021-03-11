Эксперт ЭСК Левников объяснил решение по жёлтым карточкам Жиго и Фомина

Бывший арбитр, а ныне член экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников объяснил решение ЭСК по поводу жёлтой карточки защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго.
Рассматривая отмену четвёртой желтой карточки, комиссия следует предложению клубов, которое принял исполком РФС, перед стартом сезона. Судейский комитет УЕФА и ФИФА не поддерживают практику отмены желтых карточек. Но мы не обсуждаем решения клубов и исполкома РФС, поэтому такие эпизоды мы рассматриваем.
Момент с Жиго не вызвал ни у кого вопросов. Для всех было очевидно, что это жёлтая карточка. Жиго выполнял подкат сзади, причём в безрассудной манере. Он на большой скорости вступил в единоборство. Даже если он сыграл в мяч, но потом сбил соперника – это жёлтая карточка, причём во всех случаях. Подкат Жиго выполнен в безрассудной манере для соперника. Кстати, на чемпионате мира в 1998 году за такие подкаты, выполненные сзади, было требование к судьям показывать красные карточки. Впоследствии это решение отменили, но во всех регламентирующих документах и инструкциях судейских комитетов ФИФА и УЕФА такие нарушения наказываются желтой карточкой.
Фомин, вступая в единоборство, сравнялся с соперником и, выставив ногу перед ним, сделал подножку. Это нарушение не является безрассудным и опасным для здоровья соперника. У членов комиссии была дискуссия по этому моменту. Некоторые из них говорили, что это нарушение можно квалифицировать, как срыв перспективной атаки, но главный арбитр матча в протоколе записал, что желтая карточка показана за грубую игру со стороны Фомина. Комиссия принимала решение на основании этой записи. Повторюсь, Фомин нарушил правила по неосторожности, безрассудности и грубой игры в его действиях не было.
Напомним, что «Спартак» обратился в РФС с просьбой обосновать решение по карточкам Жиго и Фомину.
Уж вам бы помолчать, а то одно время чуть уши не оторвали - так тянули вас судьи.
Уж вам бы помолчать, а то одно время чуть уши не оторвали - так тянули вас судьи.