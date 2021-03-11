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Фарке решил вернуть «Норвич» в АПЛ. За 11 туров до конца «канарейки» лидируют с огромным отрывом

11 марта 2021, 16:41
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«Соккер.ру» рассказывает о ситуации в английском Чемпионшипе.

Давненько мы не заглядывали во второй по силе дивизион Англии. А там произошло немало интересного. Например, наметился лидер и потенциальный победитель турнира. За второе и последующие места намечается отчаянная схватка на финише.

Единоличный лидер

Кто же этот счастливец, что от бабушки ушёл и от дедушки ушёл? Это один из неудачников прошлого сезона — «Норвич Сити». Возможно, отрыв в 10 очков от второй и третьей команд лиги «Уотфорда» и «Суонси» не такой уж и гигантский. Но до конца турнира осталось одиннадцать туров, а помешать «канарейкам» вернуться в Премьер-Лигу после годичного отсутствия могут только они сами. Но команда набрала хороший ход и вряд ли начнёт спотыкаться. На протяжении семи туров «Норвич» только побеждает. Так что, любители английского футбола, ждите скорого возвращения клуба из Нориджа. Вы, наверное, и соскучиться не успели.

Прошлый сезон «Норвич» откровенно провалил. Прочно застрял на последнем месте, а отставание от предпоследней команды — «Уотфорда», составило 13 очков. Было от чего схватиться за голову. Но сопредседатель совета директоров Дэлия Смит проявила мужское хладнокровие. Никаких разносов и капитальных ремонтов. Немецкий тренер Даниэль Фарке остался у руля. Распродажи тоже не произошло. Не удалось удержать только двух защитников. Джамал Льюис отправился в «Ньюкасл», где теперь сражается за место под солнцем в Премьер-Лиге. Бен Годфри недавно удружил «Эвертону», поразив свои ворота в игре с «Челси». Остальные бойцы остались в строю.

Сохранение костяка

Правильно ли поступила миссис Смит? Ведь предыдущий заход «канареек» в элиту оказался неудачным во многом из-за того, что команда оказалась попросту не готова к турниру такого уровня. Может, стоило разогнать прежний состав, набрать новый и пойти на новое восхождение в элиту. Пусть не сразу, через год-другой, но уже более основательно. Но в клубе решили иначе. За сезон в Премьер-Лиге, пусть и неудачный, молодёжь «Норвича» приобрела бы и опыт, и честолюбие. А лидерам команды — вратарю Тиму Крулу, опорному полузащитнику Александеру Тетте и бомбардиру Теему Пукки ни того, ни другого не занимать. Хорошо вписался в оборону одолженный у «Бёрнли» Бен Гибсон, который очень быстро нашёл общий язык с другим центральным защитником, капитаном команды Грантом Хэнли. Его, скорее всего, выкупят. Как и левого защитника Димитриса Яннулиса, взятого на прокат у ПАОКа. Кроме того, по окончании сезона предстоят непростые переговоры на ту же тему с «Тоттенхэмом». 20-летний опорник Оливер Скипп получил хорошую практику в «Норвиче», а в родном клубе ему предстоит в лучшем случае лавочка запасных и редкие выходы на замену. Если этих трёх футболистов получится оставить и на следующий сезон, то перспективы «канареек» выглядят относительно неплохими.

Даниэля Фарке порой упрекают в протекционизме в отношении соотечественников. Футболистов с германскими паспортами в составе действительно немало. Четыре немца — Лукас Рупп, Марко Штиперманн, Мориц Ляйтнер и Кристоф Циммерманн. Плюс Марио Вранчич, у которого помимо боснийского паспорта имеется ещё и немецкий, а также Онель Эрнандес, который во всех справочниках значится как кубинец. Но правый полузащитник вырос в Германии в семье иммигрантов. На юношеском уровне тоже играл за разные сборные Германии. Тем не менее не так давно Эрнандес получил вызов в сборную Кубы. Пока молодой футболист в раздумьях.

Эрнадес не всегда попадает в основной состав. Место на правом фланге занято Эмилиано Буэндией, который прошел школу мадридского «Реала». Эми, как называют аргентинца на «Кэрроу Роад», на протяжении трёх сезонов бороздит правый фланг. В Чемпионшипе он выглядит сейчас очень прилично. Но в первенстве Премьер-Лиги 2019/20 Эми держался довольно скромно. И это обстоятельство заставляет руководство думать об укреплении позиции. За место на противоположном левом фланге спорят два молодых футболиста: англичанин Тодд Кантвелл и поляк Пржемыслав Пачета.

Теему Пукки в свои тридцать лет по-прежнему быстр и опасен. Свои двадцать мячей в текущем сезоне финн уже забил, теперь хочет покорить отметку в 30 голов. И ничего фантастического в этом нет. Хорошая форма Пукки — тревожный сигнал для тренерского штаба сборной России. Надеюсь, вы не забыли, с кем наша команда будет играть на чемпионате Европы.

И, конечно же, Тим Крул. Опытный и в чём-то многострадальный голкипер, заслуживающий лучшей биографии. Но Тим не покорился неудачам и проводит очень приличный сезон. Более того, у него есть все шансы стать основным вратарём голландцев на первенстве континента.

На кого еще обратить внимание в Чемпионшипе?

Немного об остальных претендентах на повышения в классе. Спешу расстроить многих любителей футбола, но популярных в среде наших болельщиков «Ноттингема» и «Куинз Парк Рейнджерс» в эту категорию не входят. Семнадцатое и двенадцатое места соответственно. На восемнадцатом месте расположился ещё один славный клуб «Дерби Каунти», где с недавних пор рулит Уэйн Руни. Что касается потенциальных новичков Премьер-Лиги, то второе и третье места делят «Уотфорд» и «Суонси», набравшие по 66 очков. «Шершни» покинули элиту прошлым летом в компании с «Норвичем», валлийские «лебеди» отсутствуют в топовом дивизионе три года. Лондонский «Брентфорд», едва не выскочивший в АПЛ в прошлом сезоне, пока четвёртый. Пятый — «Рединг», а на шестом месте, и это неожиданность, «Барнсли», едва уцелевший в Чемпионшипе прошлым летом. «Борнмут» пока не попадает в шестёрку, но шансы на возвращение не потерял. Недалеко идут «Кардифф Сити» и «Мидлсбро». Но круг ещё не очерчен. За одиннадцать туров может случиться всякое.

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Все комментарии
Вячеслав Салтыков 1
Вячеслав Салтыков 1
11 марта в 19:28
Скучаю по Блэкбэрну .
Также Уиган Кардифф Болтон Суонси
Сандерленд..
DXTK
DXTK
11 марта в 17:29, ред.
Хотя норвич мне симпатичен все же рад увидеть желтых ......когда о них говорят я всегда вспоминаю исторические моменты, как в 93 году они выбили немецкую Баварию, 3 место в первом сезоне 92/93 АПЛ.

Пукки очень хорошо играл в прошлом сезоне.....достаточно забивал, удивлен....что его никто не купил из клубов АПЛ......... Тим Крул...ему просто с клубами не везет......Ньюкасл клуб с историей но пока там Эшли без перспектив было....а перейдя в Норвич и подавно................мог бы играть в апл за клубы которые борются за еврокубки.....вторым вратарем в эвертон, лестер или ттх, хотя в шпорах сейчас Дно Харт........ даже в челси его могли бы взять... ливерпуль........ Тим Крул не плох в серии пенальти, да на ЧМ 14 года вывел сборную в полуфинал с коста рикой.........на замене такой вратарь бы прегодился бы
shlomo
shlomo
11 марта в 17:15, ред.
Спасибо за статью....да уж, Английский Чемпионшип это не турнир для слабаков..... каждая из двадцати четырёх команд должна сыграть скоро шесть матчей без учёта плей-офф, и только три из них выйдут в Премьер-лигу....задача, пожалуй, каждой команды в шипе это попадание в шестёрку сильнейших.....по сравнению с Премьер-лигой здесь конкуренция в разы выше(что мы можем увидеть в сегодняшней таблице).... за год команда может превратиться из явного аутсайдера в претендента на чемпионство, и наоборот..... а нынешний сезон изобилует подобными восхождениями и падениями.... отрыв в 10 очков от преследователей, это конечно много, но пока еще рано говорить о Канарейках как о победителях...за одиннадцать матчей может случиться все что угодно, но задел очень хороший...пожелаю им успехов в этом нелегком деле.....
DXTK
DXTK
11 марта в 17:04, ред.
чампионшип очень скучный одни и те же лица переходят в АПЛ.......... что фулхэм и ВБА, что Кардифф Норвич Рединг Суонси Уотфорд.......хотелось бы разного.....Брентфорд который уже заслужил своей игрой, но им катострофически не везет, было бы интересно увидеть такой клуб как Престон Норд Энд, первый чемпион Англии, Форест своей такой романтикой связанной с Клафом, ............Барнсли тоже более 20 лет отсутствует в вышке.

PS а как там дела у 6ти кратного чемпиона Сандерленда в первой лиге....их недавно купил какой то молодой бабложуй с российскими корнями............что за проект строиться........ они уже борются за возвращение в шип в этом году или нет.... как там команда, кто тренер.....
Q-J-G
Q-J-G
11 марта в 16:46
"Канарейки"! Почитаем о "Канарейках")
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