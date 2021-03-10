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Сергей Иванов рассудит «Динамо» и «Спартак»

вчера, 19:31

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура РПЛ.

«Химки» — «Ростов»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Чебан; VARИван Сиденков; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Александр Гончар.

«Урал» — «Ротор»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Алексей Ширяев; резервный судья — Лаша Верулидзе; VARЕвгений Кукуляк; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Игорь Синер.

«Арсенал» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VARВасилий Казарцев; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи - Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья — Ян Бобровский; VARПавел Кукуян; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Алексей Сухой; VARСергей Карасев; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Николай Иванов.

«Уфа» — «Рубин»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Александр Богданов; резервный судья — Артем Чистяков; VARСтанислав Васильев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Французов.

«Тамбов» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров; резервный судья - Антон Фролов; VARКирилл Левников; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Локомотив» — «Сочи»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Алексей Воронцов; резервный судья — Артур Федоров; VARАлексей Амелин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Геннадий Куличенков.​

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Шуnя771
Шуnя771 ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 22:31
Предыдущая ава поинтересней была...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:29
"...кто на ВАРе сидеть будет..."

Сережа Карасев....)
Шуnя771
Шуnя771 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:28
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:40
    ....и быстрее бы получка ! ))))
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    вчера в 21:39
      jobss
      jobss ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 21:22
      видео с российских телеканалов запрещены

      https://www.soccer.ru/rules - пункт 5.1
      makkie
      makkie
      вчера в 21:19, ред.
      Серёжка Иванов, старый знакомый!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 21:13
      "Ошибаться" можно по разному. У меня не осталось просто оптимизма, когда вижу, этот цирк, как минимум десять лет.
      SHMEL258
      SHMEL258
      вчера в 21:04
      Динамо фаворит дерби с поросятами.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 21:00, ред.
      Быстрей бы дерби...
      Сп62
      Сп62 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      вчера в 20:42
      Плохо, когда судья ошибётся, а потом весь матч пытается исправить эту ошибку. Вот тогда жди беды.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 20:27
      Очередной цирк готовят клоуны. Наверняка, чтобы без осечек в свою, и в другую сторону. Лучше быть оплеваными, но зато на коне. Ну так конечно! Права на ошибку не осталось!).
      makkie
      makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:26
      Ага, Левников нам пенальти с Динамо нарисовал и Мозеса удалил - в доску свой!)
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 20:20
      До Екатеринбурга долго лететь. Я надеюсь , что Вилкову парашют уже выдали.
      112910415
      112910415
      вчера в 20:11, ред.
      Сергей Иванов способен на самые разнообразные сюрпризы ... (
      asraeil
      asraeil
      вчера в 20:10
      Ну вот...теперь можно и о результатах некоторых матчей порассуждать...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 20:07
      Зато трое в доску своих. Москалев, Левников и Безбородов.
      makkie
      makkie
      вчера в 20:02
      Ого, вот и Иванов всплыл!
      Теперь не избежать скандалов... из арбитров хуже Иванова только Вилков.
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 19:57
      Видимо будет бой за местом под солнцем в Евро Лигу...
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 19:55
      Федун! Пока не поздно давай протест на главного и, кто на ВАРе сидеть будет). Потом на булках волосы рвать только курям на смех).
      shlomo
      shlomo
      вчера в 19:54
      Судья определены...теперь обсудим их после судейства....:)))...и думается мне, что обсуждать будет что
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 19:53
      Не повезло Иванову.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 19:49
      Федун назначил безбородова на игру прямого конкурента.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 19:45
      У Мешкова не прокатило со Спартаком ,так теперь нам эту ...уку Иванова подсунули ? )))
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 19:39
      Надо было сначала руководство Спартака спросить, а вдруг они против !?
      Q-J-G
      Q-J-G
      вчера в 19:39
      И пусть победит сильнейший в честной бескомпромиссной борьбе!
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