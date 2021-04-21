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ЦСКА в руинах разгрома, а «Локомотив» одержал 10-ю победу подряд и сыграет в финале Кубка России

вчера, 22:10
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Как Марко Николич это делает?

Непростительная беспечность. Выговор командам и организаторам матча за выбор форм

Получено очередное подтверждение того, что российские функционеры не читают футбольных новостей и категорически не желают использовать чужой опыт, чтобы избегать ошибок. А часто и здравый смысл оказывается забыт. В начале года была громкая история: сотни людей с нарушениями зрения пожаловались, что им было тяжело смотреть матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», в котором хозяева «Энфилда» сыграли в традиционной красной форме, а «красные дьяволы» использовали альтернативную форму темно-зеленого цвета.

Тема оказалась одновременно неожиданной и важной, мы рассказывали о том, что миллионы людей видят футбол иначе, и это нельзя не учитывать, тем более обычно это ничего не стоит. Ошибку допустили в АПЛ, о ней узнал весь спортивный мир. Ценный совет был дан, и кто хотел, получил его.

Только не в РФС, ведь в полуфинальном матче Кубка России две московские команды вышли играть в таких формах, что даже люди с относительно нормальным зрением взвыли. Что уж говорить о болельщиках с нарушениями, с той же цветовой слепотой? И самое грустное, что полтора года назад РФС и сборная России присоединились к кампании УЕФА и Colour Blind Awareness по поддержке дальтоников:

Мы считаем, что люди с цветовой слепотой (дальтонизм) могут и должны быть вовлечены в футбол как игроки, болельщики, судьи или работники.

Матч «Локомотив» — ЦСКА показал, что грош цена такой поддержке и таким акциям, раз РФС даже в своих турнирах неспособен обеспечить минимальный визуальный комфорт. И ведь это не рядовая игра, а витринный матч Кубка России.

Типичная победа «Локомотива»

- Высокий уровень тактической организации и игровой дисциплины. Команда Марко Николича не устает выполнять черновую работу и перекрывать зоны, не давая сопернику дышать. А потом жестоко наказывает за малейшую оплошность. Владение — 35% на 65% в пользу ЦСКА, но «Локомотив» умеет терпеть и бить исподтишка.

- Шикарная эффективность в атаке. 4 удара по воротам, 3 попадания в створ против 13 (7) у ЦСКА — и счет 3:0. Фантастическая реализация моментов. «Железнодорожники» выиграли крупно в матче, где пять раз дошли до чужих ворот.

- Выверенная игра по счету. Если «Локомотив» ведет в счете, то будет атаковать в три человека, в то время как 7 полевых футболистов не будут переходить центральную линию поля. Редко такое встретишь, но Марко Николич использует все средства для достижения результата.

- Иррациональное везение. Результат матча складывается из ключевых эпизодов, в которых «Локомотиву» раз за разом улыбается удача. В дебюте матча Рондон забил гол и, казалось, обеспечил ЦСКА стратегическое преимущество, но после просмотра VAR взятие ворот отменили, так как форвард подыграл себе рукой, а по нынешним правилам любое соприкосновение мяча и руки непосредственно перед голом — повод для отмены. Венесуэлец даже не извлек выгоды из этого касания, просто коварный отскок мяча. Но он случился и отнял у соперников «Локомотива» гол.

Зато сами «железнодорожники» могут забить после совершенного не читаемого отскока от ноги Облякова, от штанги и после затмения защитников. Это полностью объяснимо, когда такие мячи сходят с конвейера «Баварии», постоянно нагнетающей давление и создающей массу моментов, но «Локомотив» может дойти до ворот соперника считанное количество раз за матч и угодить в нежные объятия Фортуны. Хотите вы этого или нет, но это тоже черта типичной победы «железнодорожников» в текущей грандиозной серии.

Что мы еще узнали из московского дерби?

- «Локомотив» одержал 10-ю победу подряд во всех турнирах. В 2021 году команда Марко Николича только выигрывает.

- Сам Марко Николич одержал 4 победу над ЦСКА в 4 матчах у руля «Локомотива». Что характерно, сербский специалист идет по нарастающей — 2:1, 1:0, 2:0 и теперь 3:0.

- «Локомотив» вышел в финал Кубка России в 10-й раз. Больше финалов только у ЦСКА — 11. Но «армейцы» при этом выиграли только 7 трофеев, в то время как «железнодорожники» выходили победителями в 8 из 9 предыдущих финалов.

- В воскресенье вечером «Спартак» и ЦСКА сойдутся в так называемом «дерби всея Руси». Обе команды подходят к очному матчу после поражений со счетом 0:3. «Спартак» в предыдущем туре РПЛ крупно уступил «Уфе», а ЦСКА был разбит «Локомотивом» в полуфинале Кубка России.

- После победы над ЦСКА у Федора Смолова и Франсуа Камано 12 голов на двоих в 10 матчах 2021 года. В 25 матчах осенней части они забили на двоих 3 гола (все на счету Смолова, у Камано — 0).

Что сказали тренеры?

Марко Николич:

Очень трудная и сложная победа, но у нас получилось. Хочу поздравить болельщиков, которые создали отличную атмосферу на стадионе. Мы заслужили эту уверенную победу, играли хорошо, но расслабляться рано, ведь впереди 5 важнейших игр, в которых мы должны сыграть еще увереннее и качественнее. Меня чуть-чуть беспокоит статистика: ЦСКА нанес больше ударов, чем мы. Над качеством в некоторых компонентах нужно поработать. В любом случае, мы уверенно выиграли у суперкачественной команды, самоотдача футболистов была на высоком уровне, я доволен. Но этот матч закончился, а для меня самая лучшая победа — следующая.

Ивица Олич:

Команда хорошо начала, но практически в первом моменте у наших ворот мы пропустили гол. После этого мы атаковали. Нам нужно больше работать. Нам надо забивать голы, работать над реализацией. Надо работать над этим вопросом. У команды было желание. Плюс, нам надо работать над стандартами и концентрацией. С этим у нас пока всё плохо. Если не будем работать, будет как сегодня. Что касается травмированных, то если хотя бы один восстановится к матчу со «Спартаком», будет очень хорошо. Каждый игрок для нас важен. На что обращаю основное внимание на тренировках? У нас нет много времени. Через каждые три-четыре дня игра. Завтра проделаем работу над ошибками перед «Спартаком».

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:41, ред.
Володя, согласен на все 100%. Не от хорошей жизни Ивица ставит в защиту Васина ( привозчик) и Карпова ( школьник).
Всех благ.
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 10:15
Николич: «Не играя отлично, можно выигрывать у ЦСКА со счётом 3:0»
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Разве эти слова Николича, а главное результат матча, не повод для "кардинальных хирургических мер" ещё ВЧЕРА?!
Stalker-ato
Stalker-ato ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:12
Доигралась Армия.......ну сами виноваты.......ну как так.....ЦСКА.
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 10:04
Локо, безусловно, на победу наиграл, но не на 3:0! Это мы 0:3 проиграли, а не Локо выиграл 3:0! Вот за что обидно!
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 10:00
Какое к чёрту невезение, если при ЧЕТЫРЁХ ударах в створ мы пропускаем ТРИ мяча! А при своих семи ударах в створ и ОДИН забить не можем! Это больше похоже на неумение, чем невезение!
steelhead
steelhead
сегодня в 09:59
Алексей Миранчук еще никогда не приносил такой пользы Локо, как сейчас))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 09:53
Не возможно одерживать победу имея 8 игроков основы в лазарете. ЦСКА был не в оптимальном составе, победа Локо ЗАКОНОМЕРНА.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:39
Внешне всё выглядит именно так и прямо напрашивается списать результат на невезение или чье-то везение. Но хаос и неразбериха в обороне ЦСКА - это симптом, также как и неумение некоторых игроков атаки работать на команду. Если не замечать этого или игнорировать эти симптомы, болезнь примет запущенную форму и потребует кардинальных хирургических мер. Или уже приняла и уже требует?
cska1948
cska1948 ответ Андрeй Попов (раскрыть)
сегодня в 09:38
Для того, чтобы соперник попал в офсайд делают шаг ВПЕРЁД, а НЕ назад...
Андрeй Попов
Андрeй Попов
сегодня в 09:03
А защитники ЦСКА вообще крутят головой или только на мяч смотрят?!
Дивеев просто дно в первом голе, запустил за спину себе игрока и не сделал шаг назад для офсайда. Просто поверни голову назад перед навесом 1 секунда , но смог бы увидеть на кого идет подача
Паровозов
Паровозов
сегодня в 08:23
Цска трешку в этом матче вроде и не заслуживал, но у Локо была убийственная реализация в этот вечер.
112910415
112910415
сегодня в 08:15
ждём воскресный матч
Maks-tre
Maks-tre
сегодня в 07:56
Ну прям каждые три-четыре дня игра, только приехал, а уже полезли стандартные слова, ау в этом недочемпионате 30 туров и для некоторых сократили количество матчей в кубке, клоуны
memphis
memphis ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 06:52
Надо как Ахмату дать 1,4 млрд?)))
memphis
memphis
сегодня в 06:51
А где обзор исторической победы КС? Или в СМИ запретили это обсуждать?))) поквитались за 2004 год отлично! Вперед КС!
112910415
112910415
сегодня в 06:41
всё проходит, и это пройдёт
antant1
antant1
сегодня в 05:04
Локо совсем страх потерял)) Шутка)
Куплет
Куплет
сегодня в 01:02
Такому Локомотиву если фартанет с жеребьевкой а лиге чемпионов, то как нефиг делать до 1.4 дойдёт спокойно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:02, ред.
"ЦСКА в руинах разгрома " - это заголовок. А содержание статьи говорит об обратном. Никакого разгрома и не было. ЦСКА сильно не повезло, а Локо, наоборот повезло. Но футбол этим и прекрасен - своей непредсказуемостью и даже нелогичностью.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 23:21
Неужели нет влиятельных болельщиков, которые могли помочь ЦСКА с финансированием. У ЦСКА много болельщиков, если часть из них каким-то образом, законным, войдут в число акционеров, пофантазируем, внесут свой малый финансовый вклад, почему бы ЦСКА не мог выбраться из кризиса. Ну а серьезно, по состоянию такого клуба как ЦСКА можно определить будущее чемпионата. Пусть напишут, что я не прав, но останусь при таком мнении..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:18
Цска в глубоком накдауне!
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