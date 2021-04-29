«Рейнджерс» – «Селтик»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:03

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» уже гарантировал себе первое место по итогам национального первенства. Отрыв от ближайшего преследователя составляет двадцать набранных очков. Правда команда провалилась в четвертьфинале Кубка страны, уступив «Сент-Джонстону» (1:2 пен.). До этого команда не сумела разобраться с «Сент-Джонстоном» и в рамках чемпионата Шотландии.

«Селтик»

«Селтик» не впечатляет. Команда на стадии 1/8 финала завершила свое выступление в Кубке Шотландии, уступив «Рейнджерс» (0:2). После этого произошла ничья с «Абердином» в чемпионате. Как бы не завершились последние матчи команды в национальном чемпионате она уже гарантировала себе вторую позицию.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Рейнджерс» – 2,50

Ничья – 3,62

Победа «Спартака» — 2,93

Статистика

«Рейнджерс» не выигрывает на протяжении двух туров

«Селтик» не выигрывал на протяжении четыре выездных поединков

«Рейнджерс» выиграл два последних противостояния у «Селтика»

Прогноз

«Селтик» после двух последний поражений от «Рейнджерс», наверняка должен быть нацелен на то реванш. Учитывая нестабильность подопечных Стивена Джерарда, то у гостей есть весьма неплохие шансы чтобы победить. Заметно, что получив большой отрыв в национальном чемпионате «Рейнджерс» расслабился. Это мешает команде, поэтому предлагаем сыграть победу гостей более чем с привлекательной котировкой.