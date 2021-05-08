Резкий прессинг, нестабильные таланты и весёлые защитники. «Динамо» Шварца сделало подарок «Спартаку»

1620489962

вчера, 19:06

Отобрали четыре очка за сезон у стабильного участника ЛЧ – «Локомотива».

Традиционная для РПЛ оборона

Меньше всех в РПЛ пропустил «Зенит», хотя Ловрен и Ракицкий – мастера запоминающихся ошибок. Дальше идут ЦСКА и «Рубин», хотя Акинфеев и Дюпин не раз передавали вербальные приветы собственным защитникам. В пятерке также «Динамо», а Шунин взял 75.5 % всех ударов и собрал 10 сухарей в 27 сыгранных матчах до сегодня.

В последних матчах были уроки стендапа от защитников – Евгеньева, Нойштедтера и сегодня Ордеца, но количественно у «Локомотива» больше ошибок, а они в ЛЧ стремятся. Зато тактически в обороне команды Николича и Шварца близки. Предлагают жесткий прессинг, могут отказаться от мяча. А чудят в РПЛ абсолютно все.

Таков сезон и уровень команд. Причем по допущенным моментам «Динамо» на четвертом месте, а «Локомотив» лишь десятый. До конца раскрыться не умеют, нужно больше мастерства в атаке, но играть агрессивно пытаются. Помним перестрелку «Динамо» и «Локомотива» в первом круге, но там по голам 5:1, а по ударам 6:7.

Лещук взял шесть ударов из семи, Гильерме ни разу не отбил мяч, единственный сэйв уже на счету Коченкова после удаления. Фланговые Варела, Паршивлюк и Скопинцев не добавляют обороне Шварца надежности, а Моро и Фомин увлекаются атаками. Получаем по меркам РПЛ успешную защиту, а вот глобально вопросов хватает.

Феноменальную форму Шунина в первой части сезона во второй не поддержали центральные защитники. Отсюда поиски лидера обороны. Орещук – бывший спортивный директор «Динамо», сомневается, что клубу нужен опытный Драгович, но правильно указывает на атакующую природу Скопинцева слева.

Тони Шунич неслучайно был так важен структурно. Вспомните день победы над «Зенитом». Тактически в том матче «Динамо» Новикова играло в стиле «Локомотива» в ЛЧ – закрыто, от обороны, а Шуньич и забил, и помог Шунину не пропустить в меньшинстве. Сегодня повезло, что Лещук потащил сумасшедший удар в упор, но вратари не могут сыграть за всех.

Шварцу важно наиграть больше схем

Под соперника работают с переменным успехом. Крутятся вокруг «4-3-3», а «4-2-3-1» — вторая популярная модель игры Сандро, тесно связана с голландской классикой. Когда команда бежит, как в первом круге против «Локомотива», то тактика срабатывает, ведь вихрь неудобен сопернику и подходит основным исполнителям «Динамо».

А вот если надо сломать крепкий «Рубин», даже имея 24 удара в гостях, то возникают те же проблемы, что были у «Зенита» в похожем матче. У команды Слуцкого получилось два точных удара – два гола. «Динамо» пора научиться вскрывать глубокие и низкие линии обороны. В теории все делают верно, а на практике иногда не хватает ширины атаки.

Схема «3-5-2» могла бы пригодиться, но пары форвардов нет. Грешок в стиле ЦСКА – там хватает людей, но нет связки в стиле Ларссона и Соболева. А параллели очевидны – речь о юных коллективах. Поэтому Лесовой не так давно играл на уровне заявки на Евро-2020, потом появились Тюкавин и Захарян (сейчас оба чуть сбавили), но не проявился Комличенко.

К сожалению, с центральным тяжелым форвардом по-прежнему не срослось. Кураньи когда-то зажигал, но след его в чужой штрафной соперников «Динамо» давно простыл. Будущее Комличенко надо обдумать летом, а пока искать гибридные связки, прокачивать универсализм Захаряна и Н’Жи, а еще много персонально работать с Грулевым. Пока это форвард, который не чувствует голевые позиции, слишком уходит во фланг.

У атаки команды «синдром Панченко»

Ну, или Шейдаева-Панченко. Тактика ведь как артерии футбола, а кровь по ним течет из цифровых данных. Есть два важных для футбола параметра. Первый – соотношение голов к ударам, второй – соотношение мячей к попаданиям в створ. Так вот, хуже «Динамо» в реализации метких попыток только «Ротор» и «Тамбов». Удивляет, что метили в тройку без фундамента впереди.

Зато легко угадываются лидеры по важному параметру — «Зенит», «Локомотив», «Сочи» и «Спартак», то есть все из первой четверки. Внимательность у чужих ворот предсказуемо важна. И вот ее персонально не хватает Грулеву (19 ударов в створ с игры, но лишь 2 гола) и Комличенко (3 из 4 голов с пенальти, 1 из 12 ударов с игры голевой).

И отдельно отмечаем невезучесть Шиманьски — 1 гол после 22 ударов в створ. У «Динамо» недавно играл Панченко, и Кирилл обожал впустую тратить атаки на неудачные удары. Сейчас ситуация иная, Шварц лучше проработал комбинации, но последний пас раньше был хороший, а голевого удара нет.

По общему количеству выстрелов в створ москвичи на четвертом месте, причем могут еще обогнать «Краснодар», а реализация подвела. Где-то не повезло, где-то сами виноваты, но Шварцу надо перенастроить атаку. Есть лишние пасы в стиле «Арсенала», и наоборот – поспешные удары. Против «Локомотива» умудрились за матч ни разу не попасть в створ, а против «Рубина» не реализовали 8 попыток.

Темп и резкость вселяют надежды

«Динамо» бежит, учится работать первым номером (по владению шестые, а год назад были восьмыми), но до сих пор неаккуратно играет в пас. Некуда внедрить в схему хавбека, который будет работать с мячом точнее, ведь есть Лесовой, Шиманьски и Захарян, которыми логично дополнить Моро и Фомина.

Пятерка интересная, но монолитности пока нет. Чаще соперники ловят их на полуфлангах – «Спартак» в дерби в РПЛ устраивал широкие атаки с выходом на пустые зоны, но даже середнякам против «Динамо» удавались результативные наскоки, поскольку схема не адаптирована к работе от чужих ворот к своим.

Зато в обратном направлении бывает красиво. Дайте пространство – получите победу. Темп, который могут задать, вселяет надежды, но нужно добавить выносливость. Графики прессинга по минутам показывают, что «Динамо» то включается, то выключается. Визуально это тоже заметно, поскольку диспетчер Захарян юный и пытается объять необъятное.

Зато Арсена отличает игра тычками, а это врожденное. Зидан, Роналдиньо и Тотти так играли, но чтобы реализовать стиль, Захаряну нужен опыт. Пока у «Динамо» первое место в РПЛ по голам на контратаках и десятое по мячам в позиционном наступлении. Суммарно голов с пенальти и стандартов столько же, как с игры. Аномальный показатель, с ним сложно зайти в четверку.

Ключевые слабости исправят трансферы

Евгеньев и Ордец – веселые парни, им бы поддержку. Паршивлюк показывал максимум, мощнее не станет. Скопинцев в теории пригодится в атаке, но там разве есть места? Слухи о Зелимхане Бакаеве ведут к разговору о последних пасах. В сезоне их производит в основном Шиманськи, Лесовой и Фомин заметно отстали.

В случае появления еще одного плеймейкера вспомнят об универсализме Захаряна (смещение на фланг). Перестрахуются на случай ухода Шиманьски после Евро-2020. А также не забудут, что если летом не найдут идеального опытного форварда, то хавбекам придется компенсировать низкую результативность.

Лучший снайпер – Фомин, а там половина голов с пенальти Получается, нужны защитники, плеймейкер и нападающий. Возможно, поможет продажа Филиппа в «Вольфсбург», появятся деньги. «Динамо» можно поднять в Европу, если добавить «4-1-4-1» с «3-5-2» и дождаться, когда Захаряну и Тюкавину хватит не куража, а опыта, чтобы реализовать позиционные атаки.

Парнишки талантливые, но важно не испортить их фальстартом. Если в руководстве «Динамо» в кои веки плюс-минус порядок, то надо продолжать работу со Шварцем, спокойно анализировать ошибки, искать усиление и двигаться дальше без скачков вверх и спадов, как было осенью, или сейчас. Нюансы разобрали, а дерби дословно подтвердило общий итог сезона.