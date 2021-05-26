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«Рубин» близок к покупке Хакшабановича за 5-6 млн евро

26 мая 2021, 07:38

«Рубин» близок к тому, чтобы усилить состав полузащитником «Норрчёпинга» и сборной Черногории Сеадом Хакшабановичем.

По данным источника, 22-летний хавбек сегодня пройдёт медобследование перед трансфером в казанский клуб, о котором, как ожидается, будет объявлено уже в четверг. Сумма сделки составит от 5 до 6 млн евро.

В услугах Хакшабановича были заинтересованы «Аталанта», «Рома», «Брюгге», «Нью-Йор Рэд Буллз» и «Аякс». Однако главным фаворитом, наряду с «Рубином», значился «Милан». Отмечается, что приоритетом для черногорского футболиста является возможность получения большей игровой практики. Поэтому Хакшабанович предпочитает продолжить карьеру в «Рубине».

Ранее появилась информация об интересе «Рубина» к голкиперу «Спартака».

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ ildar_3871 (раскрыть)
26 мая в 16:34
Да так прикаловаюс.)Мы чужие деньги не считаем. Вредно для здоровья 🤭.)))
ildar_3871
ildar_3871 ответ Ravshan878 (раскрыть)
26 мая в 15:56
Привет ! Сказали остальное раздадут болельщикам Рубина , ты думаешь зачем я сижу деньги считаю ? )
Ravshan878
Ravshan878 ответ ildar_3871 (раскрыть)
26 мая в 14:14
Приветствую Илья.Конечно остаётся чтвертак так ли? Не плохой доход для хозяина.😎.
stanichnik
stanichnik
26 мая в 10:30
После вероятной продажи Кварацхелии, о чём неустанно пишут в СМИ, казанский клуб будет иметь приличные деньги на усиление состава. Но в то же время возникнет необходимость покупки игрока на его позицию, куда и планируют приобрести Хакшабановича. В случае появления в ближайшее время черногорца в Рубине он сможет пройти полноценные летние сборы и сыграться со своими будущими партнёрами, а трое выходцев с Балкан, уже играющих за казанский клуб, помогут ему быстрее адаптироваться в команде.
ildar_3871
ildar_3871
26 мая в 10:02
Квару продадим за 30 млн , купим черногорца за 5 млн вот и замена Квары !
ildar_3871
ildar_3871 ответ ДСА (раскрыть)
26 мая в 09:59
Мы же не Зенит !)
Ironigor
Ironigor
26 мая в 09:29
Дядька Лёнька знает что делает. Ставка на Балканскую молодёжь никогда ещё не подводила !!! Удачи ему в Рубине !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 08:58
Будем надеяться, что переход состоится , перед ЕК надо усиливаться.
mihaluch
mihaluch
26 мая в 08:08
Лучше в поле бегать чем на лавке сидеть.
ДСА
ДСА
26 мая в 08:04
Скорее деньгами заманивают.
shlomo
shlomo
26 мая в 07:56
Наверное знают что делают...
Gahi
Gahi
26 мая в 07:53
Интерес к игроку большой, но ему нужна игровая практика, Рубин в этом плане для него самый хороший вариант. Удачи
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