«Вильярреал» – «Арсенал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Арсенал», который состоится 29 апреля 2021 года.

«Вильярреал»

На стадии полуфинала Лиги Европы не бывает случайных команд. «Вильярреал» полностью заслужил свое место на этой стадии, а победа в турнире даст команде право на участие в Лиге Чемпионов. Коллектив борется за пятое место в Примере и максимум, на который клуб может рассчитывать в следующем сезоне через чемпионат – Лига Европы.

25 апреля «Вильярреал» проиграл сложный матч «Барселоне» (1:2), а 21 числа достаточно неожиданно уступил и «Алавесу» (1:2). Оба матча проходили в рамках чемпионата Испании

«Арсенал»

Для лондонского клуба как никогда актуальна возможность попадания в Лигу Чемпионов через победу в Лиге Европы. У команды в чемпионате все складывается очень сложно и попадание в еврокубки «Арсенала» практически невозможно. «Канониры» отдадут все силы, чтобы добиться победы в Лиге Европы, и мотивированы на все 100 процентов.

23 апреля «Арсенал» уступил на своем поле «Эвертону» (0:1), а 18 числа только на последних минутах спас ничью с «Фулхемом» (1:1)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 2.53

Ничья – 3.37

Победит «Арсенал» – 2.98

Статистика

«Вильярреал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Арсенал» смог победить только в четырех встречах из последних десяти матчей

Пять последних матчей «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют»

Три из четырех встреч между клубами завершились исходом ТМ 2.5

Прогноз

Поставить на победу «Вильярреала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.53. «Арсенал» не в лучшей форме и играть на победу на поле соперника у команды явно не выйдет. Предполагаем, что испанский клуб сможет добиться небольшого преимущества в первом матче.