Тухель показал, как надо играть против «Сити». Закрывшийся в обороне «Челси» прошёл в финал Кубка Англии

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сегодня, 00:24

«Манчестер Сити» не видать четырех трофеев в сезоне. «Соккер.ру» — о поражении «горожан» в полуфинале Кубка Англии с «Челси».

Захватывающего противостояния «Челси» и «Манчестер Сити» в чемпионате Англии не получилось – слишком уж на разных уровнях ведут борьбу эти команды. Но вот в кубковых встречах нынешний сезон может стать сезоном противостояния этих команд. Ведь есть вероятность, что «Челси» и «Манчестер Сити» встретятся в финале Лиги чемпионов. И тогда нынешнюю встречу в полуфинале можно считать своеобразной репетицией.

В первом круге чемпионата Англии «Сити» не испытал особых проблем с «Челси» и победил со счетом 3:1. Но нынешний «Челси» под руководством Томаса Тухеля – совсем другая команда. И этот матч наглядно продемонстрировал разницу.

Щит и копье

Сейчас «Челси» более строг, более собран, более заточен на четкую пляску от обороны, которая основана отнюдь не только на шикарной игре Менди в воротах. В сегодняшнем матче ведь на последний рубеж по кубковой традиции вернулся Кепа. И дело оказалось не во вратаре, а в самой системе, в подходе.

«Челси» дерзко начал поединок и даже забил быстрый гол, когда Вернер прорвался в контратаку слева и прострелил на Зиеша. Но взятие ворот отменили из-за офсайда у Вернера. Так получилось, что эта атака стала прообразом голевой, прошедшей уже в начале второго тайма по тому же шаблону.

Вернер вырвался на простор, использовав замешательство защитника, который на этот раз не смог выйти, чтобы сделать искусственный офсайд, а потом ошибку добавил и вратарь «Сити» Стеффен, который замер в полупозиции, не решившись, встречать Вернера или остаться в рамке. В итоге замер где-то между и попятился. Это облегчило задачу Зиешу – ему оставалось замкнуть прострел в совсем пустые ворота.

Грамотный выбор

«Челси» можно обвинять в закрытости, в выстраивании того самого автобуса, поскольку только Вернер и Зиеш были отряжены в атаку, по сути, а остальные выполняли функции сдерживающих сил. Но лондонцы просто выбрали грамотную тактику противостояния «Сити» с учетом стилистических особенностей «горожан».

В первом тайме «Манчестер» ничего не смог создать у ворот Кепы. Да и во втором, когда уже в отчаянии пошел в наступление спасать игру, по большому счету, никаких реальных угроз организовать не смог – все увязало где-то на подступах к воротам Кепы и тонуло в построениях «синих», между плотными рядами. «Челси» сделал ставку, и она сыграла.

А «Сити», несмотря на большую ротацию, выглядел слишком уж уставшим и не слишком верящим в то, что ему нужен вот сейчас какой-то там рекорд по трофеям или выход в финал Кубка Англии. Слишком уж выхолощенным казался, требующим перезагрузки. Да, «Челси» тоже не был самой свежестью, но для избранной им тактики игры более важную роль играла собранность и концентрация, чем физическая свежесть.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 5 (3) – 11 (3)

Игра не изобиловала опасными моментами и подходами. Особенно в первом тайме. Ощущалась накопившаяся у команд усталость, а также опасливость, нежелание рисковать. Поэтому до перерыва было нанесено всего пять ударов по воротам усилиями обеих команд. И только одна попытка пришлась в створ.

Второй тайм вышел более боевым с точки зрения ударов. Но в основном за счет того, что «Сити» вынужден был отыгрываться, уступал в счете и пытался переломить игру. Самым бьющим на поле оказался Родриго. На его счету четыре удара. Что характерно, кстати. Это ведь не самый заточенный на атаку футболист.

Но «Челси» так хорошо перекрывал все ближние подходы к воротам Кепы, так плотно ликвидировал все намеки на острые комбинации у «Сити», что тому приходилось рассчитывать на удары издали и случайные отскоки. У «Челси» самым заточенным на ворота оказался Зиеш, ставший наконечником копья со смещенным налево центром тяжести в лице Вернера.

Владение мячом (точность передач): 45% (86%) — 55% (87%)

Поначалу перевес в контроле мяча был на стороне «Челси», что подчеркивает уверенный старт в исполнении лондонцев. Постепенно, конечно, «Сити» свое главное преимущество вернул, однако превосходство в этом показателе не кажется таким уж критическим. «Челси» не позволял сопернику всецело контролировать мяч.

Разве что в концовках обоих таймов. Но этого «горожанам» не хватило. А вот по точности передач обе команды добились хороших результатов. Что тоже показательно. Ведь «Челси» в контратакующей модели должен был иметь более низкую точность. Но команда Тухеля смогла выложиться по полной и сохраняла концентрацию и в быстрых переходах из обороны в атаку, дорожа каждой возможностью и мячом.

Слова

(главный тренер «Манчестер Сити»):

Последние 15 минут мы играли хорошо. Изо всех сил пытались найти подход к воротам. Но поздравляем «Челси». Игра была напряженной. Мы пропустили, но хорошо отреагировали. Особенно с выходом Фодена и Гюндогана. Однако против команды, которая защищается ввосьмером, тяжело играть. В таких матчах разницу делать очень сложно. В целом мы хорошо контролировали игру. Не создали множества моментов, но подходили к воротам чаще соперника. Однако «Челси» идет дальше, поздравляю. Они забили в ходе контратаки. На последней трети поля мы мало чего добились, приходилось много играть один в один. Игра была плотной, а в таких матчах всякое может случиться. «Челси» хорошо защищался. Это сильная команда. Мы провели уже много матчей, и этот темп сохранится. У нас уже восемь месяцев не было свободной середины недели.

(главный тренер «Челси»):