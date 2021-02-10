Сложная судьба Берта Траутманна. Воевал на стороне фашистов, попал в плен и стал легендой «Ман Сити»

1612932881

сегодня, 07:54

«Соккер.ру» рассказывает, как немецкий военнопленный стал выдающимся вратарём.

Уроженец Бремена Берндхард «Берт» Траутманн не собирался становиться профессиональным футболистом, а тем более вратарём. Играл в бременском любительском клубе в нападении, ничем особым не выделялся. Может быть, и раскрылся, если бы не война. Здоровенного парня ростом метр восемьдесят девять определили в воздушный десант и оправили на восточный фронт. Нельзя сказать, что Берндхард рвался на войну, но и особо не отказывался. Членство в гитлерюгенде обязывало.

Вот так будущий великий вратарь пришёл на нашу землю с оружием в руках. Разумеется, не в качестве туриста. Воевал, сам получил заслуженную пулю – провалялся несколько месяцев в госпиталях, получил Железный крест. После ранения фельдфебель Траутманн вернулся в строй, но был направлен уже в Нормандию, где угодил в плен к англичанам. Был вывезен в Англию, где работал в лагере для военнопленных.

Конечно, пленным немцам жилось куда лучше, чем тем, кто угодил в немецкий плен. Но неволя есть неволя. Бывшие солдаты вермахта восстанавливали то, что разрушили. А в редкие свободные минуты играли в футбол. Траутманн сначала играл в поле, а когда его команда лишилась голкипера, встал в ворота. Как самый рослый.

В 1948 году Берндхард был освобождён из лагеря. Но в Германию не вернулся. Дом сгорел, родные умерли или погибли. А здесь работа и англичанка Маргарет, которой приглянулся бывший враг. И работа на ферме, и футбол, который очень полюбился Берту. Да-да, уже Берту, так как англичане с трудом выговаривали и Берндхард, и уменьшительное Бернд. Пришлось стать Бертом. Поигрывал Берт за местную командочку «Сент-Хеленс». И так случилось, что игру вратаря заметили представители «Манчестер Сити». У «горожан» только что закончил играть знаменитый Фрэнк Свифт, поэтому нужен был сильный преемник.

Скоро в гости к Берту приехали «сваты» из Манчестера. Контракт выглядел весьма заманчиво. И председатель клуба «Сент-Хеленс», по совместительству тесть самого Траутманна, благословил зятя на переход в клуб первого дивизиона. А друг детства Ади Дасслер предложил Берту играть в экипировке его фирмы, практически не пострадавшей в военные годы. Так знаменитый «Адидас» открыл для себя Британию.

Но болельщики «Манчестер Сити» пришли в ярость, узнав, что ворота их любимой команды будет защищать бывший фашист. Раны войны ещё не затянулись, и появление подобного персонажа в команде было расценено как оскорбление. Двадцать тысяч человек собрались у клубного офиса с требованием не допустить появления Траутманна в команде. Толпа могла и линчевать новичка.

И тогда слово взял капитан «Сити» Эрик Вествуд, не только отличный футболист, но и отважный воин, участвовавший в высадке американо-британский войск в Нормандии.

Мы воевали по разные стороны. Возможно, стреляли друг в друга. Но это было на войне. А в раздевалке нет ни войны, ни врагов.

Люди разошлись по домам. А Берт вскоре дебютировал в воротах «горожан». И тут-то болельщики увидели, что — пленный немец – очень сильный вратарь. Не только рослы, но в то же время очень подвижный и прыгучий. Берт действовал по всей штрафной площадке, не стеснялся, в отличие от британских коллег, выходить далеко из ворот, вводил мяч рукой своим нападающим с последующей атакой. Так английские вратари еще не играли.

Говорят, что от ненависти до любви один шаг. В данном случае шагов было много, но болельщики «Манчестер Сити» прошли эту дистанцию. Бывший враг стал кумиром. Своей игрой фельдфебель Лювтваффе смыл с себя грехи военной молодости. Болельщики других клубов еще долго кричали с трибун «наци, наци», но со временем и они оценили Траутманна.

Благодаря игре Берта «Манчестер Сити» сумел избежать вылета из первого дивизиона, а потом пополз вверх. В 1955 году «горожане» после долгого перерыва выиграли трофей – Кубок Англии. А через год клуб повторил свой успех. Финальный матч с «Бирмингем Сити» стал настоящим подвигом вратаря. На 75-й минуте при счёте 3:1 в пользу «Манчестера» нападающий «Бирмингема» Питер Мёрфи врезался ногами в голову вратаря. Превозмогая боль, Берт поднялся и продолжил игру. Более того, спас манкунианцев от нескольких верных голов. Кубок остался у «Манчестер Сити». Когда во время награждения герцог Эдинбургский Филипп вручал награды победителям, Траутманн не смог наклонить голову перед супругом королевы из-за адской боли в шее.

Я перестал различать цвета, всё вокруг слилось, стало серым, как туман. Игроки превратились в расплывчатые тени. Концовка игры прошла в каком-то забытье. Говорят, что я выручил пару-тройку раз, но видимо, это уже было на подсознании. Не помню ничего, кроме серой пелены. Я терял сознание, приходилось поддерживать шею рукой. На награждении герцог Эдинбургский спросил, больно ли мне, и я ответил, что это похоже на зубную боль.

Прямо со стадиона Траутманна доставили в больницу. Пять шейных позвонков оказались вывихнуты, а шестой – расколот надвое. Профессор, осматривавший Берта, сам удивился, что пациент еще жив. Пару миллиметров смещения, и летальный исход был бы неминуем. Но Берта спасли. Предстояли долгие месяцы восстановления.

За время вынужденного простоя Траутманн не только был признан лучшим футболистом Англии – первым среди иностранцев. В жизни вратаря произошла трагедия. Пятилетнего сына Джона задавил грузовик. Гибель мальчика разрушила семью вратаря, — жена после развода оставила Берта ни с чем. Но он преодолел и эти невзгоды. Вернулся в футбол и защищал ворота «горожан» еще восемь лет. В 1964 году переполненный «Мэйн Роуд» провожал Берта на пенсию. Среди 60 тысяч собравшихся были и те, кто протестовал против появления в клубе бывшего военнопленного.

Немцы, конечно, были наслышаны об английских подвигах бывшего фельдфебеля. Звали в «Шальке», но «Манчестер Сити» не отпустил. Очень хотел видеть Траутманна в сборной Западной Германии Зепп Гербергер. Но согласно тогдашним немецким законам в составе сборной могли играть только футболисты, выступающие дома. Поэтому на победный для немцев чемпионат мира 1954 года Берт не поехал. Чемпионом мира стал Тони Турек. Ещё один выживший оккупант.

Завершив карьеру в сорок лет Берт Траутманн избрал тренерское ремесло. Хорошего тренера из него не получилось, но отдельные успехи были. Например, выход сборной Бирмы в финальный турнир Олимпиады-72. Берт оставался, скорее, общественной фигурой. Королева Елизавета Вторая удостоила Берннхарда Трауманна звания офицера Британской империи за развитие связей между Британией и Германией.

Последние 15 лет своей жизни Берт Траутманн проживал на берегу Средиземного моря недалеко от Валенсии. Не дотянул трёх месяцев до своего 93-летия. До конца жизни он сохранял ясный ум и отличную память. Мог часами говорить с журналистами. Единственной запретной темой была война. Старый вратарь не любил вспоминать свою военную молодость, словно стыдился её. Всю жизнь он пытался искупить свою вину, приносил радость людям. И люди его простили. А простил ли себя бывший нацист Берндхард Траутманн, мы уже не узнаем.