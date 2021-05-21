«Кротоне» – «Фиорентина»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кротоне» – «Фиорентина», который состоится 22 мая 2021 года.

«Кротоне»

Команда уже давно по итогам сезона потеряла шансы сохранить место в главном чемпионате Италии и на данный момент играет по инерции. Коллектив не смог навязать серьезную борьбу большинству клубов Серии А, а в некоторых поединках игрокам просто не повезло. Матч с «Фиорентиной» можно расценивать как последний матч в сильнейшей лиге страны как минимум на один сезон.

16 мая «Кротоне» разошелся миром с «Беневенто» (1:1), а 13 числа команда минимально обыграла «Верону» (2:1).

«Фиорентина»

Главной проблемой «Фиорентины» сейчас является отсутствие стабильности. В последних пяти матчах клуб набрал всего шесть очков, при этом одержав одну победу. Коллектив не оправдал надежд руководства, однако заранее сохранил свое место в серии А. В поединке с «Кротоне» у команды из Флоренции есть шанс доказать, что у этого состава есть потенциал.

16 мая «Фиорентина» на своем поле проиграла «Наполи» (0:2), а 12 числа команда сыграла вничью с «Кальяри» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кротоне» – 3.79

Ничья – 4.06

Победит «Фиорентина» – 1.9

Статистика

«Кротоне» проиграл семь матчей из последних десяти встреч, а «Фиорентина» уступила четыре раза

«Фиорентина» выиграла всего два поединка из десяти матчей на выезде

«Фиорентина» одержала победы в последних трех поединках с «Кротоне» из четырех

За пять матчей между клубами, ни в одной игре не было забито больше 3 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Фиорентины» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Кротоне» несмотря на то, что в двух последних матчах набрал четыре очка, не сможет оказать достойное сопротивление «Фиорентине». Предполагаем, что гости окажутся сильнее с минимальным счетом.