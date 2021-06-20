Уэльс – потенциальный соперник России, а Италия – претендент на победу на Евро. Итоги группы А

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вчера, 23:12

В группе А лидером стала сборная Италии, а второе место занял Уэльс. «Соккер.ру» — об итоге в квартере, один из участников которого может стать соперником сборной России.

В группе А интрига держалась до последнего тура. Шансы на продолжение борьбы сохранялись даже у Турции, которая в первых двух турах проиграла и к заключительному матчу со Швейцарией имела разницу мячей 0:5. Заключительный тур в группе А имел свои интриги, но в целом расклад не поменял.

Италия – Уэльс – 1:0

Сборная Италии к этому моменту решила все вопросы по выходу в плей-офф. При этом не гарантировала себе еще первого места в группе. Поэтому Роберто Манчини применил ротацию, однако его команда не стала уж совсем спускать на тормозах эту игру. Было много факторов, которые побуждали итальянцев играть без лишней расслабленности.

С другой стороны, ничья устроила бы всех участников противостояния. Тем не менее Италия диктовала свои условия и выглядела достойной первого места без всяких вопросов. Это заслуживает уважения. Итальянцы не стали допускать расслабленности, о чем говорит хотя бы статистика после игры. Италия нанесла 23 удара по воротам против трех у Уэльса, которому – на секундочку – нужно было больше прилагать усилий.

Это к вопросу о значении мотивации и класса. Италия владела мячом под 70 процентов времени и достигла показателя в 92 процента точных передач против 75 процентов у Уэльса. То есть подопечные Манчини не оставили ни следа сомнений в том, что именно они должны выйти с первого места в группе А. Валлийцы, конечно, выглядели грозно и замахивались сильно, но на гол Пессины, который, в общем-то, резервист нынешней сборной Италии, ответить ничем не смогли. У Уэльса и удар в створ был всего один. Против шести у итальянцев.

Италия не просто стала первой, но сделала это за явным преимуществом и закрепила себя в статусе одного из главных фаворитов всего чемпионата Европы. Ведь даже с полуосновным составом она смогла с большим превосходством обыграть мотивированного противника, многие из игроков которого выступают в боевом английском чемпионате. Более того, Италия повторила свой же рекорд, составляющий 30 матчей без поражений. И теперь у подопечных Манчини 11 побед подряд с общим счетом 32:0. Испугает любого соперника по плей-офф.

Швейцария – Турция – 3:1

Гораздо более остро обстояли дела в противостоянии Швейцарии и Турции. Здесь ни одну из команд не устраивала ничья. Поэтому шла битва до победного, и обе сборные должны были показать все свое лучшее состояние. То есть если в первом случае Италия могла себе позволить ротацию, а дальше как совесть допустит у тех или иных игроков, то тут от всех требовалась максимальная выкладка и отдача, и результат.

Если в случае с Италией мы увидели, что означает класс на фоне мотивации, то здесь столкнулись сопоставимые по мотивации соперники, но, видимо, разные по уровню организации и подхода к игре. Это определило итоговый результат, хотя игра выдалась очень напряженной и острой. На протяжении всего поединка примерно поровну было у команд количество ударов, владение мячом. По последнему показателю они так и закончили на равных – 50 на 50. А вот по ударам в итоге лучше оказались швейцарцы. На их счету 23 удара против 19 у Турции. Что все равно очень неплохо – с обеих сторон.

При этом у них довольно высокой оказалась точность. Турки шесть раз попали в створ, а швейцарцы – десять. Кажется, что 16 ударов в створ на двоих – это самый высокий показатель на матч до сих пор на нынешнем чемпионате Европы. Тут многое решил индивидуальный настрой отдельных исполнителей. Они выразились и в итоговых цифрах.

Например, Шакири оформил дубль и нанес больше остальных ударов по воротам – семь раз. А Цубер исполнил три голевые передачи, нанеся четыре удара по воротам, что сделало его настоящей звездой матча. Впрочем, и Сеферовича стоит отметить: пять ударов по воротам и один гол.

Итоговые расклады

Особый интерес к исходу борьбы в этой группе был у российских болельщиков, поскольку весьма велика вероятность того, что сборная России займет второе место в группе В. Тогда ей придется играть с обладателем второго места в группе. И сейчас это сборная Уэльса. Да, у валлийцев и Швейцарии в итоге поровну очков. Но альпийской сборной не хватило разницы мячей, чтобы обойти Уэльс. У валлийцев «+1», а у швейцарцев «-1», так что положение вполне заслуженное.

При этом Швейцария имеет хорошие шансы продолжить борьбу в плей-офф, поскольку четыре очка – отличная позиция для того, чтобы войти в число лучших среди третьих сборных. Почти наверняка швейцарцы пройдут дальше. Что касается Италии, то ей светит встреча со второй сборной из группы С. После двух туров эту позицию занимает Украина, но ей предстоит встреча с Австрией – как раз в их очном поединке определится обладатель второй позиции, а значит, и соперник итальянцев.

Турция по целому ряду показателей добилась хороших цифр, но в каждом конкретном матче туркам чего-то не хватило, а в итоге вылет с Евро-2020 с нулем очков и разницей мячей 1:8. В этом суть подобных турниров, когда все решается на коротком отрезке и в конкретных ситуациях. Здесь недоработали, тут не хватило точности, там недоставало концентрации, а в итоге кажущийся позорным вылет, хотя по содержанию игры турецкую сборную нельзя назвать наиболее провальной среди всех участников турнира.