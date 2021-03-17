Реванш москвичей и честное судейство. Условия для потери «Зенитом» титула

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вчера, 13:00

Только вместе «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» могут лишить Санкт-Петербург праздника.

В футболе словно в математике – люди и цифры на первом месте. Важно все, от счёта на табло и скорости бега до самочувствия форварда, что пробивает с метра по воротам. Пока у «Зенита» на четыре пункта больше, чем у «Спартака», на пять – чем у ЦСКА , нынешнего соперника.

Но достаточно взглянуть на календарь, чтобы допустить пока призрачный, но шанс на интригу в РПЛ , отыскать условия ее зарождения. Чемпион на навесном мостике между будущей серией побед или осечек. Во втором случае (как в кино) – канаты рвутся, мост над пропастью падает, Семак держится, но может соскользнуть.

Условие 1. Москвичи и «Краснодар» берут реванши

Если «Зенит» обыграет всех с опытом в Европе, то середняков задавит банальной массой. Но если в трех случаях поймает ничьи или поражения – отнимет минимум шесть пунктов. Пять очков уже отдали. Тогда максимум, на который смогут рассчитывать, сократится с 33 до 22, на треть. Ганчаренко, Мусаев и Николич уважают себя, или как? Ни один из прямых конкурентов не победил пока «Зенит» в чемпионате. Это необходимое, хотя и не достаточное условие для смены лидера.

Условие 2. Один из конкурентов выдает серию побед

Минимум один. Достаточное условие, если учесть предыдущее необходимое. Если «Зенит» набирает 63 очка, то «Спартаку» надо взять 23 пункта из 24 для чемпионства, что маловероятно. Но если у Семака будут не только ничьи, то задача упрощается. Например, если чемпион проиграет «Локомотиву» и ЦСКА . Или допустит осечку с «Химками» или «Уфой» — клубами, которые в начале сезона активно связывали с командой Федуна. В РПЛ не играет 15 друзей «Зенита». Даже «Ротор» попытается набрать очки против чемпиона, чтобы спастись от вылета. Будет весело, но только если ЦСКА , «Спартак» или «Локомотив» сожгут чужие порты.

Условие 3. Семак не делает выводов после своих ошибок

Правильно ли «Зенит» развивает позиционные атаки? Выжимает ли максимум из стандартов, если по реализации таких шансов ниже «Сочи»? Можно ли назвать атаку эффективной, если из 50 мячей сразу 22 забили в пяти домашних матчах самым удобным соперникам? Можно ли сказать, что Дзюба и Азмун на пике формы? ЦСКА умеет сбить с ворот Акинфеева счастливую подкову, но снова говорим о подарках соперников. Когда «Динамо», «Рубин», «Урал» и «Спартак» заставляли Семака ломать ход непростого матча ради чистой победы, то у Сергея Богдановича не получалось. Тренерские ошибки – то, что может привести к краху чемпионских надежд главного фаворита.

Условие 4. Потеряют важных игроков из-за повреждений

Когда надо спастись с помощью Сутормина, то не всегда получается. «Ростов» и «Рубин» не сломали. Из Кубка России вылетели. Матчи сборных – новый риск травм в мясорубке отбора ЧМ . Без Дзюбы, Барриоса и без Кержакова в воротах получаете другой «Зенит». А еще без Караваева и Сантоса на пике формы. Не так хороша скамейка петербуржцев, чтобы Семак не жаловался на нее в интервью, или не переживал из-за больших нагрузок в матчах сборных. Тот же резервист Лунев может и выиграть чемпионат для «Зенита», и отдать «золото» другим.

Условие 5. Чемпиона РПЛ накрывает «гостевое проклятье»

Из 8 оставшихся туров сразу 5 «Зенит» проведет на выезде. И у Семака в гостях лишь три победы – над «Ротором», «Ростовом» и «Химками». Но кто помнит гол Дзюбы в ворота команды Хакцевича – Артему в голевой атаке простили положение вне игры. Кто не забыл августовский матч с «Ростовом» — поединок получился сложным, во втором тайме удалили Ракицкого, а Ловрен забил второй мяч лишь в самой концовке. Даже с «Химками» чемпион на выезде помучился – допускали удары по своим воротам, реализовали 2 выстрела в створ из двух. С 1 ноября у «Зенита» нет ни одной выездной победы в РПЛ . Восемь матчей подряд Семак не может победить в гостях, не только в ЛЧ есть выездная серия.

Условие 6. Начнут паниковать и злиться ключевые игроки

Игорь Денисов редко дает интервью, но в последнем сказал, что в Санкт-Петербург его не тянет. И в свое время был таким злым на «Зенит», что согласился перейти в «Спартак». Дзюба обижался на клуб, где его «выбросили словно шавку». Дриусси, хоть и в лазарете, когда вернется, будет помнить – его не отпустили в «Ривер Плейт», хотя просил. Азмун знает больше о сорванных сделках с Италией, чем публика. Ловрену могут прислать письмо счастья хорватские прокуроры по делу о коррупции, ведь тренер «Динамо» Загреб Мамич, получивший 4 года и 8 лет заключения за коррупцию, назвал Модрича и Деяна соучастниками. Ракицкий может встать не с той ноги, как и Лунев – у них есть общие плохие привычки. Кузяев уходил и вернулся, Вендел пока не тащит в стиле Данни и Халка. Коллектив не такой монолитный, как кажется.

Условие 7. Судьи не вмешиваются в чемпионскую борьбу

Или вмешиваются не в пользу «Зенита». Уже сегодня тема арбитража выходит на первый план. Выбрали Кукуяна — не самого успешного судью сезона. И если повторит фокусы Вилкова с ЦСКА , то быть скандалу. «Зенит» — мощный, ему не нужна серия левых пенальти и удалений у соперника, чтобы набирать очки. Но если наоборот случится парочка решений не в пользу чемпиона, то потеряют лидерство. Живой пример – отказ Матюнина от свистка в атаке «Зенита». Чемпион забил «Ростову», а без того гола мог обидно проиграть дома.

Это один пункт, но он может стать чемпионским. Тут как с «Сочи» — пока у петербуржцев 100 % очков против этой команды. Каждая мелочь теперь важна. «Зенит» платит за неудачи в кубках, в том числе, европейских. Платит за нерешительность главного тренера, за привязку к индивидуальному успеху.

«Зенит» недостаточно плох, чтобы точно потерять чемпионский кубок. Его соперники недостаточно хороши, чтобы наверняка забрать «золото». Но анализ футбола Семака не позволяет заявить, что уже титул защитили. В этом сезоне во всех элитных первенствах (кроме Бундеслиги) проблемы у чемпионов. Так что от ЦСКА и «Химок» многое зависит. «Краснодар» и «Уфа» решают, где будет «Зенит». «Ротор» и «Локомотив» тоже в списке.

«Ростов» и «Рубин» отобрали у Семака очки. У «Ахмата» за секунду до удара Караваева было равенство по точным выстрелам, разгром случился в концовке. Если «Зенит» окажется храбрее и терпеливее – будет трехкратным чемпионом. Но случится подобное впервые за двадцать лет, а в новой традиции РПЛ свергать королей после максимум двух сезонов. Чемпионом может стать «лучший среди худших»? Учитывая показатели в еврокубках, так и есть.

Тедеско хватало домашней победы над «Рубином», чтобы отрыв составлял один пункт. А Ганчаренко – над «Арсеналом», чтобы шла речь о двух очках разницы до очного матча с Семаком. Пока соперники такие щедрые – «Зенит» на вершине. Но поражение от Слуцкого намекнуло, как с ними можно и нужно играть. Нет ничего более уважительного, чем выложиться против чемпиона на 100 %.