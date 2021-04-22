Французская мелодрама: «Лион», «Монако» и женщина между ними

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22 апреля 2021, 12:40

«Монако» в четвертьфинале Кубка Франции обыграл «Лион» и продлил свою внушительную серию. «Соккер.ру» — о матче, который мог закончиться совсем иначе.

Искрометная интрига

За Францией на финальном отрезке сезона следить очень интересно. Там в Лиге 1 разворачивается мощная битва за чемпионский титул между четырьмя клубами. Изначально в качестве претендента рассматривался только ПСЖ . Затем парижане стали все чаще терять очки, а на первый план выдвинулся «Лилль». Когда же и он притормозил, их обошел «Лион». Но пока все они вот так поочередно понемногу теряли очки, в работу включился «Монако».

Монегаски рванули, возможно, позже остальных, и к тому моменту троица лидеров ушла в довольно большой отрыв, но команда Нико Ковача набрала такой ход, что смогла съесть отставание и ворваться в первую четверку и розыгрыш путевок в Лигу чемпионов и чемпионский титул. К настоящему моменту «Монако» выиграл 17 из 20 матчей в 2021 году, потерпел одно поражение и дважды сыграл вничью. А в восьми последних матчах монегаски не пропускали вовсе!

Сейчас «Лилль», ПСЖ , «Монако» и «Лион» находятся всего в пределах трех очков. Каждый тур может менять расклад кардинально, и это очень интригует. А впереди нас еще ждут встречи в пределах этой группы, например, между «Лионом» и «Лиллем», между «Лионом» и «Монако». Так что можете переключаться с других чемпионатов на французский.

А посмотреть на репетицию битвы, на «пробник», можно было в четвертьфинале Кубка Франции, где «Монако» сошелся с «Лионом». И, кажется, обе команды уже в этой встрече понимали, кто перед ними, отсюда и накал, который больше характерен не для кубковой встречи, а для какого-нибудь финала. И как полагается, не обошлось без драмы.

Судьбоносная пятиминутка-1

В октябре матч Лиги 1 между этими командами выдался очень ярким. Тогда «Лион» уже в первом тайме выигрывал со счетом 4:0. После первого тайма кубковой встречи в статистике «Лиона» значилось десять ударов по воротам, а у «Монако» — один. А вот на табло горели нули. При этом у лионцев случилось три попадания в створ, после которых пришлось проявить свое мастерство резервному вратарю «Монако» Маецки.

И еще три раза мяч попадал в каркас ворот «Монако»! Буквально за пять минут: на 30-й минуте, на 33-й и 35-й. Это первые пять минут, которые решили судьбу матча. Но в «Лионе» тогда об этом не догадывались. К перерыву только самый отчаянный фанат «Монако» мог верить, что его команда сможет победить. Ну или поклонники Головина должны были активизироваться, потому что Александр появился на поле на 16-й минуте, заменив получившего травму Софьяна Диопа.

По игре «Лион» развалил «Монако» в первом тайме, не оставив камня на камне. По счету – нет. Кстати, любопытная статистика у резервного вратаря Маецки получается. Во всех четырех матчах Кубка Франции в нынешнем сезоне играл он. И ни разу не пропустил. Вот это называется эффективностью. Хотя не обходилось и без такого везения, как в первом тайме матча с «Лионом».

Судьбоносная пятиминутка-2

Второй тайм «Монако» начал бодрее, сделав выводы из недоработок тайма первого. Однако все самое главное тоже случилось за пять минут. На 51-й минуте «Лион» добился своего и забил усилиями Корне, который совершил рывок фактически от центральной линии. Однако ВАР обнаружил офсайд, которого легко можно было избежать.

Прошла ровно минута, и уже в штрафной «Лиона» защитник Диоманде неаккуратно сыграл высоко поднятой ногой против Балло-Туре, привезя пенальти, а что самое страшное – получив вторую желтую карточку. И еще через пару минут Бен-Йеддер пенальти реализовал, поставив точку в коротком перевороте. Этот отрезок буквально развернул игру на 180 градусов.

В самом классическом смысле, в хрестоматийном. А еще через шесть минут Фолланд забил второй мяч, который окончательно угробил надежды «Лиона», убивавшего монегасков весь первый тайм. Если кто-то подключился только во втором тайме, он не мог бы в это ни за что поверить. Потому что там «Монако» просто катал мяч и не давал его почти лионцам.

Встала не с той ноги

Зачастую триггером для эмоционального поведения мужчин являются женщины. Но обычно это характерно для каких-нибудь романтических фильмов. А «Лион» и «Монако» с точки зрения страстей на поле устроили настоящий триллер. Но и к нему во многом причастна женщина. Главный арбитр Стефани Фраппар, которую вот как раз незадолго до этого матча включили в число судей мужского чемпионата Европы. Впервые в истории.

Отметить это дело Фраппар решила жесткой работой в Кубке Франции. Первую желтую карточку она показала Фолланду уже на 20-й секунде, тем самым задав тон нервной и агрессивной обстановке. Почему-то в ее случае попытки проявлять строгость оценивались футболистами раздражительно и еще больше провоцировали агрессию. Даже не к ней – все понимали, что это будет еще более чревато, чем если бы против них стоял мужчина-арбитр, а друг к другу.

И поэтому мы получили восемь желтых карточек, пенальти, несколько спорных решений, о которых футболисты «Лиона» и болельщики еще долго будут припоминать Фраппар, а также два удаления. Ведь не только вторая желтая для Диоманде превратилась в тот вечер в красную. Напрямую красный цвет увидел главный тренер «Лиона» Руди Гарсия, которого Фраппар изгнала еще в середине первого тайма.

Кстати, его коллега из «Монако» Нико Ковач чуть не последовал следом, но в его случае Фраппар ограничилась карточкой желтого цвета. Тут интересно порассуждать и понять, насколько судейство Фраппар спровоцировало такой жесткий и агрессивный футбол команд. Либо это случилось бы и при арбитре-мужчине? Просто ну очень бросались в глаза те взгляды, которые метали в ее сторону футболисты, и откровенное раздражение, вызванное принимаемыми Фраппар решениями. Причем с обеих сторон. Но этот вопрос повиснет в воздухе, поскольку переиграть матч с другим судьей эксперимента ради не получится. Да и Фраппар все-таки долго шла к таким матчам, поэтому наверняка заслужила своей работой статус.