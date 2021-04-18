Луческу сверг «Шахтёр». Юное «Динамо» возвращает чемпионство

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вчера, 18:08

Мирча обыграл клуб, который помог создать.

У «Динамо» Киев самая молодая основа из участников ЛЧ 2021/22

В четырех оставшихся турах киевлянам осталось набрать три пункта из двенадцати для титула. Тогда у них будет 58 очков, а «Шахтер» может собрать максимум 57. У Мирчи Луческу в соперниках «Ингулец», «Ворскла», «Мариуполь» и «Колос», а проиграли пока всего один раз – «Шахтеру» 0:3 в первом круге.

Но теперь победили «горняков» 1:0, гол Де Пены с пенальти фактически «золотой». Отрыв увеличился до десяти пунктов. Получается один из самых молодых чемпионов в Европе, ведь средний возраст состава 75-летнего Луческу составляет всего 24.7 лет. Даже основа «Аякса» старше – 25.3 года на брата.

Если говорить о потенциальных участниках ЛЧ будущего сезона, то лишь два клуба из лиги с достойным рейтингом УЕФА могут обойти киевлян по среднему возрасту. Это «Спартак» или ЦСКА , хотя разница минимальная, а к прямой путевке «Зенит» молодых преследователей не допустит.

Второму клубу РПЛ еще нужно вырвать второе место и пройти квалификацию. А украинское чемпионство для «Динамо» дарит автоматический пропуск сразу в групповой этап. Там деньги – в этом сезоне заработали 34.5 млн евро, бесценный опыт – сражались против «Ювентуса» и «Барселоны», и интерес для фанатов.

Второй раз подряд будут в группе, ведь Луческу начал свой путь с сюрприза. Мало кто считал, что киевляне пройдут квалификацию, ведь в соперники попались АЗ и «Гент» — крепкие оппоненты. «Динамо» выиграло все матчи с общим счетом 7:1, а потом в группе ЛЧ опередило «Ференцварош» Сергея Реброва.

Украинскому футболу выгодны поражения «Шахтера» и титул киевлян

«Горняки» плохо смотрятся в этом календарном году. Дело не только в однозначном вылете от «Ромы» из Лиги Европы, где год назад были в полуфинале. Причина в результатах в УПЛ . Судьбу игры против «Динамо» решило пенальти – был глупый толчок в спину, игрок атаки удачно подставился, но Каштру проиграл и другим соперникам.

«Шахтер» уступил ФК «Львов» — 2:3, вылетел от «Агробизнеса» из Кубка Украины («Динамо» сыграет с этой командой в полуфинале), проиграл «Заре» и не смог обыграть «Колос». Классический ужасный отрезок, который не скрасил проход первого раунда плей-офф Лиги Европы. Команда потеряла темп, что заметно.

А вот УПЛ от смены чемпиона выиграет. Конечно, «Заря» вряд ли заберет у «Шахтера» второе место. Команда Виктора Скрипника отстает в таблице и сама теряла очки. Но теперь «горнякам» нужно подумать о правильных трансферах. А еще позаботиться о поисках нового главного тренера.

Радикальный метод – уволить португальца сейчас, дав поработать до конца сезона Дарио Срне. Но посмотрим, что выберут Прядкин и Ахметов. А для российских фанатов важно будет узнать, что в УПЛ было 12 команд с разделением на две группы во второй части сезона, а теперь постепенно расширяются – до 14 клубов сейчас, и до 16 в новом сезоне. Классика работает лучше.

У столичной команды сложные отношения с фанатами и странный босс

Назначение Мирчи Луческу стало жестом отчаянья от владельца клуба и одновременно последней каплей для многих фанатов. Тысячи верных поклонников «Динамо», в том числе из числа ультрас, временно перестали смотреть матчи, ведь их гордость унизили — главным тренером стал исторический враг.

Румынский наставник понимает ситуацию. Уже объяснял, что считает себя футбольным наемником, работал на враждующие клубы в Турции, где после поражения игроки и тренеры не могут спокойно пройти по улице без проклятий в свой адрес и оскорблений, поэтому принял «Динамо» Киев.

Разумеется, Мирча хотел насолить лично Ринату Ахметову – богатейшему человеку Украины, что во время пандемии нарастил свое состояние до 7.6 миллиардов долларов. Мирча хотел работать с «Шахтером» дальше, но с ним попрощались. А теперь Луческу показал, что разница в бюджете не работает.

«Динамо» спасает талантливая школа. Бразильцы «Шахтера» не нашли мотивацию, а вот 18-летний Забарный, 21-летний Супряга и его одногодок Миколенко хотели стать чемпионами. 22-летний Шапаренко помог, а 23-летний Цыганков проходит в роли «ветерана». Команда сырая, но упрямая – 50 % «сухарей» в УПЛ , голкипер Бущан тащит.

Проблемой «Динамо» Киев остается слабый спортивный менеджмент

Суркис говорил, что готов дать любому менеджеру год или два, чтобы тот показал, как зарабатывать с «Динамо» деньги. Готов, но будет ли у этого человека реальная власть? Владелец отмечал, что контракт с модной фирмой спортивной экипировки не приносит денег – официальные футболки слишком дорогие.

Жаловался на пандемию, ведь нельзя собрать фанатов в день матча. А за аренду «Олимпийского» нужно платить. Вот только все эти разговоры разбиваются о список трансферов клуба. Ярмоленко продали в «Боруссии» Д, но куда пошли деньги, как заявили футбольные власти Украины? В оффшор, чтобы уйти от налогов.

Через него же якобы платили зарплаты, и непрозрачность мешает легально зарабатывать. Особенно после скандала, когда деньги от УЕФА на весь украинский футбол перенаправлялись туда же, где были деньги «Динамо». Тот скандал связан со старшим Суркисом, что занимал высокий пост в УЕФА , а сумма немалая – 380 млн евро.

Ехидные фанаты шутят, что в казино владелец «Динамо» оставил столько же, как потратил на клуб, но Игорь Суркис называл космическую сумму расходов — 1.5 миллиарда долларов за все годы у руля. У дочери Лобановского лишь маленький процент акций, «Динамо» в руках одной семьи, но стоимость фактически 0 гривен.

Суркис раньше инвестировал личные деньги, когда не хватало на развитие, но не совершил десятки умных трансферов. А также подписывал странных игроков за непонятные деньги. Тот же Цыганков давно мог уехать за хорошие деньги, но идеальный момент потеряли, упущенная выгода – на каждом углу.

А еще доверяли слабым менеджерам из числа легенд клуба. «Динамо» не тянет деньги из бюджета Украины, но и развития нет, работают методами 90-х годов. Но сейчас повезло. Луческу никогда не будет любимчиком фанатов, но с ним возьмут первое чемпионство с 2016-го, когда Сергей Ребров обыграл Мирчу и «Шахтер».

У «Динамо» будет два подряд сезона в группе ЛЧ . Есть плей-офф Лиги Европы, где проиграли лишь будущему полуфиналисту и самому опытному в Лиге Европы тренеру – Эмери. Также могут выиграть Кубок Украины, сделав «золотой дубль». И все это с 18-22-летними футболистами на поле.

Только уругваец Де Пена и Сидорчук из ключевых игроков основы старше 28 лет, а вот шустрый Родригес из Люксембурга моложе, всего 25. У команды есть будущее, а если заработают денег в еврокубках, то хватит на ближайшие годы (если не будет санкций против Игоря Суркиса, конечно же).