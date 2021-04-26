«Вильярреал» – «Арсенал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Арсенал», который состоится 29 апреля 2021 года.
«Вильярреал»
На стадии полуфинала Лиги Европы не бывает случайных команд. «Вильярреал» полностью заслужил свое место на этой стадии, а победа в турнире даст команде право на участие в Лиге Чемпионов. Коллектив борется за пятое место в Примере и максимум, на который клуб может рассчитывать в следующем сезоне через чемпионат – Лига Европы.
25 апреля «Вильярреал» проиграл сложный матч «Барселоне» (1:2), а 21 числа достаточно неожиданно уступил и «Алавесу» (1:2). Оба матча проходили в рамках чемпионата Испании
«Арсенал»
Для лондонского клуба как никогда актуальна возможность попадания в Лигу Чемпионов через победу в Лиге Европы. У команды в чемпионате все складывается очень сложно и попадание в еврокубки «Арсенала» практически невозможно. «Канониры» отдадут все силы, чтобы добиться победы в Лиге Европы, и мотивированы на все 100 процентов.
23 апреля «Арсенал» уступил на своем поле «Эвертону» (0:1), а 18 числа только на последних минутах спас ничью с «Фулхемом» (1:1)
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вильярреал» – 2.53
- Ничья – 3.37
- Победит «Арсенал» – 2.98
Статистика
- «Вильярреал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Арсенал» смог победить только в четырех встречах из последних десяти матчей
- Пять последних матчей «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют»
- Три из четырех встреч между клубами завершились исходом ТМ 2.5
Прогноз
Поставить на победу «Вильярреала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.53. «Арсенал» не в лучшей форме и играть на победу на поле соперника у команды явно не выйдет. Предполагаем, что испанский клуб сможет добиться небольшого преимущества в первом матче.