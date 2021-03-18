«Краснодар» и «Динамо» — антиподы. Но их объединяет мечта о прорыве молодёжи

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вчера, 10:02

Забавно, что у москвичей пока важных юниоров намного больше.

Сравним две команды с похожей схемой, но разным стилем. Важно разобрать игру и результаты по пунктам, когда речь о соседях в таблице, что сыграют между собой и воюют за еврокубки.

Пасы и работа с мячом

«Краснодар» свято верит в игру от себя, а «Динамо» — полуторный, второй номер по стилю. Сразу отражено во владении. «Быки» с огромным отрывом первые по проценту игрового времени с мячом в РПЛ (почти 60 %), а у «Динамо» — около 50 %. Одним соперникам отдают мяч, с другими вынужденно играют первым номером (спойлер – не всегда охотно и удачно). Брака у команды Шварца больше, но у «Динамо» небольшой перевес по точным дальним пасам (34 за игру) и по удачным обводкам (8.3). Подход разнится, а вот методы иногда совпадают.

Отборы и перехваты

Классика для «Динамо» — агрессивность. Поэтому дерби смотрелось так круто, а завершилось неудачно для Шварца, поскольку Тедеско сам прессинговал высоко. К этому параметру еще вернемся, а по чистому количеству отборов за матч «Динамо» на десять позиций выше в РПЛ , чем «Краснодар» — 3-е и 13-е место. И по перехватам никого круче москвичей в чемпионате нет. Причем смело играют опытные люди, что показательно – Ордец, Варела, Паршивлюк и Нойштедтер. Только Евгеньев из молодежи разбавляет компанию. Шварц строит команду Бундеслиги – смелую и агрессивную в отборе. А «Краснодар» страдает в этом сезоне, поскольку привык к игре на чистых мячах и при потерях ошибается.

Организация защиты

Кто смотрит много матчей одной команды, тот помнит все косяки, поэтому формирует предубеждение. Но если отойти назад и оценивать, сравнивая разные клубы, то получите полную картину. У «Динамо» в защите есть порядок по меркам РПЛ . У них третье-четвертое место по пропущенным мячам. До второй строчки всего один удар. А «Краснодар» лишь 10-й по допущенным результативным ошибкам. «Быки» ниже середняка «Урала». С другой стороны, из группы лидеров «горожане» — самые невезучие, а «Динамо» чаще всех полагалось на крутость вратаря. Шунин отразил 85.7 % ударов. У «Краснодара» дебютировал Бабурин, вернулся к тренировкам Сафонов. У Матвея процент сэйвов высокий – 77.8 %, но ниже, чем у капитана «Динамо».

Акцентная игра флангами

У Мусаева катастрофа с крыльями – Рамирес и Петров в лазарете. Новичок из Франции Ойонго приехал, травмировался и уехал. Не сказать, что Смольников и Чернов не справляются, но изначально их брали для резерва. А теперь вместе с вингерами должны развивать важные атаки команды. Ионов, Вандерсон, Сулейманов и Классон – серьезное, но не до конца использованное оружие. Виктор может сегодня выйти в центре атаки. Но раз Берг в расширенной заявке сборной Швеции, то Маркус на подходе, спину подлечили. Ари не в форме, но любому форварду «быков» не хватает акцентированных передач с флангов – выделяется только Чернов. А у «Динамо» круче всех навешивает Шиманьски, а не Скопинцев или Лесовой. Неслучайно Захарян оказался на краю поля в основе, хотя пока Арсен берет эффективностью и черновой работой, а не количеством атакующих действий.

Высота командного прессинга

«Спартак» обыграл нынешних соперников, используя современный тактический мотив. Речь о высоком прессинге, по которому «красно-белые» лучшие в сезоне РПЛ . Но дальше идет именно «Краснодар», а «Динамо» — на четвертой позиции. Значит ли это, что сегодня ждем ураганный футбол? А вот тут пусть отвечает РФС и РПЛ , ведь с их подачи сборной России дали время для подготовки к матчу против Мальты, что состоится в следующую среду. Судя по цифрам, «Динамо» весной может прессинговать еще агрессивнее, чем это умеет «Краснодар». Основа «горожан» без Сафонова чуть старше, чем у гостей, так что Грулеву, Лесовому, Захаряну и Шиманьски карты в руки – «Спартак» им показал, как можно действовать против команды Мусаева.

Создание и реализация подходов

«Динамо» заметно ниже по xG, что объяснимо. О проблеме в центре атаки москвичей писали еще до того, как в заявке появились Игбун или Комличенко. О форварде не переставали говорить и после трансферов. Нет идеального для команды центрального нападающего с достойной результативностью в РПЛ , хотя бы как у Берга (9 мячей в 15 играх). Тюкавин – самый интересный в обойме Шварца, но ему 18 лет, сложно выдерживать полные матчи. Но цифры не врут – нужен финишер, у «Динамо» соотношение голов к метким ударам хуже, чем у «Тамбова», лишь 13-е место в РПЛ . И хотя «Краснодар» седьмой, их показатель лучше на треть, а это много. По забитым мячам «быки» вторые – 42, а «бело-голубые» на седьмом месте, отличились лишь 29 раз.

Если бы не общее состояние «Краснодара» — в новом году побеждали только «Тамбов», и не проблемы у сразу пяти игроков оптимальной основы Мусаева, то «Динамо» пришлось призадуматься. Но сегодня играть будут за приболевшего Шварца, который пропустил пресс-конференцию перед игрой, и с пониманием, что надо набирать очки, ведь концовка у москвичей жесткая – «Рубин» в Казани, а потом дерби с «Локомотивом» и ЦСКА . Очки нужны как воздух. Впрочем, как и «Краснодару», которому пора провести домашний матч без сучка и задоринки, как против «Локомотива» в прошлом году.

Но не спешите ставить на хозяев – у «Динамо» серия из четырех матчей подряд без поражений с «быками». Начали с мировых 1:1, а дальше пошли две победы по 2:0, в гостях и дома. Неслучайно подчеркивали всю дорогу разницу подхода при идентичности схем – обе команды могут сегодня выйти с «4-2-3-1». Бабурин или Сафонов не менее важны, чем Шунин. Кабелла в роли Шиманьски, или наоборот. Ордец и Евгеньев – как Кайо и Сорокин. Фомин и Скопинцев – оба связаны в прошлом с «Краснодаром», как Газинский и Чернов. Но параллели не мешают понять, что «Динамо» лучше переключается из одного режима в другой, а у «Краснодара» одна ставка – на атаку. Иногда класс срабатывает, а порой конструкция сыпется.

У Шварца команда по умолчанию нестабильная – например, на поле все важнее становится 17-летний дебютант Захарян, но непредсказуемость привлекает к этому матчу. В основе хозяев важных юниоров сейчас почти нет, а у гостей ждем шесть человек не старше 23 лет (еще двое обычно выходят на замену). Неплохо выступают, учитывая возраст, даже поражение от «Спартака» получилось достойным. Если бы не два сумасшедших сэйва Максименко – могли взять минимум ничью.