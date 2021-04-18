День рождения – грустный праздник. «Спартак» проиграл «Уфе» в день 99-летия клуба

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вчера, 22:16

«Спартак» получил болезненный удар и проиграл на своем поле «Уфе» с крупным счетом. «Соккер.ру» — о разгроме красно-белых.

Историческое дело

Вряд ли кто-то мог предполагать, что выпавшая на 99-й день рождения «Спартака» игра с «Уфой» превратится не в увеселительное сопровождение торжеств, а в настоящую трагедию, которая омрачит весь праздник. Впрочем, кое-какие намеки и предпосылки существовали. Ведь «Уфа», пусть и борющаяся за выживание, кажется очень неприятным соперником для «Спартака» по неведомой причине. У уфимцев положительный баланс противостояний с красно-белыми.

За свою историю команды встречались 14 раз, и в шести случаях побеждала «Уфа», а на счету «Спартака» только четыре победы. Причем этот матч стал четвертым подряд, в котором красно-белые не смогли одолеть уфимцев – было две ничьи и два поражения. А последняя победа «Спартака» над «Уфой» случилась в мае 2019 года. Можно и в мистику поверить. Хотя каждый случай, конечно, индивидуален, и это поражение «Спартака» ковалось вполне определенными факторами.

Несобранность и халатность

Во-первых, и об этом говорил после матча Тедеско, спартаковцы так и не смогли собраться на аутсайдера, сохранить концентрацию не получилось, потому что уже думали о предстоящем дерби с ЦСКА . Недонастрой привел к тому, что с первых минут «Спартак» не смог задать нужный тон и темп, а позволил «Уфе» выстраивать необходимую ей тактику, заключавшуюся в жестком прессинге на своей трети поля, в навязывании единоборств и быстрых рывках вперед. На этом свои голы уфимцы в основном и забили, на этом создали и большую часть острых моментов.

Во-вторых, «Спартаку» явно не хватило Соболева. Конечно, нельзя говорить, что вся атака заточена у красно-белых на Александра, однако в результативной успешной серии команды именно он чаще остальных завершал выпады «Спартака» и был тем звеном, на котором замыкались комбинации. А в этом матче все, кто мог атаковать, просто растворялись в районе чужой штрафной, между рядами где-то. От Ларссона, Понсе и Промеса (в меньшей степени) следов в атаке почти не оставалось. Подключения из глубины тоже блокировались уфимцами.

В-третьих, «Спартак» просто безобразно отыграл в обороне. Это, пожалуй, главная беда красно-белых в этой встрече. Защитники совершали детские ошибки и не могли никак самоорганизоваться. Возможно, из-за отсутствия на поле Джикии. Жиго, который должен был стать стержнем в обороне, психанул в конце концов и был удален с поля, лишив себя команду на дерби с ЦСКА . Кутепов и Маслов занимались пустой беготней, пытаясь уловить не самые замысловатые, но уверенные движения контратакующей «Уфы».

Гости издевательски уходили от опеки, от контроля со стороны защитников «Спартака». Чего стоят столпотворения красно-белых в эпизоде со вторым голом, когда сначала четверо окружили уфимца с мячом перед штрафной, потом трое побежали накрывать ближнюю штангу, а в итоге оставили одинокого Мрзляка с гектаром пространства внутри штрафной Максименко. Да и в случае с первым голом слишком много свободы было у Камилова и ассистировавшего ему Мрзляка.

Движения защитников «Спартака» во всех случаях были непредсказуемыми, но это и не преимущество в данном случае. А если бы Андрич реализовал свои убойные моменты, то мы бы говорили детальнее о еще паре-тройке расхлябанных движений спартаковских горе-оборонцев.

Если в других, даже неудачных матчах «Спартака» можно было найти хоть что-то положительное, хоть какой-то аспект, или сетовать на невезение, то тут остается лишь развести руками даже самым преданным адвокатам результатов команды. Она проиграла во всем, она была хуже во всем, она просто не играла в футбол, а пыталась исправлять создаваемые самой же ею недоразумения.

Теперь «Спартак» утратил инициативу в борьбе за второе место. От лидирующего «Зенита» он отстает на восемь очков уже, а теперь и «Локомотиву» два уступает. И сзади «Спартак» подпирают «Рубин», ЦСКА и «Динамо», которые ему проигрывают всего один балл. Концовку себе очень веселую обеспечили ребята Тедеско.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (4) – 13 (4)

Можно было ожидать, что в этом компоненте у «Спартака» будет большое преимущество, что красно-белые будут давить, а уфимцы – рассчитывать на редкие контратаки. Но «Уфа» нисколько не уступила в компоненте остроты «Спартаку», сыграв с ним на равных. Они поровну пробили по воротам, поровну – в створ. Самым бьющим на поле оказался Промес, который предпринял пять попыток. У «Уфы» самыми бьющими оказались Андрич и Камилов. Надо отметить, что их статистика куда более яркая. Камилов из трех ударов два превратил в голы, а каждый из трех ударов Андрича мог и должен был завершаться голом, потому что он упустил самые явные голевые моменты в игре.

Владение мячом (точность передач): 66% (80%) — 34% (62%)

А вот тут очевидный перевес «Спартака», который можно было прогнозировать. «Уфа» не заточена под контроль мяча и не претендовала на это. Ее задачей было выиграть единоборство и развить быструю атаку. А возня с мячом осталась уделом «Спартака», который из этого контроля ничего извлечь не мог, потому что уфимцы позволяли разыгрывать мяч в основном далеко от ворот Беленова. Эти статистические показатели наращивались красно-белыми не у чужой штрафной, а где-то далеко от ворот. И в таком случае никакого значения они не имеют.

Слова

Шамиль Газизов (генеральный директор «Уфы»):

Мы могли победить еще крупнее. Мы больше хотели этого. Команда была настроена. Нам нужны были три очка, потому что мы не в очень хорошей позиции – нам надо сохранять место в Премьер-Лиге. Я уже поблагодарил игроков и тренера. Мы показали, что являемся командой и можем биться с ведущими российскими командами. «Спартак» всегда большой раздражитель. Для меня эта игра была такой же игрой, как и любая встреча со «Спартаком». Это очень важная игра. Подсказывал ли я что-то по игре «Спартака» команде? Нет, все и так знают, как играет «Спартак». Я менеджер. А игровые вопросы решает тренер.

Алексей Стукалов (главный тренер «Уфы»):

У «Спартака» не было Соболева, и мы спокойно отдавали две трети поля, чтобы убегать в контратаки. В первом тайме у наших ворот не было моментов, а мы имели три – один забил. Во втором тайме попросили ребят сыграть агрессивнее, имели моменты, забили два, а могли забить больше.

Доменико Тедеско (главный тренер «Спартака»):