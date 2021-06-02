Сборная в окопе накануне игры с Бельгией. Один раз попали в створ, Головин не может созидать за всех

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сегодня, 10:28

Черчесов не сознается, но тренирует удержание ничейного счета.

Головин – главный игрок сборной

Команде, что позволяет сопернику выходить три в один на свои ворота, важно иметь человека, который одним пасом уравняет шансы. Гениальный навес Головина и крутое открывание Караваева помогли отыграться во Вроцлаве. И если бы Россия больше продуктивно владела мячом с продвижением вперед, то могли бы чаще видеть в деле плеймейкера «Монако».

Александр в Лиге 1 на пятом месте по созданным за матч моментам, делит высокую строчку с Депаейм. Жаль, что сборная не умеет держать мяч на чужой половине – Головину стало бы проще. Но речь о человеке, что умеет прессинговать, радовать высоким темпом и агрессией. Александр подрос тактически в «Монако».

В клубе у него промежуточная роль между позициями и линиями. А поскольку в элитных лигах все хорошо готовятся физически – остается пожелать ему здоровья и вдохновения. Без Головина сборная России банальнее. Идея понятная – минимизировать моменты у своих ворот. Но такой подход при счете 0:2 уже не сработает.

Семёнов остается слабым звеном

Бывает, что за середняков играют видные футболисты, важные для сборной. Но чаще это ветеран, что доигрывает. И это не тот случай. Защитник «Ахмата» даже в РПЛ допускал грубые ошибки. А когда выходит против сильных сборных, то банально не успевает. И это еще Левандовски отдыхал, а не нагружал Андрея с первых минут.

Черчесов правильно сделал, что снял игрока с желтой карточкой. Но если Семёнов будет в основе на Евро-2020, то одно из двух – или сыграет упрямство тренера, что обожает защищать свой выбор, или Дивеев на тренировках смотрятся еще хуже, чем Андрей. В любом случае присутствие игрока среднего уровня делает сборную слабее.

У Семёнова лишь одно достоинство – неплохо сочетается с Джикией. Соперников это вряд ли впечатлит. Хорошо бы Дивееву прибавлять семимильными шагами. Будет тройка в центре с подстраховкой, но Джикия не всегда бегает на приз «Игрок матча».

В обороне будут играть от соперника

Нелогично играть против Бельгии ровно так, как против Финляндии. Зато наличие в списке Кудряшова, что спокойно меняет позицию, переходя с центра на фланг, а иногда в опорную зону, позволяет тасовать модели. Понятно, что с бельгийцами придется много терпеть и успевать дышать, чтобы фаворит не перекрыл кислород двумя-тремя мячами.

Но перестроения Черчесова – от тройки к четверке и обратно, стали отражением работы самих поляков. Когда соперник включался – был смысл сыграть уже и компактнее. А вот когда получалось держать мяч, пускай на своей половине поля и в центре, то хотелось добавить одного человека в тактический рисунок созидания. Наверное, будь у сборной идеальная пара центральных защитников, а еще если бы мог выйти справа Фернандес – хватало бы четверки.

А так пришлось добавить людей, чтобы первый гол поляков остался последним. Славно, что тренерский штаб замечал соперника и одновременно готовился к Бельгии, но с финнами та же модель в три центральных может не сработать.

У Зобнина нет идеального напарника

Ни Оздоев, ни Кузяев, ни Мухин не сочетаются с Зобниным прямо сейчас. Возможно, в матче против болгарской команды увидим в центре поля Баринова – говорили ведь, что изначально тренерский штаб и Черчесов общались с Дмитрием лично, обсуждали нюансы тактики. Также не забываем о Фомине, хотя его надо было наигрывать еще вчера.

Вместо этого тренер, что любит копировать чужие фишки, бросал Кудряшова в горячие точки, копируя стиль «Манчестер Сити». Но появление Федора в центре было сродни перегрузу правого фланга, куда бросали Караваева, Зобнина, Миранчука и Головина одновременно – тактика не работала. Причем подтверждает тот же гол. Забили, когда правый латераль оказался у чужой штанги.

К сожалению, если Головин не сыграет за двоих – и в центре, и под нападающим, или Мухин не покажет цепкость, став открытием турнира, в середине будут проблемы. Оздоев не так хорош, как полтора года назад.

Стиль Черчесова – гасить чужой темп

Много бегать на крупных турнирах сборная России умеет. Реакция на чужой высокий темп часто ведет к ошибкам, но есть тактика мелкого фола, возможность забрать много позиций. Обратите внимание, насколько по-разному Дзюба смотрится в «Зените» и в сборной. У Черчесова это столб, что чаще работает без мяча на линии офсайда.

В клубе, где есть адресат передач – Азмун, Артем смотрится веселее. Кудряшов, Кузяев и Оздоев – игроки разрушения чужих идей, а не создания собственных. Вчерашний состав был перегружен футболистами без вкуса к неординарным ходам. Это плюс на матч с Бельгией – верить и терпеть, но минус в целом. Кто может зажечь, кроме Головина? Миранчук не вписывается в игру сборной, а Захаряна скосила ангина.

Парадокс, но это главная потеря – юный игрок мыслит неординарно, а этого не всегда хватает. Доказательство в статистике игры – Россия забила после единственного удара в створ. Причем в створ попал только защитник.

В Польше заметно не хватало крыльев

Мешать другим сборная России умеет. Поединок во Вроцлаве не был ужасным, это далеко не спарринги накануне ЧМ -18. Если отнять гол в дебюте, то вспомнить в деле Шунина и Сафонова нельзя, поляки сами попали в створ лишь дважды. Кстати, замена вратаря по ходу матча – классика имени Черчесова, на Антона зачем-то оказали давление.

А вот давления на краях поля не хватило. Вчера слева открывался хавбек Кузяев, подменить его может ветеран Жирков, а Самошников с травмой и на Евро-2020 вряд ли окажется (разве что заменит травмированного из финальной заявки). При этом запасной вариант – Караваев слева, а это непрофильная позиция Вячеслава.

Спустя столько лет сборная России остается прямолинейной в атаке – ждем пас Головина, борьбу Дзюбы или попытку Артема перевести внимание на себя, чтобы забил напарник. Но оппоненты прекрасно осведомлены о таком стиле, отсюда один точный удар за матч, причем неожиданный, на ровном месте, атака в один пас без комбинации.

Финны и датчане изучали команду Черчесова больше года. Ва-банк сборная России ходить не любит, так что тактику выбрали опасную. Хочется верить, что когда Фернандес будет справа, Жирков – слева, а Миранчук разбегается, то станет веселее. Пока же видим подготовку к Бельгии — засушили игру, имея 49 % времени с мячом.

Впрочем, это был спарринг, на Евро-2020 другие скорости. Лучше бы Макарову, Черышеву и Жемалетдинову пробиться на поле с идеями. И Соболеву дождаться доверия тренера. У сборной Головин и два тяжелых форварда, когда играют в оттяжке в клубах – Дзюба и Соболев, способны на неординарные последние передачи.

Но нужны еще адресаты, на поле нехватка созидателей. С болгарами хочется увидеть проработку атакующих связок. Вечно жить в тактическом окопе теоретически можно, но на практике достаточно пропустить один мяч – надо будет идти в атаку, а на Головина бросятся толпой. Все увидели, что это диспетчер, без которого игра тускнеет.