«Аякс» против «Ромы» — главная дуэль 1/4 Лиги Европы, а «Славия» в третий раз попробует огорчить британцев

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вчера, 19:00

Не Лигой чемпионов единой.

«Аякс» — «Рома» — 50% на 50%

- Главная афиша в четвертьфинале Лиги Европы: «Аякс» и «Рома» — команды уровня Лиги чемпионов. За последние три года каждая из них доходила до полуфинала главного еврокубка.

- Единственная встреча голландского и итальянского клуба состоялась на групповой стадии Лиги чемпионов 2002/03. «Аякс» тогда добился домашней победы 2:1, а встреча на римском «Олимпико» завершилась вничью — 1:1. В тех матчах забивали Ибрагимович, Литманен, Кассано и Батистута.

- Летом 2018-го «Рома» выкупила у «Аякса» права на Джастина Клюйверта за 17.25 млн евро. Это мог быть еще один сюжет итало-голландского противостояния, но Клюйверт-младший этот сезон проводит в составе «РБ Лейпциг» на правах аренды из римского клуба.

Самая красочная афиша и непредсказуемая дуэль в четвертьфинале Лиги Европы. Определить фаворита в этой паре не представляется возможным, при этом у Эрика тен Хага и Паулу Фонсеки команды яркие и играющие, так что не исключено, что выдадут яркие два матча с обилием забитых голов. Во всяком случае, все мы на это искренне рассчитываем. Победителей этой пары сможет составить конкуренцию английским клубам, которые считаются главными претендентами на победу в Лиге Европы.

«Гранада» — «Манчестер Юнайтед» — 25% на 75%

— Крепкий середняк испанской Ла Лиги против одного из богатейших клубов АПЛ и всего мира. Стоимость состава «Гранады» — 115 миллионов евро, у МЮ — 720 миллионов. Очевидно, кто должен проходить в полуфинал.

- В прошлом розыгрыше МЮ тоже считался фаворитом Лиги Европы, но проиграл в полуфинале другому испанскому, более того, андалузскому клубу — «Севилье».

- В 1/8 финала «Гранада» выбила из турнира «Мольде» — команду, которую Оле-Гуннар Сульшер возглавлял до того, как стал тренером «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» по ходу плей-офф Лиги Европы уже обезоружил двух серьезных противников — «Реал Сосьедад» и «Милан». В четвертьфинале «красным дьяволам» достался менее статусный противник, однако с командой Диего Мартинеса нужно держать ухо востро, ведь «Гранада» не постесняется выставить «автобус» против фаворита и не станет соваться в открытую битву с превосходящим в классе оппонентом. У «Гранады» один из самых низких процентов владениям мячом в испанской Примере (43.6%), эта команда умеет играть «от соперника», так что если МЮ сразу не обозначит свое превосходство голами, то будет втянут в тягучую и изматывающую борьбу за результат.

«Арсенал» — «Славия» — 60% на 40%

- «Арсенал» — третий соперник «Славии» из Великобритании в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 чехи разобрались с «Лестером» (0:0; 2:0), а в 1/8 финала выбили «Рейнджерс» Стивена Джеррарда (1:1; 2:0).

- Показательно, что «Славия» вышла победителем из предыдущих дуэлей благодаря победам в выездных матчах: с одинаковым счетом 2:0 выиграли в Лестере и Глазго. Следующим покорят Лондон?

- У «канониров» есть победа над «Славией» в матче Лиги чемпионов со счетом 7:0. «Арсенал» разгромил пражан в Лондоне на групповой стадии ЛЧ -2007/08, при этом встреча в Праге завершилась со счетом 0:0.

«Арсенал» уже прошел в плей-офф Лиги Европы «Бенфику» и не повторил прошлогодних ошибок в противостоянии с «Олимпиакосом», но «Славия» — это команда, которая не признает авторитетов, будь то идущий в топ-3 АПЛ «Лестер» или почти не проигрывающий в этом сезоне «Рейнджерс» Стивена Джеррарда. «Арсенал» не сильнее этих команд, но их поражения заставят Микеля Артету самым серьезным образом подготовить своих футболистов к матчам против «Славии».

«Динамо» (Загреб) — «Вильярреал» — 45% на 55%

- «Вильярреал» тренирует трехкратный победитель Лиги Европы Унаи Эмери, который завоевывал Кубок УЕФА с «Севильей» с 2014-го по 2016-й годы.

- Загребское «Динамо» сотворило главную сенсацию плей-офф ЛЕ , выбив «Тоттенхэм» Жозе Моуриньо в предыдущем раунде. Проиграв в Лондоне 0:2, оставшиеся без главного тренера хорваты повторили аналогичный результат в основное время домашней встречи, а потом забили решающий гол в овертайме — 3:0! Хет-триком отметился Мислав Оршич.

- Команды встречались на групповой стадии Лиги Европы 2010/11. Тогда они обменялись домашними победами: в Загребе динамовцы выиграли 2:0, но «Вильярреал» взял реванш на своем поле — 3:0.

Давать прогнозы на матчи загребского «Динамо» — неблагодарное дело, особенно после эпичного камбэка в противостоянии с «Тоттенхэмом». Выход хорватов в полуфинал станет настоящей сказкой, но у Эмери и его «Вильярреала» хорошие шансы на продолжение борьбы, особенно с учетом победного опыта тренера в этом турнире. Унаи обычно качественно разбирает таких соперников, но в любом случае все решится на поле. Явного фаворита в этой паре нет.

Жеребьевка полуфиналов Лиги Европы

«Гранада»/«Манчестер Юнайтед» vs «Аякс»/«Рома»

«Динамо З»/«Вильярреал» vs «Арсенал»/«Славия»