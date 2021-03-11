Фарке решил вернуть «Норвич» в АПЛ. За 11 туров до конца «канарейки» лидируют с огромным отрывом

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11 марта 2021, 16:41

«Соккер.ру» рассказывает о ситуации в английском Чемпионшипе.

Давненько мы не заглядывали во второй по силе дивизион Англии. А там произошло немало интересного. Например, наметился лидер и потенциальный победитель турнира. За второе и последующие места намечается отчаянная схватка на финише.

Единоличный лидер

Кто же этот счастливец, что от бабушки ушёл и от дедушки ушёл? Это один из неудачников прошлого сезона — «Норвич Сити». Возможно, отрыв в 10 очков от второй и третьей команд лиги «Уотфорда» и «Суонси» не такой уж и гигантский. Но до конца турнира осталось одиннадцать туров, а помешать «канарейкам» вернуться в Премьер-Лигу после годичного отсутствия могут только они сами. Но команда набрала хороший ход и вряд ли начнёт спотыкаться. На протяжении семи туров «Норвич» только побеждает. Так что, любители английского футбола, ждите скорого возвращения клуба из Нориджа. Вы, наверное, и соскучиться не успели.

Прошлый сезон «Норвич» откровенно провалил. Прочно застрял на последнем месте, а отставание от предпоследней команды — «Уотфорда», составило 13 очков. Было от чего схватиться за голову. Но сопредседатель совета директоров Дэлия Смит проявила мужское хладнокровие. Никаких разносов и капитальных ремонтов. Немецкий тренер Даниэль Фарке остался у руля. Распродажи тоже не произошло. Не удалось удержать только двух защитников. Джамал Льюис отправился в «Ньюкасл», где теперь сражается за место под солнцем в Премьер-Лиге. Бен Годфри недавно удружил «Эвертону», поразив свои ворота в игре с «Челси». Остальные бойцы остались в строю.

Сохранение костяка

Правильно ли поступила миссис Смит? Ведь предыдущий заход «канареек» в элиту оказался неудачным во многом из-за того, что команда оказалась попросту не готова к турниру такого уровня. Может, стоило разогнать прежний состав, набрать новый и пойти на новое восхождение в элиту. Пусть не сразу, через год-другой, но уже более основательно. Но в клубе решили иначе. За сезон в Премьер-Лиге, пусть и неудачный, молодёжь «Норвича» приобрела бы и опыт, и честолюбие. А лидерам команды — вратарю Тиму Крулу, опорному полузащитнику Александеру Тетте и бомбардиру Теему Пукки ни того, ни другого не занимать. Хорошо вписался в оборону одолженный у «Бёрнли» Бен Гибсон, который очень быстро нашёл общий язык с другим центральным защитником, капитаном команды Грантом Хэнли. Его, скорее всего, выкупят. Как и левого защитника Димитриса Яннулиса, взятого на прокат у ПАОКа. Кроме того, по окончании сезона предстоят непростые переговоры на ту же тему с «Тоттенхэмом». 20-летний опорник Оливер Скипп получил хорошую практику в «Норвиче», а в родном клубе ему предстоит в лучшем случае лавочка запасных и редкие выходы на замену. Если этих трёх футболистов получится оставить и на следующий сезон, то перспективы «канареек» выглядят относительно неплохими.

Даниэля Фарке порой упрекают в протекционизме в отношении соотечественников. Футболистов с германскими паспортами в составе действительно немало. Четыре немца — Лукас Рупп, Марко Штиперманн, Мориц Ляйтнер и Кристоф Циммерманн. Плюс Марио Вранчич, у которого помимо боснийского паспорта имеется ещё и немецкий, а также Онель Эрнандес, который во всех справочниках значится как кубинец. Но правый полузащитник вырос в Германии в семье иммигрантов. На юношеском уровне тоже играл за разные сборные Германии. Тем не менее не так давно Эрнандес получил вызов в сборную Кубы. Пока молодой футболист в раздумьях.

Эрнадес не всегда попадает в основной состав. Место на правом фланге занято Эмилиано Буэндией, который прошел школу мадридского «Реала». Эми, как называют аргентинца на «Кэрроу Роад», на протяжении трёх сезонов бороздит правый фланг. В Чемпионшипе он выглядит сейчас очень прилично. Но в первенстве Премьер-Лиги 2019/20 Эми держался довольно скромно. И это обстоятельство заставляет руководство думать об укреплении позиции. За место на противоположном левом фланге спорят два молодых футболиста: англичанин Тодд Кантвелл и поляк Пржемыслав Пачета.

Теему Пукки в свои тридцать лет по-прежнему быстр и опасен. Свои двадцать мячей в текущем сезоне финн уже забил, теперь хочет покорить отметку в 30 голов. И ничего фантастического в этом нет. Хорошая форма Пукки — тревожный сигнал для тренерского штаба сборной России. Надеюсь, вы не забыли, с кем наша команда будет играть на чемпионате Европы.

И, конечно же, Тим Крул. Опытный и в чём-то многострадальный голкипер, заслуживающий лучшей биографии. Но Тим не покорился неудачам и проводит очень приличный сезон. Более того, у него есть все шансы стать основным вратарём голландцев на первенстве континента.

На кого еще обратить внимание в Чемпионшипе?