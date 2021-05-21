«Кротоне» – «Фиорентина»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кротоне» – «Фиорентина», который состоится 22 мая 2021 года.
«Кротоне»
Команда уже давно по итогам сезона потеряла шансы сохранить место в главном чемпионате Италии и на данный момент играет по инерции. Коллектив не смог навязать серьезную борьбу большинству клубов Серии А, а в некоторых поединках игрокам просто не повезло. Матч с «Фиорентиной» можно расценивать как последний матч в сильнейшей лиге страны как минимум на один сезон.
16 мая «Кротоне» разошелся миром с «Беневенто» (1:1), а 13 числа команда минимально обыграла «Верону» (2:1).
«Фиорентина»
Главной проблемой «Фиорентины» сейчас является отсутствие стабильности. В последних пяти матчах клуб набрал всего шесть очков, при этом одержав одну победу. Коллектив не оправдал надежд руководства, однако заранее сохранил свое место в серии А. В поединке с «Кротоне» у команды из Флоренции есть шанс доказать, что у этого состава есть потенциал.
16 мая «Фиорентина» на своем поле проиграла «Наполи» (0:2), а 12 числа команда сыграла вничью с «Кальяри» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кротоне» – 3.79
- Ничья – 4.06
- Победит «Фиорентина» – 1.9
Статистика
- «Кротоне» проиграл семь матчей из последних десяти встреч, а «Фиорентина» уступила четыре раза
- «Фиорентина» выиграла всего два поединка из десяти матчей на выезде
- «Фиорентина» одержала победы в последних трех поединках с «Кротоне» из четырех
- За пять матчей между клубами, ни в одной игре не было забито больше 3 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Фиорентины» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Кротоне» несмотря на то, что в двух последних матчах набрал четыре очка, не сможет оказать достойное сопротивление «Фиорентине». Предполагаем, что гости окажутся сильнее с минимальным счетом.