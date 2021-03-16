Сборная России, в которую хочется верить. У яркой «молодёжки» на носу свой Евро

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вчера, 20:21

Знакомимся с командой Михаила Галактионова.

Член комитета РФС по этике Андрей Созин признался, что состав «молодёжки» выглядит привлекательнее состава первой сборной. Думаю, он не одинок в своем мнении, ведь за команду Михаила Галактионова сыграют футболисты, которые имеют постоянную игровую практику в РПЛ , причем многие представляют ведущие клубы. Но прежде, чем перейти к пофамильному знакомству, давайте вспомним, как мы здесь оказались.

Как молодежная сборная России показывает себя на чемпионатах Европы?

Молодежная сборная России не избалована вниманием публики, но у нынешнего созыва есть все шансы получить внушительную поддержку. Само по себе попадание в финальную часть чемпионата Европы для нашей «молодёжки» — редкость. Всего лишь второй такой случай с 2000 года. Только в 2 из 12 последних попыток прошли квалификацию, а предыдущее попадание в финальную часть обернулось провалом: на Евро-2013 молодежная сборная России заняла последнее место в своей группе с 0 очков. Да, соперники были мощные — Испания, Нидерланды и Германия, но факт остается фактом.

Как сборная России U21 пробилась в финальную часть Евро?

Российская «молодежка» под руководством Михаила Галактионова выиграла пятую отборочную группу, одержав по ходу турнира 7 побед, дважды сыграв вничью и проиграв лишь однажды. Сборная России больше всех забила, меньше всех пропустила и опередила ближайших конкурентов из Польши на 3 очка. Позади также остались команды Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии. Пришлось немного понервничать после поражения от поляков в сентябре прошлого года, но мы после этого разгромили эстонцев и латышей, а «Кадра» потеряла очки в матчах с Сербией и Болгарией. В результате — первое место наше!

Когда и где пройдет молодежный чемпионат Европы?

Чемпионат примут Венгрия и Словакия, матчи пройдут в восьми разных городах, по четыре от каждой страны-хозяйки. Расписание у этого Евро будет уникальным, ведь групповой этап и стадия плей-офф разделены: с 24 по 31 марта пройдет групповой этап, в ходе которого определятся счастливые победители и обладатели вторых мест в четырех квартетах. Эти 8 команд выйдут в плей-офф, который будет сыгран с 31 мая по 6 июня — четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

С кем российская «молодёжка» поборется за выход из группы?

Наши соперники — Франция, Дания и Исландия.

Кто будет представлять Россию на групповой стадии молодежного Евро?

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).

К сожалению, Сафонов из «Краснодара» пропускает групповой этап чемпионата Европы: вратарь «Краснодара» не выходил на поле с начала декабря, пока травма не позволяет Матвею полноценно тренироваться. Если бы Сафонов был в строю, мы могли бы рассчитывать на звездную конкуренцию за пост №1 с Александром Максименко, но в отсутствие краснодарца спартаковец точно будет первым номером в этой бригаде. Молодежный Евро — шанс для Максименко проявить себя на международном уровне и еще громче постучаться в двери главной команды страны. Глядишь, и Черчесов обратит внимание.

Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба — ЦСКА ), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Павел Маслов («Спартак»), Артём Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит»).

В обороне Галактионов может выбирать из основных игроков ЦСКА , «Динамо» и «Спартака», а с учетом разнообразия используемых молодежной сборной России схем, вариантов действительно много. Можем увидеть связку Дивеев-Евгеньев в центре защиты, Маслов в таком случае пойдет на правый фланг, а левую бровку разыграют Круговой и Тикнизян. Не исключено, что увидим тройку центрбеков: Маслов примкнет к Дивееву и Евгеньеву, а вариантов на флангах прибавится, ведь можно будет выбрать бровочников из номинальных хавбеков. Кстати, Артем Голубев из «Уфы», которого на сайте РФС записали в защитники, в клубе играет в средней линии.

Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба — ЦСКА ), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив»).

Глаза разбегаются от обилия полузащитников, которым еще расти и расти. Конечно же, обращает на себя внимание 17-летний Арсен Захарян, который вихрем ворвался в состав «Динамо» и уже получил шанс сыграть на молодежном Евро, хотя по возрасту он будет проходить и на два следующих турнира. Галактионова ждут приятные головные боли, ведь классных молодых футболистов у него больше, чем мест на поле. Не последнюю роль сыграет и текущая форма ребят: кого лучше подготовили в клубах, у тех больше шансов получить полноценную игровую практику. Предположу, что Умяров и Обляков будут в основе, а вот дальше начинаются многочисленные варианты, один другого любопытнее.

Нападающие: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Фёдор Чалов ( ЦСКА ), Денис Макаров («Рубин»).

Грулев выиграл конкуренцию у Комличенко в «Динамо», Чалов с приездом Рондона присел на скамейку в ЦСКА , но из доверия Галактионова пока не вышел, в отличие от Ивана Игнатьева из «Рубина», которого больше нет в сборной. Зато есть Денис Макаров, который наиграл уже на вызов от Станислава Черчесова, но пока пройдет очередной тест в «молодёжке». Макаров выглядит еще одним претендентом на попадание в «железную основу».

Какими составами может сыграть российская «молодежка» на Евро-2021?

4-3-3: Максименко — Маслов, Дивеев, Евгеньев, Круговой — Куликов, Умяров, Обляков — Макаров, Лесовой, Грулев.

4-4-2: Максименко — Маслов, Дивеев, Евгеньев, Тикнизян — Умяров, Обляков, Уткин, Ломовицкий — Макаров, Чалов.

4-2-3-1: Максименко — Маслов, Дивеев, Евгеньев, Круговой — Умяров, Обляков — Макаров, Захарян, Кучаев — Грулев.

3-5-2: Максименко — Маслов, Дивеев, Евгеньев — Кучаев, Глебов, Умяров, Лесовой, Тикнизян — Макаров, Грулев.