Промах года от Магуайра и спорная отмена гола. МЮ упустил победу над «Миланом»

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11 марта 2021, 23:59

«Манчестер Юнайтед» и «Милан» в лучшие времена могли бы сыграть в Лиге чемпионов. И судя по их нынешнему выступлению в национальных первенствах, это может случиться уже в следующем сезоне. А пока приходится выяснять отношения на полях Лиги Европы. Игра в Манчестере получилась яркой и неоднозначной.

ВАР против

Дебютный отрезок остался чисто по остроте за «Миланом». «Россонери» умудрились за 12 минут забить два мяча в ворота Хендерсона, однако счет остался ничейным. В первом случае по голу Рафаэла Леау вопросов особых нет. Его отменили даже без всякого ВАР, потому что форвард оказался в офсайде. А вот через несколько минут красивый мяч забил Кессье.

И тут потребовалось вмешательство видеоассистентов, которые рассмотрели у Франка игру рукой. Но вот что интересно – даже множества повторов с разных ракурсов не хватило, чтобы увидеть, было ли там что-то подобное вообще. Слишком уж притянутой за уши показалась отмена этого гола. Более того, показательно, что даже находившиеся рядом с Кессье игроки МЮ не стали кричать об игре рукой.

А мы ведь прекрасно знаем, как футболисты при малейшей возможности пытаются указать на нарушение правил у соперника, особенно подобное. Даже когда мяч кому-то в грудь прилетает, воплей не оберешься. А тут – целая рука, и все – молчат. Может, видели, что не было ее там? Но ВАР увидел руку, и гол отменил. Дебютный отрезок первого тайма по игре остался за «Миланом», а вот счет открыт не был.

Промах года

Итоги года принято подводить ближе к его концу, но вот уже в марте появился претендент на звание «Промаха года». Это удар Магуайра по воротам «Милана» в конце первого тайма. Вообще, сразу стоит отметить, что «россонери», не добившись желаемого на старте матча, стали больше позволять сопернику к концу первого тайма и в дебюте тайма второго.

Получается, что средняя часть матча осталась за хозяевами. И они к перерыву обязаны были вести в счете. При розыгрыше углового Фернандеш отправил мяч к дальней штанге, где перед пустыми воротами оказался Магуайр. Дальнейшее нужно было видеть. Вот сантиметров с 20 он умудрился пробить мимо! Честно признаться, таких курьезных промахов еще не доводилось видеть. И ведь нарочно с такой позиции 20 раз ударишь и все попадешь. Мячу просто деваться некуда. Но Гарри нашел для него лазейку.

Нечто похожее, но все же менее стыдное выдал Джеймс уже при счете 1:0 в пользу МЮ после 70-й минуты. Он примерно с метра замкнул прострел Гринвуда мимо створа. Седины фанатам МЮ эти два момента точно добавили.

Черт из табакерки

Сульшер явно понимал, что такую игру команды сложно назвать нормальной. Поэтому уже в перерыве при счете 0:0 выпустил на поле Амада Диалло вместо Марсьяля. Не самое очевидное решение, но Антони был так незаметен в первом тайме, что вместо него можно было выпустить хоть кота – он хотя бы отвлекал внимание игроков «россонери». А Диалло оказался куда полезнее. Ему потребовалось пять минут, чтобы открыть счет.

Выход Амада совпал как раз с отрезком активности у «Юнайтед», и свежий игрок хорошо в него влился. А гол забил весьма породистый для 18-летнего парня. Он почувствовал заброс из глубины от Фернандеша и двинувшегося от ворот Доннарумму, поэтому головой смог на рывке четко прокинуть мяч мимо вратаря. Крайне зрелое действие для молодого парня, которого должны были переполнять эмоции и мандраж. Ведь это был его третий матч за МЮ . Кажется, не зря платили зимой за него «Аталанте» 30 миллионов евро. В Англии уже источают восторги.

«Удар, выбранный момент, сам пас, понимание Диалло, где находится вратарь, контроль положения и кивок головой – это все первоклассно, — сказал известный тренер Нил Леннон. – Доннарумма – опытный и крупный вратарь, так что почувствовать и предугадать его движение – это невероятно. Я бы не стал слишком восторгаться, но для 18-летнего парня это отличный старт. Он действовал на инстинкте. Когда он появился, выглядел лет на 12, он такой маленький. Но у него отличный темп и прекрасный контроль над ситуацией. А как он сориентировался между двумя сильными защитниками? Будем надеяться, что он сделает карьеру Роналду. Давайте присмотримся».

Восстановление справедливости

Получается, если бы Магуайр и Джеймс реализовали свои супермоменты, добавив в них голы к мячу Диалло, МЮ вел бы с разгромным счетом 3:0, не имея при этом игрового перевеса. Но иногда игра наказывает не того, кто этот самый перевес не может реализовать, а того, кто расточителен к моментам и позволяет себе выдавать мощную игру только отрезками. Как это сделал МЮ , проваливший старт и сделавший то же самое на финише.

«Юнайтед» позволил «Милану» в концовке нарастить темп и усилить давление. По созданным моментам и ударам долго было равенство, но в конце «Милан» сильно вырвался вперед. В итоге миланцы нанесли 15 ударов, пять из которых пришлись в створ, а манкунианцы – семь ударов, два из которых были в створ. Да один только Крунич у «Милана» предпринял пять попыток.