«Рубин» близок к покупке Хакшабановича за 5-6 млн евро

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26 мая 2021, 07:38

«Рубин» близок к тому, чтобы усилить состав полузащитником «Норрчёпинга» и сборной Черногории .

По данным источника, 22-летний хавбек сегодня пройдёт медобследование перед трансфером в казанский клуб, о котором, как ожидается, будет объявлено уже в четверг. Сумма сделки составит от 5 до 6 млн евро.

В услугах Хакшабановича были заинтересованы «Аталанта», «Рома», «Брюгге», «Нью-Йор Рэд Буллз» и «Аякс». Однако главным фаворитом, наряду с «Рубином», значился «Милан». Отмечается, что приоритетом для черногорского футболиста является возможность получения большей игровой практики. Поэтому Хакшабанович предпочитает продолжить карьеру в «Рубине».

Ранее появилась информация об интересе «Рубина» к голкиперу «Спартака».