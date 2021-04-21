ЦСКА в руинах разгрома, а «Локомотив» одержал 10-ю победу подряд и сыграет в финале Кубка России

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вчера, 22:10

Как Марко Николич это делает?

Непростительная беспечность. Выговор командам и организаторам матча за выбор форм

Получено очередное подтверждение того, что российские функционеры не читают футбольных новостей и категорически не желают использовать чужой опыт, чтобы избегать ошибок. А часто и здравый смысл оказывается забыт. В начале года была громкая история: сотни людей с нарушениями зрения пожаловались, что им было тяжело смотреть матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», в котором хозяева «Энфилда» сыграли в традиционной красной форме, а «красные дьяволы» использовали альтернативную форму темно-зеленого цвета.

Тема оказалась одновременно неожиданной и важной, мы рассказывали о том, что миллионы людей видят футбол иначе, и это нельзя не учитывать, тем более обычно это ничего не стоит. Ошибку допустили в АПЛ , о ней узнал весь спортивный мир. Ценный совет был дан, и кто хотел, получил его.

Только не в РФС , ведь в полуфинальном матче Кубка России две московские команды вышли играть в таких формах, что даже люди с относительно нормальным зрением взвыли. Что уж говорить о болельщиках с нарушениями, с той же цветовой слепотой? И самое грустное, что полтора года назад РФС и сборная России присоединились к кампании УЕФА и Colour Blind Awareness по поддержке дальтоников:

Мы считаем, что люди с цветовой слепотой (дальтонизм) могут и должны быть вовлечены в футбол как игроки, болельщики, судьи или работники.

Матч «Локомотив» — ЦСКА показал, что грош цена такой поддержке и таким акциям, раз РФС даже в своих турнирах неспособен обеспечить минимальный визуальный комфорт. И ведь это не рядовая игра, а витринный матч Кубка России.

Типичная победа «Локомотива»

- Высокий уровень тактической организации и игровой дисциплины. Команда Марко Николича не устает выполнять черновую работу и перекрывать зоны, не давая сопернику дышать. А потом жестоко наказывает за малейшую оплошность. Владение — 35% на 65% в пользу ЦСКА , но «Локомотив» умеет терпеть и бить исподтишка.

- Шикарная эффективность в атаке. 4 удара по воротам, 3 попадания в створ против 13 (7) у ЦСКА — и счет 3:0. Фантастическая реализация моментов. «Железнодорожники» выиграли крупно в матче, где пять раз дошли до чужих ворот.

- Выверенная игра по счету. Если «Локомотив» ведет в счете, то будет атаковать в три человека, в то время как 7 полевых футболистов не будут переходить центральную линию поля. Редко такое встретишь, но Марко Николич использует все средства для достижения результата.

- Иррациональное везение. Результат матча складывается из ключевых эпизодов, в которых «Локомотиву» раз за разом улыбается удача. В дебюте матча Рондон забил гол и, казалось, обеспечил ЦСКА стратегическое преимущество, но после просмотра VAR взятие ворот отменили, так как форвард подыграл себе рукой, а по нынешним правилам любое соприкосновение мяча и руки непосредственно перед голом — повод для отмены. Венесуэлец даже не извлек выгоды из этого касания, просто коварный отскок мяча. Но он случился и отнял у соперников «Локомотива» гол.

Зато сами «железнодорожники» могут забить после совершенного не читаемого отскока от ноги Облякова, от штанги и после затмения защитников. Это полностью объяснимо, когда такие мячи сходят с конвейера «Баварии», постоянно нагнетающей давление и создающей массу моментов, но «Локомотив» может дойти до ворот соперника считанное количество раз за матч и угодить в нежные объятия Фортуны. Хотите вы этого или нет, но это тоже черта типичной победы «железнодорожников» в текущей грандиозной серии.

Что мы еще узнали из московского дерби?

- «Локомотив» одержал 10-ю победу подряд во всех турнирах. В 2021 году команда Марко Николича только выигрывает.

- Сам Марко Николич одержал 4 победу над ЦСКА в 4 матчах у руля «Локомотива». Что характерно, сербский специалист идет по нарастающей — 2:1, 1:0, 2:0 и теперь 3:0.

- «Локомотив» вышел в финал Кубка России в 10-й раз. Больше финалов только у ЦСКА — 11. Но «армейцы» при этом выиграли только 7 трофеев, в то время как «железнодорожники» выходили победителями в 8 из 9 предыдущих финалов.

- В воскресенье вечером «Спартак» и ЦСКА сойдутся в так называемом «дерби всея Руси». Обе команды подходят к очному матчу после поражений со счетом 0:3. «Спартак» в предыдущем туре РПЛ крупно уступил «Уфе», а ЦСКА был разбит «Локомотивом» в полуфинале Кубка России.

- После победы над ЦСКА у Федора Смолова и Франсуа Камано 12 голов на двоих в 10 матчах 2021 года. В 25 матчах осенней части они забили на двоих 3 гола (все на счету Смолова, у Камано — 0).

Что сказали тренеры?

Очень трудная и сложная победа, но у нас получилось. Хочу поздравить болельщиков, которые создали отличную атмосферу на стадионе. Мы заслужили эту уверенную победу, играли хорошо, но расслабляться рано, ведь впереди 5 важнейших игр, в которых мы должны сыграть еще увереннее и качественнее. Меня чуть-чуть беспокоит статистика: ЦСКА нанес больше ударов, чем мы. Над качеством в некоторых компонентах нужно поработать. В любом случае, мы уверенно выиграли у суперкачественной команды, самоотдача футболистов была на высоком уровне, я доволен. Но этот матч закончился, а для меня самая лучшая победа — следующая.