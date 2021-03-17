«Зенит» проиграл ЦСКА лишь 1 из последних 15 матчей. Сегодня финал сезона для «армейцев»

Ганчаренко ждет фиаско в борьбе за второе место, если не победят футбольного чемпиона.
О футболе ЦСКА
- команда оставила фанатов без чемпионского матча, ведь вместо семи очков набрали всего три. Могли сыграть вничью с «Локомотивом» (у соперника два удара в створ – два гола), должны были обыграть «Арсенал» (Пантелеев и Ломовицкий за вечер принесли «Спартаку» больше пользы, чем за годы в составе москвичей), а не только «Ахмат». Вместо 44 пунктов против 45 у лидера, «армейцы» набрали всего сорок. Но борьба за путевку в ЛЧ продолжается – сегодня ЦСКА нужна победа;
- «армейцы» допускают грубые индивидуальные ошибки, есть серьезные вопросы к тактике – часто играют словно «Краснодар», совсем не учитывая стиль соперника. ЦСКА не реализовал классные подходы – и пенальти, и удары с метра. Но не сказать, что команда в кризисе. Скорее недостаточно зрелые, зависимые от подвигов опытных – Фернандеса и Рондона, или вдохновения молодежи – Влашича и Кучаева. Еще не хватает идеальных тренерских подсказок вместо крика с бровки;
- Акинфеев и Дивеев переболели, вернулись. Фернандес избежал серьезного повреждения – его агент успел заверить, что Марио россиянин готов пахать правую бровку. Набабкин и Фукс вне игры, у Дзагоева травма – вернется в апреле. Хотя появление Алана в центре было маловероятным, без цепких разрушителей выходить против «Зенита» слишком нагло и опрометчиво;
- ЦСКА – команда тренерского выбора. Акинфеев, Влашич и Фернандес в твердой основе, когда в порядке. Но у Магнуссона есть конкуренты, у Дивеева – сменщики. Зайнутдинов, если будет ошибаться, уступит место Щенникову. Эджуке заменят, если не пойдут голы и ассисты. Обляков ждет очереди, пара Ахметова и Марадишвили не факт, что долго будет основной в центре. Бохинен пропал, но Чалову нельзя уступать без борьбы место Рондону. У Ганчаренко достаточно вариантов, осталось выбрать оптимальный;
- ЦСКА плохо «складывается» в защиту. Во-первых, в заявке ни одного чистого разрушителя (новичок из Швеции не второй Вернблум, даже вингера играл). Во-вторых, Ахметов и Марадишвили – молодые ребята. Не хватает чутья, чтобы вычищать центр поля на уровне Барриоса. В-третьих, вопросы к Ганчаренко. У ЦСКА годами однотипные ошибки в защите и странная реакция на контратаки. Тактически ничего, чтобы Акинфеев отдыхал, не сделали. База — «4-2-3-1», и посмотрим, как ее представит сегодня главный тренер.
Ориентировочный состав ЦСКА (4-2-3-1): Акинфеев – Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников (Зайнутдинов) – Ахметов (Обляков), Марадишвили – Кучаев, Влашич, Эджуке – Рондон (Чалов).
О футболе «Зените»
- «упрямая» – описание игры чемпионов одним словом в новом году. Упрямо не признавали, что «Арсенал» выбивает их из Кубка России, ничего с этим не сделали. Уперто давили «Ростов» — повезло и не повезло одновременно. Непреклонность в Казани стоила трех пунктов. И только «Ахмат» сломали после вязкого первого тайма. Вернее, грозненцы сами развалились. Пока ни в одном матче «Зенит» не был легким и чемпионским, хотя на еврокубки не отвлекались;
- по голам петербуржцы первые в РПЛ (50 мячей), по ударам, по точности передач, по качеству моментов – лидируют. По воротам «Зенита» бьют реже всего, показатель xGA (шансы соперников) минимальные. Классический фаворит сезона, который опережает ближайшего преследователя на четыре пункта и обыграл преследователей в последних матчах. «Спартак» — 3:1, а ЦСКА – 2:1. Ваш ход, москвичи;
- но есть у «Зенита» и минусы. Например, в 9 из 22 матчей РПЛ команда Семака потеряла очки. Слишком часто для опытного чемпиона. Спасает лишь отсутствие большого количества поражений. Только «Рубин» (дважды) и «Динамо» отобрали у фаворита по три очка за вечер. ЦСКА, «Локомотив», «Сочи» и «Краснодар» выступили хуже, не сумели убрать чемпионов с первого места. «Зениту» в любой день в РПЛ устраивают «прощеное воскресенье»;
- четыре гола пропустила команда Семака в трех турах нового года. В первой части сезона средний показатель был лучше, и пусть не вводит в заблуждение счет против «Ахмата» — 4:0. По ударам в створ там все куда хуже – 8:9 в пользу команды Талалаева. Хотя винить можно не защитников, а центральных хавбеков Семака. Бариос, Оздоев и Кузяев допустили много контратак и дальних ударов.
- по составу «Зенита» мало вопросов. Получил травму Кержаков, травмирован Малком, есть проблемы у Дриусси. Но Ловрен отсидел дисквалификацию, может убрать с поля Чистякова, хотя Дмитрий провел качественный матч против «Ахмата». Семак сыграет или «4-3-2-1», ведь Дзюба нырял в сторону Вендела, а тот – еще глубже, или выберет одну из наигранных ранее схем – «4-2-2-2» или «4-4-2» с «ромбом». На поле случайных людей не будет, состав опытный.
Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-2-1): Лунев – Караваев, Ловрен (Чистяков), Ракицкий, Сантос – Кузяев, Барриос, Оздоев – Вендел, Дзюба – Азмун.
О противостоянии
- в 10 последних матчах в рамках чемпионатов России ЦСКА одержал всего одну победу над «Зенитом». Случилась она в 2018 году, а после этого было 3 поражения и ничья. До этого – четыре мировых и еще одно поражение. Если искать вторую победу «армейцев», то приходится нырять в 2014 год, то есть в 13 матчах у москвичей всего 1 победа. С кубками – 1 в 15 играх;
- ничья сегодня не нужна ни ЦСКА – «Спартак» может оторваться в таблице, ни «Зениту» — в случае мировой и успеха Тедеско отставание с четырех пунктов сократиться к двум. А это уже намек на интригу, которую создавали для москвичей «Ростов» и «Рубин». Сразу три клуба могли драться за первое место без осечек столичных клубов;
- «Локомотив», «Сочи» и «Рубин» близко ко второму месту и путевке в ЛЧ. ЦСКА уже потерял очки в 10 турах, проиграли шесть поединков, так что отступать Ганчаренко некуда. С нынешними результатами на ЛЧ точно не тянут. Дело ведь не только в «Спартаке», но и в опытном «Локомотиве», где у Николича многое получается – выбрались выше и обыграли «армейцев» в дерби;
- невзирая на лидерство, «Зенит» Семака постоянно ищет себя. Будь это попытка отыскать новое в игре Чистякова на подмене, или создание правого ударного фланга с Караваевым в ущерб атакам Сантоса, что весной готов хуже, чем был осенью. Зато Вендел играет с оттяжкой на левый край и сегодня, если Фернандес готов, надавит на Марио, создавая проблемы ЦСКА в фазе выхода в атаку;
- ЦСКА важно не проиграть до выхода на поле, как делали многие, многие соперники «Зенита». Чемпион готов к клинчу – наваливались массой во всех поединках, имея перевес над каждым соперником. Семак играет первым номером, но не всегда Дзюба и Азмун свежие, не каждый раз у Кузяева получается ворваться в штрафную площадь, а замены Сергея Богдановича по-прежнему запоздалые и предсказуемые, испугали только «Ахмат». С «Зенитом» можно играть минимум на ничью – Карпин и Слуцкий подтвердят.
Прогноз «Соккер.ру»: центральный матч второго круга перенесли ради интересов сборной с выходных на среду, ЦСКА и «Зенит» получили меньше времени на подготовку. Ставим на ошибки, вязкость и ролевую игру «никто не хочет уступать». Вероятно, размен голами и не исключена ничья, хотя Семак в матче с Ганчаренко — фаворит.
или же обе будут не довольны
или же обе будут не довольны
Ну кто ставил на то что ЦСКА проиграет в Туле?
Сколько сомневающих было в победе Зенита в кубковой встрече?
А размявшийся Краснодар в Европе уступает 1:6 никакому Спартаку, провалившему старт. Кто верил в это?
Последний месяц я говорил себе: в этом матче всё ясно. И потом изумлённо смотрел на итоговую статистику.
Мы живём в сказочном измерении, никому ни известный Макаров возит двух звёзд европейской величины, уверенный в себе Ростов, изумлённо изучает раскраски своей атаки.
Чем невероятней результат, тем он вероятней.
Тупо смотря на рекламу тотализаторов, которая уже везде, на футболках, мониторах компов, экранах телевизоров и просто в новостях я ставлю на победу ЦСКА.
По всему должен победить Зенит, но ... .
И тут большое но ... .
Ну кто ставил на то что ЦСКА проиграет в Туле?
Сколько сомневающих было в победе Зенита в кубковой встрече?
А размявшийся Краснодар в Европе уступает 1:6 никакому Спартаку, провалившему старт. Кто верил в это?
Последний месяц я говорил себе: в этом матче всё ясно. И потом изумлённо смотрел на итоговую статистику.
Мы живём в сказочном измерении, никому ни известный Макаров возит двух звёзд европейской величины, уверенный в себе Ростов, изумлённо изучает раскраски своей атаки.
Чем невероятней результат, тем он вероятней.
Тупо смотря на рекламу тотализаторов, которая уже везде, на футболках, мониторах компов, экранах телевизоров и просто в новостях я ставлю на победу ЦСКА.
По всему должен победить Зенит, но ... .
И тут большое но ... .
========
А вот подобного рода информация вообще ни о чём не говорит.
Все матчи это отдельная жизнь длиной 90+ минут;
и тот, кто даёт прогнозы, основываясь лишь на сухой статистике -- тот вообще не соображает в футболе.
Или переиграл в симулятор.
========
А вот подобного рода информация вообще ни о чём не говорит.
Все матчи это отдельная жизнь длиной 90+ минут;
и тот, кто даёт прогнозы, основываясь лишь на сухой статистике -- тот вообще не соображает в футболе.
Или переиграл в симулятор.