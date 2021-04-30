Черышев, Чалов и братья Миранчуки. Огорчения и опасения накануне Евро-2020

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вчера, 19:00

Сборной нужен домашний успех, но не все игроки готовы к турниру.

Континентальная битва не за горами – осталось 42 дня, ровно шесть недель. У ребят, о которых пойдет речь, мало времени, чтобы существенно улучшить готовность. Это огорчает, ведь набирается целая команда. Обсудим не только потенциальных кандидатов в сборную, но и людей, что часто появляются на поле.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

После ухода Акинфеева ждали войну за пост «номер один», и пока Сафонов ее проигрывает. Дело не в травме. Ни до нее, ни сейчас Матвей не играет стабильнее ветерана Шунина (статистика говорит, что Матвей совершил больше ошибок и реже отражает сложные мячи), а иногда и конкурента по молодежной сборной – Максименко. У Сафонова есть все для игры в основе сборной России много лет, но пока ни одной игры. Не факт, что окажется в заявке на Евро-2020 хотя бы третьим вратарем. У Гильерме шансы выше после акции Черчесова с его футболкой на трибуне.

Защитники

Роман Зобнин («Спартак»)

В сезоне скандалов забыли о вечной теме лимита, но крайние защитники – его отражение. Позиция (как и вратарская) – лимитная. В итоге справа у сборной Фернандес, а слева может быть Жирков, который начал карьеру двадцать лет назад. А в этот состав выбираем именно Зобнина, ведь Черчесов сам сформировал опасение – Роман слишком много времени провел на правом фланге в клубе. Следовательно, потерял навыки в опорной зоне, что заметно в худших матчах его команды.

Андрей Семенов («Ахмат»)

Когда смотришь на Семенова в «Ахмате», то выделяется. На уровне середняка РПЛ , который вылетел из полуфинала Кубка России от «Крылеьв Советов». Но если оценивать Семенова по меркам Евро-2020, то такой основной центральный защитник заставляет задуматься. А хватает ли одному из любимчиков Черчесова класса для работы на сборную? Сомнения есть, рядом с удачными матчами у Андрея были крайне спорные выступления за клуб. Это точно не Игнашевич на ЧМ -2018, не изменит погоду в защите.

Илья Кутепов («Спартак»)

В теории мог задвинуть Семенова после ЧМ -2018 и годами играть в основе. Но Илья ведь уступает в клубе Джикии, Жиго и Маслову. Павла подводит невезучесть, но не сказать, что защита «Спартака» с Кутеповым становится круче – вспомните свежий результат против «Уфы». В центре обороны сборной и так все непросто, учитывая Стамбул, Белград, неопытность Евгеньева и Дивеева, а еще возраст Семенова и Кудряшова. Не помешал бы зрелый Кутепов на пике формы, как в 2018-м, когда сыграл во всех матчах ЧМ .

Юрий Жирков («Зенит»)

Кудряшов играет стабильно и неплохо за 11-ю команду в Суперлиге Турции. А вот состояние Жиркова, что может быть основным левым беком на Евро под вопросом. За Юрия говорит абсолютный для России класс, он – большой мастер. Но опасения продиктованы реальностью – Юрий Валентинович сыграл один матч за «Зенит» в новом году, он прочитал больше исторических книг с января, чем провел таймов на поле. У защитника больше минут за сборную, чем за клуб, что плохо для Черчесова, ведь молодого левого бека не наиграл.

Полузащитники

Ильзат Ахметов ( ЦСКА )

У Баринова была сложная травма. Успеет набрать форму и сыграется на сборах перед Евро-2020 с Зобниным – будет в основе. Но есть ведь еще один опорник, которому Черчесов доверял в восьми матчах за последние годы. Но выступления Ильзата в 2021-м году озадачивают. Дело не в красной карточке в дерби – члены ЭСК признали, что ее выдали не по делу, а в действиях «армейца» в защите. Много ошибок, Ахметов может не попасть в заявку на Евро-2020. А если попадет, то в спорном состоянии.

Алексей Миранчук («Аталанта»)

Правильно, что уехал, но стоило лучше выбирать клуб. Гасперини проводит школу молодого бойца для каждого новичка. Кто-то ее выдерживает (как Малиновский), кто-то нет – как Алексей на данный момент. Тренировки тяжелые, конкурентов много, пускай Папу Гомес бегает по Севилье в футболке одноименного клуба. В Бергамо не играет лидер сборной России, хотя Миранчуку давно пора таковым стать. Жаль, что не готов. С другой стороны, Алексей будет свежее многих в составе. Евро-2020 – его шанс на прорыв.

Александр Ерохин («Зенит»)

Почему важно иметь в заявке таких людей? Турнир скоротечный, героем может стать тот, кто последним вскочил в вагон уходящего поезда (как Дзюба на ЧМ -18). От Ерохина голы отскакивают, как мячик от стола для пинг-понга – 7 мячей только в РПЛ . При этом Александр далек от основы, что плохо, а по игровому времени ниже Сутормина. Жаль, игрок необычный, а джокеры всем сборным нужны. И еще повезло, что появился Захарян. Осталось только убедить Черчесова взять Арсена на Евро-2020.

Денис Черышев («Валенсия»)

Черышев не травмирован – вышел из лазарета месяц назад. Но Денис, хотя появился в пяти встречах в составе «Валенсии» в Ла Лиге в апреле, не принес команде очки голами или ассистами. Черышев без мячей весь сезон, у него лишь две результативные передачи. Помним, насколько полезным стал для сборной, и плохо, что сейчас и «Валенсия» не в форме – 14-е место в Примере, и сам Денис не тянет на основу сборной, где такая высокая конкуренция.

Нападающие

Антон Миранчук («Локомотив»)

Антон, который чуть лучше вписывается в тактику Черчесова, чем его брат, не закрепился в сборной, еще и травма повлияла. А в клубе проигрывает человеку, что может занять его место в заявке на Евро-2020. Речь о Жемалетдинове, что из вингера превратился в атакующего хавбека и оттянутого форварда. Черчесов одобрил появление Рифата в сборной, а вот Антон пока не заиграл. Обидно, ведь оба Миранчука – талантливые и тонкие футболисты. Но брат Антон дальше от основы сборной, чем даже ветеран Ионов.

Федор Чалов ( ЦСКА )

Хорошо, что к Дзюбе подтянулся Соболев, появился взрывной Тюкавин, а на горизонте очередной восход Смолова. Заявки Евро-2020 планируют увеличить до 26 человек, так что мест чуть больше. Изначально Чалов претендовал на позицию в атаке сборной, выходил на замену, ведь Дзюбе не 20 лет. Но теперь Федор – запасной форвард клуба. Чалов объективно не готов представлять сборную, хотя не так давно был лучшим снайпером сезона в РПЛ .

Проблема всеобъемлющая, в составе представители восьми разных команд из трех стран. В списке лишь Зобнин и Сафонов недавно играли удачно, но и там свои нюансы именно для сборной. Могли быть по кадрам богаче, не будь у десятка человек проблемы. Причем здесь все, кроме Сафонова, уже играли у Черчесова, а шестеро близки к заявке на Евро-2020.