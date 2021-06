Стопроцентная Голландия, проводы Пандева и разочарование Украины. Группа C отстрелялась

«Оранжевое» настроение.

Итоговое положение команд

1. Нидерланды — 9 очков (голы — 8:2)

2. Австрия — 6 (4:3)

3. Украина — 3 (4:5)

4. Македония — 0 (2:8)

- Нидерланды уверенно выиграли три матча в группе, заставив своих болельщиков понервничать только в первой игре с Украиной, где сопернику удалось отыграться с 0:2, но у «Оранжевых» нашелся и победный мяч в одной из лучших игр группового этапа — 3:2. Австрия и Северная Македония были обыграны всухую — 2:0 и 3:0 соответственно. Голландцы проведут матч 1/8 финала в Будапеште, а их соперником станет третья команды из групп D, E или F.

- Австрия заняла вторую строчку и сформировала первую пару 1/8 финала Евро-2020: 26 июня «Дас Тим» сыграет в Лондоне против Италии.

- Сборная Украины довольствуется третьим местом. Команда Андрея Шевченко будет ждать завершения группового этапа, у «Желто-синих» еще есть надежда попасть в плей-офф, попав в число 4 из 6 лучших команд, финишировавших третьими.

- Северная Македония на дебютном турнире не набрала ни одного очка и осталась на последнем месте, но для Пандева и Ко главным было участие на чемпионате Европы.

Цифровое измерение

1 — сборная Австрии впервые в истории преодолела групповую стадию чемпионата Европы и сыграет в плей-офф.

2 — дважды ассистировали партнерам лучшие ассистенты квартета C, австриец Давид Алаба и голландец Дониэлл Мален.

3 — самым результативным игроком группы C стал капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум, забивший гол в ворота Украины и оформивший дубль во встрече с Северной Македонией. Еще четыре футболиста забили по два мяча: Мемфис Депай и Дензел Думфрис (оба — Нидерланды), Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко (оба — Украина).

25 — Джорджиньо Вейналдум забил в ворота Северной Македонии свои 24-й и 25-й голы за сборную Нидерландов. Капитан «Оранжевых» обогнал в национальном списке бомбардиров Дирка Кейта и Марко ван Бастена и сравнялся с Рафаэлем ван дер Вартом.

21 — Кристоф Баумгартнер забил в ворота сборной Украины на 21-й минуте, а что важнее — в 21 год и 324 дня, что делает его самым молодым автором гола Евро-2020 на сегодняшний день.

39 — почти четыре десятилетия Австрия не выходила в плей-офф крупных международных турниров. В последний раз такое случалось на ЧМ -1982, когда в последнем туре группового этапа состоялся скандальный матч ФРГ — Австрия, в котором команды из соседних стран «расписали» результат, который их устроил ( ФРГ победила 1:0). Эта встреча вошла в историю под названиями «Хихонский пакт о ненападении» и «Хихонский позор».

50 — лидер атак сборной Голландии Мемфис Депай забил 2 гола и сделал ассист на групповой стадии Евро-2020. Теперь на его счету 50 результативных действий в футболке национальной сборной (28 голов + 22 результативные передачи).

«Фишки» группы C

Безупречная сборная Нидерландов. На голландцев вылилось немало критики до турнира, да и уже по ходу Евро Франка Де Бура на родине призывали играть по традиционной схеме 4-3-3, а эксперименты с тремя центральными защитниками отставить. Вот только «неродная» схема помогла «Оранжевым» одержать 3 победы в 3 матчах группового этапа. Впрочем, такое уже дважды случалось с голландцами, однако предыдущие безупречные выступления на групповом этапе не увенчались завоеванием титулов: полуфинал на Евро-2000 и четвертьфинал Евро-2008.

Рекорд и проводы Горана Пандева. Автором первого гола Северной Македонии на дебютном для этой команды чемпионате Европы стал тот, кто больше всего этого достоин — легендарный Горан Пандев, дебютировавший в футболке национальной команды 20 лет назад. В ворота Австрии форвард забил в 37 лет и 322 дня, став самым возрастным автором гола с игры в финальной стадии чемпионата Европы. Через 8 дней после этого знаменательного события Пандев сыграл свой последний матч за Северную Македонию, завершив международную карьеру матчем против Нидерландов. На 69-й минуте Горана заменили, а партнеры устроили ему коридор славы.