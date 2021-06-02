ГлавнаяБлогиТактический лабиринтСтратегия и тактикаТоварищеские матчи. Сборные 2021

Сборная в окопе накануне игры с Бельгией. Один раз попали в створ, Головин не может созидать за всех

сегодня, 10:28
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
00:00 / 00:00

Черчесов не сознается, но тренирует удержание ничейного счета.

Головин – главный игрок сборной

Команде, что позволяет сопернику выходить три в один на свои ворота, важно иметь человека, который одним пасом уравняет шансы. Гениальный навес Головина и крутое открывание Караваева помогли отыграться во Вроцлаве. И если бы Россия больше продуктивно владела мячом с продвижением вперед, то могли бы чаще видеть в деле плеймейкера «Монако».

Александр в Лиге 1 на пятом месте по созданным за матч моментам, делит высокую строчку с Депаейм. Жаль, что сборная не умеет держать мяч на чужой половине – Головину стало бы проще. Но речь о человеке, что умеет прессинговать, радовать высоким темпом и агрессией. Александр подрос тактически в «Монако».

В клубе у него промежуточная роль между позициями и линиями. А поскольку в элитных лигах все хорошо готовятся физически – остается пожелать ему здоровья и вдохновения. Без Головина сборная России банальнее. Идея понятная – минимизировать моменты у своих ворот. Но такой подход при счете 0:2 уже не сработает.

Семёнов остается слабым звеном

Бывает, что за середняков играют видные футболисты, важные для сборной. Но чаще это ветеран, что доигрывает. И это не тот случай. Защитник «Ахмата» даже в РПЛ допускал грубые ошибки. А когда выходит против сильных сборных, то банально не успевает. И это еще Левандовски отдыхал, а не нагружал Андрея с первых минут.

Черчесов правильно сделал, что снял игрока с желтой карточкой. Но если Семёнов будет в основе на Евро-2020, то одно из двух – или сыграет упрямство тренера, что обожает защищать свой выбор, или Дивеев на тренировках смотрятся еще хуже, чем Андрей. В любом случае присутствие игрока среднего уровня делает сборную слабее.

У Семёнова лишь одно достоинство – неплохо сочетается с Джикией. Соперников это вряд ли впечатлит. Хорошо бы Дивееву прибавлять семимильными шагами. Будет тройка в центре с подстраховкой, но Джикия не всегда бегает на приз «Игрок матча».

В обороне будут играть от соперника

Нелогично играть против Бельгии ровно так, как против Финляндии. Зато наличие в списке Кудряшова, что спокойно меняет позицию, переходя с центра на фланг, а иногда в опорную зону, позволяет тасовать модели. Понятно, что с бельгийцами придется много терпеть и успевать дышать, чтобы фаворит не перекрыл кислород двумя-тремя мячами.

Но перестроения Черчесова – от тройки к четверке и обратно, стали отражением работы самих поляков. Когда соперник включался – был смысл сыграть уже и компактнее. А вот когда получалось держать мяч, пускай на своей половине поля и в центре, то хотелось добавить одного человека в тактический рисунок созидания. Наверное, будь у сборной идеальная пара центральных защитников, а еще если бы мог выйти справа Фернандес – хватало бы четверки.

А так пришлось добавить людей, чтобы первый гол поляков остался последним. Славно, что тренерский штаб замечал соперника и одновременно готовился к Бельгии, но с финнами та же модель в три центральных может не сработать.

У Зобнина нет идеального напарника

Ни Оздоев, ни Кузяев, ни Мухин не сочетаются с Зобниным прямо сейчас. Возможно, в матче против болгарской команды увидим в центре поля Баринова – говорили ведь, что изначально тренерский штаб и Черчесов общались с Дмитрием лично, обсуждали нюансы тактики. Также не забываем о Фомине, хотя его надо было наигрывать еще вчера.

Вместо этого тренер, что любит копировать чужие фишки, бросал Кудряшова в горячие точки, копируя стиль «Манчестер Сити». Но появление Федора в центре было сродни перегрузу правого фланга, куда бросали Караваева, Зобнина, Миранчука и Головина одновременно – тактика не работала. Причем подтверждает тот же гол. Забили, когда правый латераль оказался у чужой штанги.

К сожалению, если Головин не сыграет за двоих – и в центре, и под нападающим, или Мухин не покажет цепкость, став открытием турнира, в середине будут проблемы. Оздоев не так хорош, как полтора года назад.

Стиль Черчесова – гасить чужой темп

Много бегать на крупных турнирах сборная России умеет. Реакция на чужой высокий темп часто ведет к ошибкам, но есть тактика мелкого фола, возможность забрать много позиций. Обратите внимание, насколько по-разному Дзюба смотрится в «Зените» и в сборной. У Черчесова это столб, что чаще работает без мяча на линии офсайда.

В клубе, где есть адресат передач – Азмун, Артем смотрится веселее. Кудряшов, Кузяев и Оздоев – игроки разрушения чужих идей, а не создания собственных. Вчерашний состав был перегружен футболистами без вкуса к неординарным ходам. Это плюс на матч с Бельгией – верить и терпеть, но минус в целом. Кто может зажечь, кроме Головина? Миранчук не вписывается в игру сборной, а Захаряна скосила ангина.

Парадокс, но это главная потеря – юный игрок мыслит неординарно, а этого не всегда хватает. Доказательство в статистике игры – Россия забила после единственного удара в створ. Причем в створ попал только защитник.

В Польше заметно не хватало крыльев

Мешать другим сборная России умеет. Поединок во Вроцлаве не был ужасным, это далеко не спарринги накануне ЧМ-18. Если отнять гол в дебюте, то вспомнить в деле Шунина и Сафонова нельзя, поляки сами попали в створ лишь дважды. Кстати, замена вратаря по ходу матча – классика имени Черчесова, на Антона зачем-то оказали давление.

А вот давления на краях поля не хватило. Вчера слева открывался хавбек Кузяев, подменить его может ветеран Жирков, а Самошников с травмой и на Евро-2020 вряд ли окажется (разве что заменит травмированного из финальной заявки). При этом запасной вариант – Караваев слева, а это непрофильная позиция Вячеслава.

Спустя столько лет сборная России остается прямолинейной в атаке – ждем пас Головина, борьбу Дзюбы или попытку Артема перевести внимание на себя, чтобы забил напарник. Но оппоненты прекрасно осведомлены о таком стиле, отсюда один точный удар за матч, причем неожиданный, на ровном месте, атака в один пас без комбинации.

Финны и датчане изучали команду Черчесова больше года. Ва-банк сборная России ходить не любит, так что тактику выбрали опасную. Хочется верить, что когда Фернандес будет справа, Жирков – слева, а Миранчук разбегается, то станет веселее. Пока же видим подготовку к Бельгии — засушили игру, имея 49 % времени с мячом.

Впрочем, это был спарринг, на Евро-2020 другие скорости. Лучше бы Макарову, Черышеву и Жемалетдинову пробиться на поле с идеями. И Соболеву дождаться доверия тренера. У сборной Головин и два тяжелых форварда, когда играют в оттяжке в клубах – Дзюба и Соболев, способны на неординарные последние передачи.

Но нужны еще адресаты, на поле нехватка созидателей. С болгарами хочется увидеть проработку атакующих связок. Вечно жить в тактическом окопе теоретически можно, но на практике достаточно пропустить один мяч – надо будет идти в атаку, а на Головина бросятся толпой. Все увидели, что это диспетчер, без которого игра тускнеет.

Резкий прессинг, нестабильные таланты и весёлые защитники. «Динамо» Шварца сделало подарок «Спартаку»
08 маяВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии2
Гибридная схема Зидана и всепоглощающая роль Канте. Тактический шедевр «Реала» и «Челси»
28 апреляАлександр Чистяков в блоге Тактический лабиринтКомментарии5
Игнашевич, Вернблум, Еременко и Думбия. Люди, которых не хватает ЦСКА для чемпионства
24 апреляВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Пока Олич – безликий тренер. ЦСКА пошёл на авантюру и может остаться без еврокубков
18 апреляСтанислав Горин в блоге Тактический лабиринтКомментарии32
Ключевая причина, почему «Спартак» не стал чемпионом. Новый тренер должен превзойти Тедеско
18 апреляВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии12
Судьба «Ростова»: призрак еврокубков, уход Карпина, трансферные потери и успешный Соу
17 апреляВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 15:47
Есть надежда, что Марио Фернандес и Жирков добавят вариантов в атаке через фланги. А так, ничего неожиданного - по другому играть эта команда не умеет и не стоит от них чего-то другого требовать
112910415
112910415
сегодня в 14:02
пока всё скромно, очень скромно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:11
Ну я примерно об этом и говорил...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 11:47
Черышеву пробиться на поле с идеями? Он когда с мячом бежит голову вообще не поднимает.
Что Миранчук, что Головин скованы установкой усатого играть строго в навесы на столба. Никакого короткого паса, никаких разрезающих передач, ни передач в свободную зону, куда прибежит партнер - некому бежать. Только навесы, только хардкор
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:26
Её нет от слова совсем
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:25
В любом случае присутствие игрока среднего уровня делает сборную слабее...
А разве у нас есть игроки высокого уровня? Головин на подходе к высокому.. А так у нас игроки ниже среднего..
Спасибо за статью. Остальное все по делу.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:20
Спасибо за статью....ну что, хоть Игнашевича опять зови...у сборной России большие проблемы в обороне, а другого Игнашевича нет.....сборная Польши играла без Роберта Левандовски (было бы полезнее сыграть против такого нападающего, прочувствовать его класс, чтобы встреча с основным форвардом сборной Бельгии Лукаку не стала бы шоком), но даже так доставила немало неприятностей обороне российской команды.... центральные защитники сборной России ошибались очень часто, и, исправляя чужие и свои просчеты, нередко фолили.... но других защитников у нас нет.... три года назад Черчесов решил проблему нехватки центральных игроков обороны приглашением заканчивавшего карьеру Игнашевича (и тот выдал на опыте отличный турнир)....сейчас такой опции не существует.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:39
А нечего и показывать свою силу. Даже если она есть...
beefs
beefs
сегодня в 10:33
будем надеяться что в товарняке полностью не раскрылись...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100