Гибридная схема Зидана и всепоглощающая роль Канте. Тактический шедевр «Реала» и «Челси»

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вчера, 12:35

Полуфинал Лиги чемпионов с глубоким смыслом.

Футбольные матчи можно сравнить с кинематографом: у блокбастеров с обилием забитых голов и уже знакомыми, но каждый раз обыгрываемыми по-новому остросюжетными поворотами всегда хорошие сборы и море поклонников, фильмы из киновселенной «Марвел» служат тому ярким примером. Ни в коем случае не собираюсь включать режим сноба и вещать об отсутствии высокоинтеллектуальной нагрузки и бездушии лент, которые делают ставку на визуальные эффекты и легкий юмор. Я люблю развлекательное кино, но люблю и умное кино, которое прячет глубину мыслей и чувств за неторопливым и часто тривиальным на первый взгляд развитием событий.

С футболом то же самое. И умные матчи здесь точно регулярно недооценивают. Фильмы Дэвида Линча без полного погружения в их атмосферу выглядят словно поток бессвязной чуши. Герои Акиры Куросавы покажутся нелепыми карикатурами, если проигнорировать вложенную в них иронию. С творчеством Андрея Тарковского вообще не имеет смысла знакомиться без предварительных изысканий. Впрочем, это касается любого большого художника. Матч «Реала» и «Челси» — прелюбопытнейшее футбольное полотно, которое недооценили из-за отсутствия спецэффектов. А ведь Зидан и Тухель создали тактический шедевр.

1. Тухель использовал «финт Зидана» из матча с «Ливерпулем». Рюдигер = Кроос

На предыдущей стадии Лиги чемпионов (как и в полуфинале) «Реал» проводил первый матч на скромном «Альфредо Ди Стефано». В соперниках был «Ливерпуль», который оказался слишком наивным и фактически проиграл противостояние в первом из четырех таймов. Тогда Зидан сумел обернуть высокий прессинг «красных» в свою пользу: Тони Кроос разрезал растянувшийся по вертикали «Ливерпуль» длинными передачами, которые привели к голам Винисиуса и Асенсио.

В первом полуфинальном матче другой английский клуб под руководством еще одного немецкого тренера, по сути, процитировал тактику Зидана из матча с «Ливерпулем»: контролем мяча «Челси» провоцировал «Реал» на прессинг, якобы под натиском которого «синие» откатывались к своим воротам, убаюкивая внимание соперников. А потом Рюдигер, примеривший на себя роль Крооса, делал длинную передачу на всегда готовых стартовать за спину защитникам Пулишича и Вернера. Хозяевам повезло, что они пропустили только один мяч до того, как Зидан отреагировал.

2. «Реал» сумел выровнять игру, опустив линию прессинга

Ответный гол Бензема вне контекста захватывающей тактической дуэли: «Реалу» помог стандарт, удачная игра Каземиро с Эдером на втором этаже и, конечно, индивидуальное мастерство Карима. Но именно в паузе после забитого мяча Зидан сумел достучаться до своей команды и приказал отказаться от высокого прессинга и действовать более компактно. До гола Бензема «Реал» позволял себе растягиваться на все 60 метров по длине поля, а после сократил расстояние между линиями и стал действовать 40-метровым фронтом в фазах без мяча.

Плотность игры увеличилась, что стало причиной скудного на события второго тайма, зато «Мадрид» устранил глобальную слабость, ставившую под сомнение саму возможность принять участие в борьбе за выход в финал. Локальные уязвимости остались, но они были следствием не отработанной до совершенства сложной схемы и индивидуальных ошибок, которые чаще других допускал Марсело. Зато «сливочные» закрыли коридор доставки мяча в атаку, а мяч поочередно контролировали обе команды. К концу матча «Реал» даже оказался чуть впереди по владению — 50.8% на 49.2%.

3. Канте был великолепен, но ключевое решение — более глубокая позиция Маунта

Н`Голо Канте выдал феноменальный по объему движения и технико-тактических действий матч. Возможно, с таким французом стоило даже рискнуть и сыграть посмелее, ведь Жоржиньо + Канте — это 2.5 полузащитника, которые могли сдержать среднюю линию «Реала». Но в первом матче у Томаса Тухеля не было необходимости так рисковать, поэтому он отправил в помощь Жоржиньо и Канте еще одного подвижного парня — Мэйсона Маунта, который обычно играет ближе к линии атаки. Средняя линия «сливочных» оказалась связана: Модрич провел блеклый матч, Кроос оттягивался в глубину, но не находил адресатов для фирменных передач, а Каземиро обрел себя только по ходу второго тайма, да и то в основном запомнился жесткой игрой.

4. «Челси» попытался добить «Реал» тройной инъекцией свежести

В эпоху пяти замен всегда есть шанс поймать соперника на усталости, бросив в бой сразу нескольких свежих игроков. Скамейка «Реала» была скромнее, а вот Томас Тухель в середине второго тайма предпринял попытку дожать «сливочных», бросив в бой разом Зиеша, Хаверца и Риса Джеймса. Зидан на той же 66-й минуте выпустил только Азара, которые в первые 15 минут пребывания на поле очень редко встречался с мячом, ведь ускорившийся с помощью свежих игроков «Челси» снова завладел инициативой. Забить гол не удалось, но попытку засчитываем.

5. Гибридная схема Зидана — главное впечатление вечера. Трансформеры атакуют. И защищаются

Сразу обозначу: за идею — «отлично», а реализация на «три с плюсом». Да и вряд ли могло быть иначе с учетом кадровых потерь, усталости и формы Марсело, который выглядел наиболее уязвимым звеном. «Реал» использовал против «Челси» схему-трансформер, от которой Зидан не отказался даже после замен. В чем суть? «Сливочные» оборонялись по одной расстановке, а для атаки использовали другую.

В оборонительной фазе Зидан использовал схему 3-5-2 (или даже 5-3-2) с трио центральных защитников Эдер-Варан-Начо, Марсело и Карвахалем по флангам, традиционной полузащитой Каземиро-Кроос-Модрич и Винисиусом с Бензема впереди. Самое интересное начиналось, когда «Реал» переходил в обстоятельное наступление.

Начо покидал центр обороны и стартовал по левому флангу в атаку, в свою очередь Кроос оттягивался чуть ли не одну линию с Вараном и Эдером и брал на себя функции дирижера. Модрич с Карвахалем оказывались справа, Начо и Марсело слева, смещения Винисиуса и Бензема должны были перегружать тот или иной фланг.

Задумка интересная, но из-за большого количества брака в подготовительных фазах игра «Реала» выглядела рваной, да и дальнейшее развитие атак с перегруженных флангов Зидан как будто еще не продумал до конца. С Менди на месте Марсело и Азаром в хорошей форме на позиции Винисиуса может получиться куда интереснее. Дико любопытно, что Зидан и Тухель подготовят к ответной встрече.